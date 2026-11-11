Karaté: Seleção libanesa a caminho da Jordânia

A delegação libanesa de karatê liderou a Jordânia para o Campeonato da Ásia Ocidental de 12 a 14 de novembro de 2026. Onze atletas foram destaque na seleção, liderados por Élie Aoun, Rami Choucair, Sami Alayli e Yara Kain.

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A delegação da seleção libanesa de caratê deixou o Líbano para participar do Campeonato da Ásia Ocidental, realizado na Jordânia de 12 a 14 de novembro de 2026, de acordo com o comunicado transmitido em 11 de novembro por Jalal Beainou.

Gestão da delegação

Élie Aoun, árbitro asiático, lidera a delegação. Ele é acompanhado por Rami Choucair, treinador da seleção nacional, Sami Alayli, árbitro asiático, e Yara Kain, um treinador kata.

Onze atletas em várias categorias

A lista incluiu os seguintes atletas:

10–11 anos: Salim Chamli, em combate, mais de 45 kg.

Salim Chamli, em combate, mais de 45 kg. Menos de 14 anos, Kata: Aya Choucair e Omar Ghazouli.

Aya Choucair e Omar Ghazouli. Com menos de 14 anos, luta: Hassan Dauk, menos de 57 kg; Louloua Choucair, mais de 52 kg; Charbel Hanna, menos de 50 kg.

Hassan Dauk, menos de 57 kg; Louloua Choucair, mais de 52 kg; Charbel Hanna, menos de 50 kg. Cadetes, lutem Karim Halawi inferior a 52 kg; Khaled Habbal inferior a 57 kg Luna Dauk inferior a 54 kg.

Karim Halawi inferior a 52 kg; Khaled Habbal inferior a 57 kg Luna Dauk inferior a 54 kg. Jovens de mulheres, lutam: Randa Choucair, com menos de 59 kg.

Randa Choucair, com menos de 59 kg. Menos de 21 anos: Lynn Kain, abaixo de 57 kg.

Doze países participantes

O campeonato inclui Líbano, Jordânia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Bahrain, Omã, Iraque, Palestina, Síria e Iêmen.

Fonte: Comunicado de imprensa em árabe transmitido por Jalal Beainou em 11 de novembro de 2026, traduzido para francês.

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