13 novembre 2026
Conta de leitor
Português
RSS
O meio cidadão do Líbano
Todas as secções

Notícias

Jezzine: transformador em serviço

Libnanews
· 3 min de leitura · 5 vues

A eletricidade no Líbano anuncia o retorno ao abastecimento habitual de Jezzine e da área circundante desde 11 de novembro. O transformador de reserva de 20 MVA, transportado de Joub Jannine, foi instalado e testado em Paul-Arcache. Isto aconteceu após a desagregação em 29 de Setembro. Kamal Hayek inspeccionou as instalações na quinta-feira, em coordenação com o Escritório Nacional Litani. A EDL também está preparando a chegada de um transformador de 40 MVA para atender às necessidades adicionais da região.

Jezzine : le transformateur est en service, 20 MVA depuis le 11 novembre. Photographie diffusée par la NNA.
Photographie accompagnant le communiqué d’Électricité du Liban sur le transformateur de Jezzine, diffusée par la NNA le 12 novembre 2026. Date de prise de vue non précisée. Recadrage et habillage typographique Libnanews. © NNA
Inicie sessão para guardar
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolItalienRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A eletricidade do Líbano anuncia a restauração da alimentação habitual de Jezzine e localidades vizinhas desde 11 de novembro de 2026. O transformador de potência Jezzine, com uma potência de 20 megavoltampers (MVA), foi instalado, testado e encomendado na usina de energia Paul Arcache. Em seu comunicado de imprensa de 12 de novembro, a instituição pública também indicou que estava preparando a chegada de 40 equipamentos de MVA para atender à crescente demanda na região.

A aeronave está agora em serviço a partir da estação Joub Jannine em West Bekaa. Funciona em níveis de tensão 66 e 15 quilovolts. Sua entrega foi realizada em 6 de novembro com o apoio do exército libanês, antes das operações de instalação e testes técnicos.

Transformador elétrico de Jezzine está em serviço

A intervenção responde ao fracasso de 29 de setembro, que reduziu severamente o serviço às áreas de Jezzim, Iqlim al-Kharroub e à área circundante. A EDL anunciou uma nova instalação em 7 de novembro. A distribuição recuperou desde quarta-feira seu regime pré-default, de acordo com o estabelecimento.

O gerente geral da EDL, Kamal Hayek, visitou Paul Arcache na quinta-feira 12 de novembro, com o presidente do município de Aïchiyé, Marcel Aoun. A visita, organizada em coordenação com o Diretor-Geral do Escritório Nacional Litani, Sami Alawiyé, centrou-se nas instalações elétricas da usina e sua estação de processamento após comissionamento.

Equipamento de reserva transferido de Bekaa

O transformador de 20 MVA operava anteriormente em Joub Jannine há vários anos. Um equipamento de 40 MVA o havia substituído para acompanhar o aumento das cargas elétricas na estação e no oeste de Bekaa. EDL então manteve a antiga aeronave em reserva.

De acordo com a declaração emitida em 7 de novembro, uma primeira tentativa de transferência se encontrou com a oposição de habitantes e funcionários locais. A EDL alegou que suas equipes haviam sido impedidas de completar a operação. Os contactos com as autoridades políticas, as forças de segurança e o exército permitiram então o deslocamento de 6 de Novembro.

O estabelecimento tinha assegurado que esta mobilização de uma aeronave reserva não afetava a alimentação de Joub Jannine e localidades vizinhas. Em sua nova declaração, agradeceu ao presidente Joseph Aoun pelo acompanhamento do caso e ao exército pela proteção prestada às equipes técnicas.

Um transformador de 40 MVA em preparação

A EDL está agora a tomar as medidas necessárias para levar um transformador de 40 MVA à estação principal de Paul Arcache. O objetivo anunciado é atender às necessidades adicionais de Jezzine e da área circundante, sob instruções do Presidente da República.

Este reforço foi já um dos passos apresentados pelo Conselho do Sul em 16 de Outubro. O relatório indicava que tinha sido feito um pedido ao Conselho de Desenvolvimento e Reconstrução para instalar 40 equipamentos de MVA para as necessidades futuras das comunidades de Jezzine. Nessa data, tinha igualmente anunciado o seu acordo para financiar a reparação de um transformador de 30 MVA inoperante na central hidroeléctrica de Bisri.

O cronograma de chegada para os futuros 40 equipamentos de MVA ainda não foi anunciado pela EDL.

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IA

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Todos os seus artigos →

Comentários

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *