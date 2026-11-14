Gaza: Chuva piora o alerta de saúde

A OMS alerta sobre a propagação de infecções respiratórias em Gaza, enquanto as chuvas pioram as condições de vida das pessoas deslocadas internamente. O seu ponto de 13 de Novembro e o último relatório humanitário descrevem abrigos degradados, instalações sanitárias danificadas e acesso mais difícil aos cuidados de saúde. Os dados relativos aos danos continuam provisórios. A emergência diz respeito às tendas, bem como à drenagem, análise laboratorial e reabilitação de rede, da qual depende a proteção das famílias durante o inverno.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Na sexta-feira 13 de novembro de 2026, a Organização Mundial de Saúde lançou um novo alerta sobre infecções respiratórias em Gaza. As primeiras fortes chuvas da estação agravam uma crise sanitária já alimentada pela promiscuidade, abrigos precários e redes sanitárias danificadas. Este alerta vem como parceiros humanitários exigem a entrada acelerada de equipamentos antes do inverno continuar.

Aumento de infecções, não apenas um equilíbrio de chuvas

Na conferência de imprensa da ONU em Genebra, a OMS informou que as infecções respiratórias agudas eram 33 000 mais do que o nível observado no mesmo período do ano anterior. Elas representam agora mais de 10% das consultas. Esta comparação não significa que 33.000 pessoas tenham sido infectadas desde o início do tempo.

A organização descreve uma combinação de fatores: umidade, frio, má ventilação e aproximação familiar em espaços superlotados. Crianças, idosos e doentes crônicos estão particularmente em risco. Em particular, exige fornecimentos laboratoriais para detectar rapidamente agentes infecciosos e adaptar a resposta, além de medicamentos e vacinas.

Danos ainda temporários, mas cuidados já perturbados

O relatório OCHA, publicado em 13 de novembro, apresenta uma visão mais ampla das consequências das chuvas que começaram em 6 de novembro. Como em 9 de novembro, aproximadamente 473 alertas levantaram preocupações de que mais de 46.000 famílias haviam sido afetadas. Mais de 40.000 abrigos foram relatados como danificados, incluindo mais de 9.000 irreparáveis. Este prejuízo ainda não foi confirmado: não se trata de um recenseamento completo nem de um balanço elaborado em 13 de Novembro.

Nove instalações sanitárias estão entre as instalações danificadas. Estradas degradadas complicam o movimento de pacientes e funcionários. OCHA também relata que a capacidade hospitalar pediátrica operacional em Gaza e no norte do território é de apenas cerca de 90 leitos, em comparação com cerca de 350 antes da escalada, segundo o Ministério da Saúde.

Esta fotografia atualizada estende a primeira revisão de Libnanews em 9 de novembro, que relatou mais de 6.000 abrigos destruídos e 17.400 outros danificados. As duas pesquisas não devem ser acrescentadas: dizem respeito ao mesmo evento de chuva, com um aumento gradual dos relatos.

Água degradada ameaça lugares de vida

A UNICEF, no seu comunicado de 9 de Novembro, descreveu uma situação particularmente frágil em torno da zona de detenção do Xeque Radwan em Gaza. Só duas das seis bombas funcionaram. A água da chuva mistura-se com águas residuais, enquanto nenhuma estação de tratamento de esgoto no território estava operacional de acordo com a agência.

Esta falta de evacuação transforma o clima numa ameaça para a saúde dos colonatos vizinhos. A UNICEF está buscando a entrada de bombas, geradores e peças de reposição para restaurar redes, incluindo a Bacia de Sheikh Radwan e a estação de tratamento Sheikh Ejleen. A proteção das crianças, portanto, depende não só da distribuição de cobertores, mas também da remoção de água contaminada dos locais onde as famílias vivem.

Alivio de betão para além da substituição da tenda

Em uma declaração de 10 de novembro, CARE descreve famílias que estão ocupadas há vários dias evacuando água de seus abrigos e recuperando sua propriedade. Uma tenda inundada também pode resultar na perda de roupas, roupa de cama, medicamentos e documentos. A organização relata a distribuição de tendas, roupas de inverno, produtos de higiene e assistência financeira de emergência com seus parceiros.

CARE também planeja limpar os canos e esvaziar os poços transbordantes. Essas intervenções vinculam diretamente a habitação à saúde: a substituição de uma web não é suficiente se as águas residuais continuarem a acumular-se em torno das famílias.

Uma chamada comum para acelerar entradas

Em 13 de Novembro, a equipa do país humanitário, que reúne as agências das Nações Unidas e as ONG internacionais e palestinianas, convidou as autoridades israelitas a permitir que os fornecimentos necessários entrem diariamente em todos os pontos de passagem disponíveis. Inclui tendas, equipamentos de drenagem, geradores, peças sobressalentes, concentradores de oxigênio e produtos de controle de infecção.

Segundo a equipe, mais de 150 mil tendas compradas por parceiros e estados estão fora de Gaza, prontos para partir. Acusa Israel de retardar o alívio as restrições, os procedimentos de autorização e as janelas de entrega imprevisíveis. A falta de financiamento também limita a resposta. A equipe requer acesso a terrenos menos expostos e soluções de acomodação mais sustentáveis.

As autoridades israelitas, por sua vez, defenderam nos últimos dias a entrada de equipamento de Inverno. Em 11 de Novembro, a Libnanews já havia acompanhado esta divergência em relação à ajuda. No entanto, uma acumulação de bens autorizados ou introduzidos não mede apenas os fornecimentos ainda disponíveis após a distribuição e destruição de abrigos.

A nova questão documentada pelo alerta de 13 de novembro é a saúde: a exposição à água e ao frio aumenta as infecções, enquanto o cuidado permanece difícil de acessar. Para as organizações humanitárias, a entrega de fornecimentos, a reparação do saneamento e a protecção do alojamento são agora os diferentes componentes da mesma resposta de Inverno.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews