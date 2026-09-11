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Uma igreja e seus afrescos medievais

« Cuidado, este Charbel não é o monge libanês do século XIX: é Charbel, o Edessiano, um sacerdote martirizado com sua irmã Bebeia sob o imperador Trajan. O local sobrepôs as épocas — um santuário bizantino sobre um templo romano, ele mesmo construído sobre um local fenício de adoração — antes da atual igreja das Cruzadas. Seu plano basílica de três naves ainda mantém colunas e pavimentos antigos. Escavações realizadas em 1947 e no início da década de 1970 revelou, na abside, afrescos que retratam a Dormição da Virgem e os santos intercessores. Uma série de sete santos enquadram um bispo na tiara, cercado por Pedro, Paulo, os quatro evangelistas e o Arcanjo Miguel. Esses rostos orientais e rígidos remontam a todo o século XIII — quatro doadores aparecem ali, e fora, o túmulo de uma nobre senhora recorda o passado cavalheiresco do lugar.

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