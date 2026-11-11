Batroun: Salam reage à prisão de cinco homens

Nawaf Salam contatou os funcionários judiciais e de segurança após cinco prisões entre as alturas de Batrun e Bcharré. O Primeiro-Ministro afirma que a lei será o único limite para as investigações. O Ministério Público apresenta as pessoas presas como membros do Hezbollah. As contas dos meios de comunicação social diferem quanto à natureza dos documentos que alegadamente detinham. O relatório institucional não apresenta quaisquer planos de ataque. As acusações políticas permanecem distintas das esperadas conclusões da justiça neste caso.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Nawaf Salam contatou na quarta-feira, 11 de novembro de 2026, os funcionários judiciais e de segurança cerca de cinco homens presos entre as alturas de Batrun e Bcharré. Desde Antalya, o Primeiro-Ministro garantiu que a lei será o único limite das investigações. O Ministério Público apresenta os detidos como membros do Hezbollah.

Salam acompanha a investigação de Antalya

De acordo com um relatório da agência oficial libanesa, o Chefe de Governo juntou-se aos Ministros do Interior e da Justiça. Também contatou o Procurador-Geral do Tribunal de Cassação e o Diretor-Geral das Forças de Segurança Interna (FSI).

Presente na Turquia para a Conferência COP31 sobre o Clima, Nawaf Salam julga as circunstâncias dessas prisões suspeitas. Ele afirma que o tempo para falta de responsabilidade e casos sufocados acabou. Esta posição política não prejudica as conclusões do inquérito.

Cinco detenções nas alturas de Batrun

O gabinete do Procurador Ahmad Rami al-Hajj confirmou o seguimento deste caso na terça-feira, 10 de novembro. As investigações são conduzidas pela Secção de Informações das Forças de Segurança Interna (FSI). O registo do Ministério Público não especifica as acusações previstas, a identidade das cinco pessoas ou as circunstâncias pormenorizadas da sua detenção.

O relatório transmitido na terça-feira pelo Ministério Público mencionou apenas as alturas de Batrun. O dedicado a Nawaf Salam coloca o grupo entre esta área e as alturas de Bcharré. O ponto e a hora exactos das detenções não são especificados.

A natureza dos documentos permanece incerta

Uma cadeia libanesa relatou que os cinco homens tinham documentos e mapas, alguns dos quais supostamente foram despedaçados. Este pormenor não consta do relatório institucional consultado.

Outro meio, citando fontes de segurança anônimas, descreve papéis com nomes. Afirma que sua qualificação como mapas ou planos não está estabelecida e ainda depende de exames técnicos. Nenhum desses relatos por si só pode afirmar uma preparação para o ataque ou atribuir uma intenção aos presos.

Uma reacção política separada da investigação

Na quarta-feira, 11 de novembro, o deputado Ghiyath Yazbek, membro do bloco das Forças Libanesas, respondeu a essas detenções em uma declaração. Ele apela às autoridades para serem mais firmes e acusa Hezbollah de se preparar para uma expansão militar interna. Estas acusações políticas não são conclusões judiciais.

Nesta fase, o Ministério Público confirma o seguimento das investigações preliminares, sem anunciar um julgamento. Os presos continuam a ser considerados inocentes. As razões precisas da sua presença neste domínio e a natureza dos documentos apreendidos devem ainda ser estabelecidas pelo inquérito.

Tribunal de Beirute, arquivo sem data. Ilustração geral da justiça, distinta do local da prisão. Foto: Arquivo Libnanews. Vista Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews