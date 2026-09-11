No Líbano, mais de 60% da economia escaparia agora dos circuitos declarados

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Uma economia informal que teria atravessado o limiar de 60%

A economia não declarada representa actualmente mais de 60 por cento da actividade económica total no Líbano. A estimativa, relatada pela imprensa libanesa em 8 de setembro de 2026, dá uma nova dimensão à crise econômica. Significa que a actividade totalmente ou parcialmente excluída dos canais oficiais teria se tornado a maioria. No entanto, o número deve ser interpretado com cautela. Não corresponde a uma nova medida oficial do produto interno bruto publicada pelo Serviço Central de Estatística. Esta é uma estimativa da importância da economia informal. O seu âmbito continua a ser considerável. Se a ordem de grandeza estiver correcta, o problema libanês já não diz respeito apenas à existência de um sector paralelo. Trata-se de uma economia em que o sector declarado pode ter-se tornado uma minoria. Tal desenvolvimento altera profundamente a relação entre o Estado, as empresas e os contribuintes. Significa que uma proporção muito grande de transações, receitas ou atividades pode escapar às declarações fiscais, contribuições e estatísticas em graus variados. Nem todas as atividades informais são ilegais. Uma pequena empresa familiar pode exercer uma atividade legal sem declarar toda a sua renda. Um trabalhador pode ser pago em dinheiro sem contrato oficial. Um comércio pode ser registado, mas apenas declarar parte das suas vendas. No entanto, outros canais podem estar diretamente envolvidos em fraude, contrabando ou comércio ilegal. Por conseguinte, o valor de 60% reúne realidades muito diferentes. Revela acima de tudo a extensão da zona econômica que o Estado luta para ver, medir e tributar.

Este aumento não pode ser separado da crise aberta em 2019. O colapso do sistema bancário alterou profundamente o funcionamento diário da economia. Os pagamentos em dinheiro tomaram um lugar muito maior. A dolarização tornou-se generalizada em muitos sectores. As empresas e as famílias tiveram de desenvolver soluções fora de um sistema financeiro que se tornou incapaz de proporcionar uma intermediação normal. A crise do livro reforçou esse desenvolvimento. Durante vários anos, os agentes económicos tiveram de lidar com várias taxas de câmbio e com regras em mudança. O Banco Mundial tem descrito regularmente a crise libanesa como uma das mais graves crises econômicas contemporâneas. Esta ruptura produziu um efeito duradouro: grande parte da actividade adaptou-se reduzindo a sua dependência das instituições oficiais. Este mecanismo permitiu às empresas e às famílias continuarem a funcionar. Também tornou uma parte crescente da economia mais difícil de medir. A informação tornou-se, assim, uma estratégia de sobrevivência e uma fraqueza estrutural. Isso permite que um ator individual reduza seus custos, em grande escala, pode reduzir recursos governamentais. O fenómeno torna-se particularmente problemático quando deixa de ser temporário. Uma economia pode absorver um período de alta informacionalidade durante uma crise. Enfrenta muito mais dificuldades quando se torna a norma.

O dinheiro transformou profundamente os circuitos económicos

A importância das espécies é uma das chaves para esta transformação. A crise bancária destruiu grande parte da confiança nas contas bancárias e nos pagamentos. Os depositantes perderam o acesso normal aos seus fundos. As empresas tiveram de encontrar outras formas de pagar aos seus fornecedores e empregados. Os dólares em dinheiro ocuparam gradualmente uma posição central. Esta poupança de liquidez facilitou as transacções num contexto financeiro paralisado. Também reduziu a sua rastreabilidade. Um pagamento bancário deixa um rasto. Uma liquidação em numerário pode ser muito mais difícil de identificar quando não é acompanhada por uma factura ou declaração. Por conseguinte, a proliferação destas transacções cria um ambiente propício ao desenvolvimento da economia não declarada. Complica o trabalho da administração fiscal. Além disso, reduz a qualidade dos rendimentos disponíveis e das informações sobre as vendas. O Estado pode conhecer a existência de uma empresa sem conhecer a sua actividade efectiva. Uma empresa pode comunicar parte do seu volume de negócios enquanto efectua outras operações em numerário. Assim, a informalidade nem sempre se opõe a duas categorias claramente separadas. Pode estar mesmo dentro de empresas registadas.

A dolarização reforça esse fenômeno. Uma parte significativa dos preços privados, rendas e salários são agora expressos ou pagos em dólares. Este ajustamento reduziu o efeito da instabilidade monetária em algumas transacções. Também criou uma economia onde a circulação de moedas físicas ocupa um lugar considerável. Quando esses fluxos não passam pelo sistema bancário, sua medição torna-se difícil. As estatísticas monetárias dão apenas uma imagem parcial do montante de dinheiro efectivamente utilizado no comércio. O mesmo problema surge para a administração fiscal. O rendimento em numerário pode ser subestimado. Salários pagos sem remuneração completa reduzem as contribuições. As vendas sem lei reduzem as receitas fiscais. Uma economia muito líquida não é necessariamente informal. Mas quando a confiança bancária é baixa e os controles são limitados, o dinheiro facilita a transição de uma atividade declarada para uma atividade menos visível.

Mais de 60% da actividade informal significa uma base fiscal profundamente reduzida

A primeira consequência para o Estado é a receita. Uma administração só pode tributar correctamente o que pode identificar. Se a maioria da actividade estiver total ou parcialmente isenta de prestação de informação, a base fiscal efectiva torna-se muito mais estreita do que a própria economia. O governo pode então aumentar as taxas aplicadas aos contribuintes identificados. Este método produz rapidamente um desequilíbrio. As empresas reportadas e os trabalhadores têm uma parte crescente do esforço, enquanto os que permanecem fora do sistema contribuem menos. O aumento dos impostos pode então criar um novo incentivo para aderir à informalidade. O mecanismo se torna circular. A baixa coleta resulta em maior pressão sobre os atores visíveis. Esta pressão torna a formalidade mais cara. Alguns dos atores procuram então reduzir suas declarações, o que enfraquece ainda mais a coleção.

Esta situação é particularmente grave para o Líbano. O país deve financiar serviços públicos enfraquecidos por vários anos de crise. Os governos precisam de recursos. As infra-estruturas exigem investimento. Os salários públicos devem ser financiados. O exército e as forças de segurança também precisam de recursos. Ao mesmo tempo, o Estado está tentando restaurar a confiança de seus parceiros internacionais. Uma economia em grande parte informal complica cada um destes objectivos. Reduz a capacidade do governo de aumentar as suas receitas numa base sustentável sem aumentar as taxas sobre as já declaradas. Também torna as previsões orçamentais menos fiáveis. Uma administração que não sabe exatamente o tamanho de sua base econômica funciona com visibilidade reduzida.

A perda fiscal não se limita ao imposto de renda. Uma transacção não declarada pode escapar a múltiplas taxas. As mercadorias introduzidas sem declaração completa podem evitar direitos aduaneiros. A sua venda sem factura pode reduzir o imposto sobre o valor acrescentado cobrado. As receitas geradas podem então ser subnotificadas. Se os trabalhadores estiverem empregados sem contrato oficial, as contribuições podem também desaparecer. Apenas uma actividade informal pode produzir várias perdas sucessivas para as finanças públicas. Na escala de uma economia de mais de 60%, o efeito potencial torna-se considerável.

Empresas reportadas enfrentam concorrência estruturalmente desigual

O desenvolvimento da informalidade também afeta diretamente o setor privado organizado. Uma empresa declarada suporta custos que alguns concorrentes podem evitar. Ela paga os impostos. Cobre os custos administrativos. Deve seguir procedimentos contabilísticos e comerciais. De acordo com o seu sector, deve também satisfazer normas e obter autorizações. Estas obrigações têm um custo. São normalmente compensados pelos benefícios de um sistema organizado: acesso ao crédito, segurança jurídica, serviços públicos, protecção dos contratos e infra-estruturas. A crise libanesa reduziu muitos destes benefícios sem eliminar obrigações. O resultado é um desequilíbrio crescente entre empresas declaradas e atividades informais.

O declínio relatado no número de membros da Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura de Beirute e Monte Líbano é outro sinal desse desenvolvimento. A imprensa libanesa em 8 de setembro de 2026 avançou uma mudança de cerca de 14.000 para 8.000. Estes números devem ser atribuídos à fonte que os comunica, uma vez que os dados públicos acessíveis do Parlamento não permitem que a série seja directamente confirmada na mesma base. Se forem comparáveis, representam uma diminuição de quase 43%. Esta contracção pode reflectir o encerramento, a cessação da actividade ou a mudança para formas de actividade menos estruturadas. Em cada caso, indica uma fragilidade do tecido formal.

A concorrência torna-se particularmente difícil quando os próprios consumidores perdem o poder de compra. Uma diferença de preço relativamente pequena pode determinar uma compra. Um comerciante que paga todas as suas obrigações pode então ser penalizado contra um ator que evita uma parte dela. A curto prazo, o consumidor pode beneficiar de um preço mais baixo. A longo prazo, o sistema incentiva as empresas a reduzirem os seus próprios relatórios para manterem-se competitivas. Assim, a informática produz sua própria expansão. Quanto mais importante for, mais custoso é cumprir plenamente as regras.

Importações fazem o fenômeno ainda mais caro

A estrutura do comércio libanês amplia o problema. O país depende fortemente das importações de muitos bens essenciais e produtos de consumo. A imprensa libanesa de 8 de setembro de 2026 afirma que as importações representam mais de 90% de parte do ciclo econômico mencionado. Esta percentagem deve também ser vista no seu contexto e não pode ser equiparada a 90% do produto interno bruto. No entanto, destaca uma característica bem conhecida do modelo libanês: uma forte dependência de bens estrangeiros.

Nesta configuração, as fronteiras e as alfândegas são fundamentais para a recolha de receitas e a rastreabilidade. As mercadorias importadas devem ser registadas, avaliadas e sujeitas aos direitos niveladores exigidos. Quando um produto entra através de um circuito irregular ou com relatórios incompletos, o estado pode perder a receita do primeiro passo. Se o mesmo produto é então vendido em um circuito informal, a perda continua. O problema torna-se, portanto, cumulativo.

Esta dependência das importações cria igualmente concorrência directa entre produtos declarados e produtos introduzidos em condições diferentes. O importador que cumpre os procedimentos integra direitos e impostos no seu preço. A pessoa que os ignora pode ter uma vantagem importante. As empresas que trabalham no quadro jurídico são confrontadas com uma concorrência que não se baseia apenas na eficiência económica. Depende da capacidade de evitar certas obrigações.

Por fim, o fenômeno afeta a qualidade dos dados comerciais. As estatísticas aduaneiras são utilizadas para controlar as importações oficialmente registadas. Eles não podem medir fluxos além do controle com a mesma precisão. Quanto maior a diferença entre comércio real e comércio registrado, mais o estado perde a capacidade de avaliar a demanda interna. Esta fraqueza complica as políticas económicas e comerciais.

Uma economia que se tornou difícil de medir

Uma economia informal acima de 60% também representa um grande problema estatístico. Os indicadores oficiais são construídos a partir de dados observáveis. As administrações utilizam declarações fiscais, inquéritos, informações aduaneiras, dados comerciais e outras fontes. Quando as transações se movem maciçamente fora desses circuitos, a margem de incerteza aumenta. O produto interno bruto pode ser calculado através de métodos estatísticos, mas a estrutura precisa da actividade torna-se mais difícil de conhecer.

Esta incerteza afecta quase todos os indicadores. O número real de postos de trabalho pode diferir significativamente dos postos de trabalho comunicados. Os ganhos efectivos podem ser superiores aos registados. As vendas podem ser subestimadas. O consumo real pode não corresponder a fluxos visíveis nos sistemas bancários. Mesmo a produtividade torna-se mais difícil de medir quando horas trabalhadas e produção não são devidamente registrados.

