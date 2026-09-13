Kfar Shuba: Israel questiona prefeito

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Uma patrulha israelense entrando na área de Kfar Shuba, no sul do Líbano, interceptou no sábado, 12 de setembro, o presidente do município, Kassem al-Qadri, enquanto inspecionava um reservatório abastecendo a cidade com água. O funcionário municipal foi interrogado e seu telefone apreendido antes de poder sair. Ao contrário dos relatos iniciais de seu « preso », o município indicou no domingo que ele não tinha sido preso ou levado para outro lugar. No entanto, o incidente levanta mais uma vez a questão do exercício da soberania libanesa em áreas sujeitas a incursões israelitas.

O incidente ocorreu no sábado na área de Kfar Shuba, uma localidade do Arqub localizada perto da fronteira com Israel e da área disputada das fazendas Shab`a.

Kassem al-Qadri, presidente do município de Kfar Shuba e da União dos Municípios de Arqoub, estava nas proximidades do reservatório abastecendo a localidade com água quando foi interceptado por uma patrulha israelense entrando na área.

Segundo as informações disponíveis, soldados israelenses o interrogaram e apreenderam seu celular. O funcionário municipal foi então deixado livre.

O evento foi apresentado pela primeira vez como uma prisão. No entanto, essa qualificação foi negada pelo município de Kfar Shuba.

Kfar Shuba nega a prisão de seu prefeito

Em uma atualização publicada no domingo, 13 de setembro, o município confirmou o incidente, fornecendo um esclarecimento essencial sobre seu progresso.

Ela afirmou que Kassem al-Qadri não tinha sido preso e não tinha sido levado para outro local. O presidente do município está em sua localidade e tem boa saúde.

Esta precisão leva a uma distinção entre dois elementos. O anúncio inicial de uma detenção não corresponde à versão posterior comunicada pelo município. Por outro lado, a interceptação do prefeito por uma patrulha israelense, seu interrogatório e a apreensão de seu telefone permanecem relatados.

Por conseguinte, o incidente mantém um âmbito de aplicação importante, mesmo sem detenção no sentido estrito.

Trata-se de um funcionário libanês eleito que tinha uma função directamente relacionada com a gestão do seu município e uma infra-estrutura essencial para os seus habitantes.

O prefeito estava inspecionando o tanque de água

A localização do incidente é um dos seus elementos mais significativos. Kassem al-Qadri estava perto do reservatório que fornece água para Kfar Shuba.

O presidente de um município pode ser obrigado a inspeccionar esse equipamento no exercício das suas funções. O abastecimento de água é também uma questão particularmente importante nas aldeias do Sul confrontadas com as consequências de operações militares, destruição e dificuldades de regresso.

A intercepção de um funcionário municipal nestas circunstâncias excede, portanto, a única face a face entre uma patrulha e um civil.

Levanta a questão da capacidade das autoridades locais libanesas para acederem às infra-estruturas de que são responsáveis quando as forças israelitas operam na mesma área.

O confisco do telefone do prefeito acrescenta outra dimensão ao incidente. As informações disponíveis não estabelecem exatamente o que os militares estavam procurando ou o que aconteceu com o conteúdo da aeronave.

Por conseguinte, as forças israelitas não devem ter uma intenção não estabelecida.

Uma nova incursão no Sul do Líbano

O episódio ocorre principalmente num contexto de crescentes operações israelenses no sul do Líbano.

Nos últimos dias, várias localidades sofreram greves, explosões e destruição de edifícios. Operações terrestres e movimentos militares também foram relatados em vários setores.

Em Mansouri, no Distrito de Tiro, a maior parte da escola pública foi destruída na sexta-feira. A instalação tinha sido diretamente ameaçada dois dias antes depois de material explosivo foi depositado em seu telhado.

Na região de Nabatiyah, a operação em Ali al-Taher provocou uma explosão de energia excepcional na quinta-feira à noite. A vibração foi detectada por estações sismológicas.

Israel alegou ter destruído nesta área uma importante rede subterrânea de Hezbollah e assumiu o controle operacional desta altura estratégica.

Neste contexto, o incidente de Kfar Shuba ilustra outra dimensão das operações terrestres: o controle único exercido pelos soldados israelenses sobre os movimentos de um funcionário público libanês.

Uma questão de soberania mais do que vocabulário

A correção da conta original é importante. Um interrogatório seguido de libertação não equivale a uma detenção e transferência para Israel.

Mas a negação da detenção não elimina a questão política colocada pelo evento.

Um presidente libanês foi interceptado e interrogado por soldados israelenses na área de seu município. O telemóvel dele foi apreendido.

A questão torna-se então a da autoridade realmente exercida no terreno.

Na lei e do ponto de vista das instituições libanesas, Kfar Shuba está sob a soberania libanesa. Mas quando uma patrulha estrangeira pode entrar em uma área, temporariamente parar o movimento de um eleito e interrogá-lo, o exercício concreto dessa soberania é diretamente afetado.

Este é precisamente um dos problemas colocados pela persistência de uma presença e incursões israelitas no Sul.

Kfar Shuba, um sector particularmente sensível

A localização de Kfar Shuba também dá ao evento um alcance especial.

Sua capital é a cidade de Arqoub. Esta região tem sido há muito um dos pontos mais sensíveis da fronteira sul do Líbano.

As questões territoriais são particularmente complexas devido aos litígios de delimitação das fronteiras e ao estatuto dos territórios vizinhos.

Essa geografia também explica a importância militar do setor. As alturas permitem o monitoramento de grandes áreas e os movimentos que ocorrem lá são regularmente observados pelos vários atores presentes em ambos os lados da fronteira.

Para os habitantes, estas considerações estratégicas têm consequências muito concretas. Eles afetam o acesso a terras agrícolas, estradas, habitação e infraestrutura municipal.

O incidente envolvendo Kassem al-Qadri faz parte dessa realidade.

O Estado libanês quer reafirmar sua presença no Sul

O evento ocorre quando as autoridades libanesas insistem precisamente na necessidade de reforçar a presença do Estado no Sul.

O primeiro-ministro Nawaf Salam disse que a presença do exército libanês e das instituições públicas é um fator de confiança para os moradores que desejam retornar às suas aldeias.

O governo também está trabalhando nas condições materiais de retorno. A habitação pré-fabricada é considerada uma solução provisória para famílias cujas casas foram destruídas ou tornadas inabitáveis.

Ao mesmo tempo, o Conselho de Ministros aprovou um projecto de lei destinado a impedir as vendas e outros bens imobiliários em zonas ocupadas pelo exército israelita.

Estas medidas dizem respeito à mesma preocupação: impedir que a actual situação militar produza consequências territoriais duradouras.

O incidente de Kfar Shuba, no entanto, mostra a dificuldade desta ambição quando as próprias autoridades locais podem encontrar uma patrulha israelense visitando uma infraestrutura em sua comuna.

Após a destruição, a questão do controle territorial

Os acontecimentos recentes no Sul já não se limitam aos ataques aéreos.

A construção de explosões, a destruição de infra-estruturas, a manutenção de posições militares e incursões terrestres levantam uma questão mais ampla sobre a duração da presença israelita e as suas consequências para a população.

A destruição de uma casa impede ou atrasa o retorno de uma família. A destruição de uma escola complica a destruição de crianças. Os danos a um sistema de água afetam toda uma comunidade.

A intercepção de um funcionário municipal afeta o próprio funcionamento da administração local.

Estes diferentes eventos não são idênticos e não devem ser artificialmente confundidos. A sua acumulação, no entanto, dá origem ao mesmo problema: a dificuldade para o Estado libanês e as autoridades locais exercerem a sua autoridade em certas partes do Sul.

É por isso que a questão da soberania não é apenas medida por um mapa ou pela presença oficial de uma fronteira.

Também mede a possibilidade de um prefeito acessar livremente o reservatório de água de seu próprio município.