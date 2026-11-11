11 novembre 2026
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Karaté: Seleção libanesa a caminho da Jordânia

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A delegação libanesa de karatê liderou a Jordânia para o Campeonato da Ásia Ocidental de 12 a 14 de novembro de 2026. Onze atletas foram destaque na seleção, liderados por Élie Aoun, Rami Choucair, Sami Alayli e Yara Kain.

La délégation libanaise de karaté réunie avant son départ pour la Jordanie
La délégation libanaise de karaté pour le championnat d’Asie de l’Ouest, en Jordanie du 12 au 14 novembre 2026. Photo jointe au communiqué transmis par Jalal Beainou. © Photo fournie avec le communiqué transmis par Jalal Beainou
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A delegação da seleção libanesa de caratê deixou o Líbano para participar do Campeonato da Ásia Ocidental, realizado na Jordânia de 12 a 14 de novembro de 2026, de acordo com o comunicado transmitido em 11 de novembro por Jalal Beainou.

Gestão da delegação

Élie Aoun, árbitro asiático, lidera a delegação. Ele é acompanhado por Rami Choucair, treinador da seleção nacional, Sami Alayli, árbitro asiático, e Yara Kain, um treinador kata.

Onze atletas em várias categorias

A lista incluiu os seguintes atletas:

  • 10–11 anos: Salim Chamli, em combate, mais de 45 kg.
  • Menos de 14 anos, Kata: Aya Choucair e Omar Ghazouli.
  • Com menos de 14 anos, luta: Hassan Dauk, menos de 57 kg; Louloua Choucair, mais de 52 kg; Charbel Hanna, menos de 50 kg.
  • Cadetes, lutem Karim Halawi inferior a 52 kg; Khaled Habbal inferior a 57 kg Luna Dauk inferior a 54 kg.
  • Jovens de mulheres, lutam: Randa Choucair, com menos de 59 kg.
  • Menos de 21 anos: Lynn Kain, abaixo de 57 kg.

Doze países participantes

O campeonato inclui Líbano, Jordânia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Bahrain, Omã, Iraque, Palestina, Síria e Iêmen.

Fonte: Comunicado de imprensa em árabe transmitido por Jalal Beainou em 11 de novembro de 2026, traduzido para francês.

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