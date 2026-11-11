Gaza: Netanyahu responde à pressão sobre a ajuda de inverno · Global Voices

Netanyahu defende a ajuda de inverno em Gaza após a pressão dos EUA. As avaliações israelitas contrastam com as necessidades documentadas pelas Nações Unidas.

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Na terça-feira, 10 de novembro de 2026, o escritório de Benjamin Netanyahu defendeu a entrada de equipamentos humanitários para preparar Gaza para o inverno. E12 apresenta essa afirmação como uma confirmação indireta de um relaxamento, após uma chamada de Donald Trump. Mas os volumes apresentados retomam um balanço israelita já anunciado. No terreno, as avaliações humanitárias continuam a descrever abrigos destruídos, reservas esgotadas e equipamento bloqueado fora do enclave.

O que o Canal 12 relata precisamente

Em uma publicado em 10 de novembro às 22:30 e atualizado em 11 de novembro às 1:45E12 explica que o comunicado de imprensa inglês do gabinete do primeiro-ministro sugere que Israel está permitindo a implementação do programa de inverno. O canal está aproximando este anúncio de uma entrevista telefônica durante a qual Trump supostamente pediu a Netanyahu para avançar na implementação de seu plano de Gaza.

Esse conteúdo do recurso, realizado quinta-feira, 5 de novembro, é atribuído por E12 a duas fontes informadas. Não é, portanto, uma declaração pública do Presidente dos EUA. A cadeia também relata a preparação de um mecanismo para a entrada de equipamentos de dupla utilização, civis e militares, evitando ao mesmo tempo a sua rendição directa ao Hamas.

Uma declaração que também defende o registro israelense

A declaração do Primeiro-Ministro, reproduzida por Zman Israel, destaca mais de 91 mil tendas, mais de 8.200 caminhões de lonas, cobertores, roupas e outros suprimentos, bem como 12 caminhões que bombeiam águas residuais. Também menciona reparos de rede e combustível para instalações de bombeamento.

Netanyahu afirma estar trabalhando com os Estados Unidos e o Conselho de Paz. Ele sustenta, no entanto, que a reconstrução deve ser precedida do desarmamento do Hamas e da desmilitarização de Gaza. Seu escritório acusou o movimento de desviar equipamento humanitário para fins militares. Estas acusações são as do governo israelita; a libertação não permite uma verificação independente dos alegados desvios.

Os números não provam uma nova entrega após a chamada

O exército israelense já estava apresentando, em um de 6 de novembroum total de mais de 85 000 tendas e 8 000 camiões desde o início do programa. Distingou os pedidos aprovados dos equipamentos efectivamente transportados, citando dificuldades logísticas e orçamentais para algumas das cargas.

O balanço de 91.000 tendas e 8.200 caminhões foi então reivindicado pelo exército e COGAT em 9 de novembro, segundo seu relatório dos Tempos de IsraelA sua recuperação no dia seguinte não permite medir um suplemento introduzido como resultado da pressão americana. Nenhuma contagem independente consultada liga uma entrega específica a esta central telefónica.

Pressão pública do Conselho de Paz documentada

Em 9 de novembro, o Conselho de Paz, presidido por Trump, pediu a Israel para autorizar e facilitar imediatamente os suprimentos necessários para abrigo, água, saneamento e drenagem. Considerou que as medidas previstas eram insuficientes após as inundações. Ele também pediu ao Hamas para desarmar e renunciar ao poder.

Este comunicado, já processado por Libnanewsestabelece pressão pública. A resposta do escritório Netanyahu representa o novo desenvolvimento. O âmbito e as modalidades de qualquer nova abertura continuam a ser avaliados com base em autorizações concretas e em passagens reais.

Milhares de famílias continuam em risco

A adopção pelo Conselho em 8 de Novembro descreveram as consequências das chuvas iniciadas em 6 de novembro: mais de 26 mil domicílios procuraram assistência para abrigo ou propriedade danificada. Os parceiros reportam mais de 6.000 abrigos familiares destruídos e 17.400 danificados. Estas avaliações são preliminares.

Os suprimentos humanitários de tendas, lonas, cobertores e roupas em Gaza estavam quase esgotados. Lá fora, mais de 150 mil tendas compradas por parceiros humanitários e Estados estão prontos para serem enviadas, incluindo aproximadamente 117 mil do Comitê de Alívio Egípcio em Al-Arich. A sua disponibilidade fora de Gaza não significa que tenham atravessado os pontos de entrada.

OCHA pede licenças e financiamento israelenses para abrigos, bem como bombas, óleos de motor, peças sobressalentes e equipamentos pesados. A água que se acumula entre tendas torna o saneamento inseparável da proteção do frio.

As necessidades já estavam excedendo os meios antes das chuvas

A relatório OCHA de 5 de Novembro estimaram-se as necessidades remanescentes de aproximadamente 121 mil tendas, 561.000 lonas, 57 mil kits de abrigo de emergência e 1,7 milhões de colchões em 1o de novembro. Relatou um déficit de financiamento de US $ 186.5 milhões para as necessidades de inverno estimado em US $ 267,9 milhões.

Esses requisitos não se confundem com a acumulação israelense de entradas ou com o número de tendas disponíveis no exterior: as datas, perímetros e função dos indicadores diferem. Uma tenda introduzida várias semanas antes pode ter sido distribuída, usada ou destruída.

OCHA também advertiu que a suspensão anunciada em 1 de novembro de remessas humanitárias e comerciais do Egito, com algumas exceções, ameaçava o abastecimento de alimentos. Se persistisse, a produção e distribuição gratuita de alimentos poderia aumentar de cerca de 600 mil para 330.000 por dia. Tratava-se de um risco projectado, não de um declínio já medido.

Abrigos e redes sustentáveis a reparar

A Conselho Norueguês de Refugiados alertado já em 5 de Outubro as consequências das restrições à madeira, cimento, chapa e outros materiais necessários à reparação. A organização descreveu um ciclo de substituição de tendas e lonas que se deterioraram em poucos meses devido à falta de abrigos mais resistentes.

Sua estimativa na época colocava cerca de 950.000 pessoas em locais de inundação de médio ou alto risco. A falta de espaço para mover famílias, necessidades de drenagem e equipamentos pesados inadequados dificultaram os preparativos. Este aviso anterior mostra que a resposta do inverno não se limita a contar tendas.

Para avaliar o seguimento do comunicado de imprensa de 10 de novembro, os indicadores decisivos serão os volumes efetivamente inseridos, sua distribuição às famílias e o retorno ao serviço de equipamentos de água e saneamento. Declarações políticas e balanços cumulativos, por si só, não nos permitem saber quantas famílias têm agora abrigo seguro.

Foto da ilustração: tendas de pessoas deslocadas na chuva em Deir al-Balah, 23 de janeiro de 2025. Este arquivo não mostra as inundações de novembro de 2026. Ashraf Amra/UNRWA, CC BY-SA 3.0 IGO. Fotografia inteira, sem retocar a cena. Fonte, crédito e licença.

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