Para os decisores políticos, esta fraqueza tem consequências concretas. Uma política económica eficaz exige o conhecimento dos sectores que estão a avançar e dos que estão a diminuir. As empresas que criam empregos devem ser identificadas e os rendimentos das famílias medidos. Também é importante saber onde estão as principais fontes de receita potencial. Quando mais da metade da economia se torna parcialmente invisível, essas decisões são baseadas em um quadro incompleto.

A formalização não pode basear-se apenas em controlos

A redução de uma economia informal desta dimensão não pode ser alcançada apenas através de inspecções e sanções. Parte do fenômeno resulta diretamente da fragilidade do Estado. As pequenas empresas podem manter-se informais porque os procedimentos são complexos ou dispendiosos. Os trabalhadores podem aceitar empregos não declarados por falta de alternativas. Nessas situações, apenas o aumento das sanções poderia mover a atividade sem resolver sua causa.

Por conseguinte, a formalização implica tornar a economia declarada mais atractiva. Os procedimentos de registo devem ser simples. As regras fiscais devem ser previsíveis. As empresas devem ser capazes de compreender as suas obrigações. Acima de tudo, eles devem perceber uma vantagem para operar no sistema oficial. O acesso ao financiamento, aos mercados estrangeiros, aos certificados comerciais e à justiça efectiva pode proporcionar esses incentivos.

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em 16 de fevereiro de 2026, anunciou com o Ministério da Economia e Comércio a criação do primeiro centro nacional de assistência comercial. O regime inclui micro, pequenas e médias empresas. Deve fornecer-lhes informações sobre os procedimentos e o comércio. As câmaras de comércio participam neste mecanismo. Este tipo de iniciativa aborda parte do problema, reduzindo o custo administrativo da formalização.

No entanto, os controlos continuam a ser essenciais quando a informalidade é da responsabilidade de redes estruturadas, fraude ou contrabando. O tratamento não pode ser o mesmo para um trabalhador autônomo não declarado e para uma organização que traz grandes quantidades de mercadorias evitando direitos. A política pública deve, portanto, distinguir entre a informalidade da sobrevivência e a fuga organizada. O primeiro exige incentivos e simplificação. O segundo exige controlos, investigações e sanções.

O risco de uma economia oficial minoritária

O limiar avançado de 60% finalmente altera a natureza do problema. Quando a informalidade representa uma pequena parte da actividade, o Estado pode procurar reduzi-la de um sector formal dominante. Quando a economia não declarada se torna a maioria, o rácio é o oposto. As empresas formais podem começar a aparecer como excepção em determinados sectores. Os padrões económicos mudam gradualmente. Pagamento sem fatura torna-se banal. Pagar em dinheiro torna-se normal. Subnotificação pode ser vista como uma condição de sobrevivência em vez de uma anomalia.

Esta normalização representa um perigo maior do que o único prejuízo fiscal. Muda o comportamento dos actores económicos. Uma empresa que vê seus concorrentes permanentemente evitar certas taxas pode ser tentado a imitá-los. Um empregado habituado a pagamentos não declarados perde algumas das proteções associadas ao trabalho formal. O Estado, por sua vez, está cada vez mais dependente de um pequeno número de contribuintes identificáveis.

A estimativa de mais de 60% relatada em 8 de setembro de 2026 deve, portanto, ser considerada um sinal, não uma medida estatística definitiva. Descreve uma economia, que agora opera fora dos circuitos que o Estado controla diretamente. Junta-se a outros sinais de contração no setor organizado, incluindo o declínio relatado pelos membros da Câmara de Comércio de Beirute e Monte Líbano. Ao mesmo tempo, a dependência das importações aumenta as perdas potenciais quando as mercadorias escapam aos canais declarados. A questão agora diz respeito à capacidade do Estado de trazer parte dessa atividade de volta para a economia visível, sem enfraquecer ainda mais as pequenas empresas que encontraram na informalidade uma maneira de passar pela crise.