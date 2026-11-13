Jezzine: transformador em serviço

A eletricidade no Líbano anuncia o retorno ao abastecimento habitual de Jezzine e da área circundante desde 11 de novembro. O transformador de reserva de 20 MVA, transportado de Joub Jannine, foi instalado e testado em Paul-Arcache. Isto aconteceu após a desagregação em 29 de Setembro. Kamal Hayek inspeccionou as instalações na quinta-feira, em coordenação com o Escritório Nacional Litani. A EDL também está preparando a chegada de um transformador de 40 MVA para atender às necessidades adicionais da região.

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A eletricidade do Líbano anuncia a restauração da alimentação habitual de Jezzine e localidades vizinhas desde 11 de novembro de 2026. O transformador de potência Jezzine, com uma potência de 20 megavoltampers (MVA), foi instalado, testado e encomendado na usina de energia Paul Arcache. Em seu comunicado de imprensa de 12 de novembro, a instituição pública também indicou que estava preparando a chegada de 40 equipamentos de MVA para atender à crescente demanda na região.

A aeronave está agora em serviço a partir da estação Joub Jannine em West Bekaa. Funciona em níveis de tensão 66 e 15 quilovolts. Sua entrega foi realizada em 6 de novembro com o apoio do exército libanês, antes das operações de instalação e testes técnicos.

Transformador elétrico de Jezzine está em serviço

A intervenção responde ao fracasso de 29 de setembro, que reduziu severamente o serviço às áreas de Jezzim, Iqlim al-Kharroub e à área circundante. A EDL anunciou uma nova instalação em 7 de novembro. A distribuição recuperou desde quarta-feira seu regime pré-default, de acordo com o estabelecimento.

O gerente geral da EDL, Kamal Hayek, visitou Paul Arcache na quinta-feira 12 de novembro, com o presidente do município de Aïchiyé, Marcel Aoun. A visita, organizada em coordenação com o Diretor-Geral do Escritório Nacional Litani, Sami Alawiyé, centrou-se nas instalações elétricas da usina e sua estação de processamento após comissionamento.

Equipamento de reserva transferido de Bekaa

O transformador de 20 MVA operava anteriormente em Joub Jannine há vários anos. Um equipamento de 40 MVA o havia substituído para acompanhar o aumento das cargas elétricas na estação e no oeste de Bekaa. EDL então manteve a antiga aeronave em reserva.

De acordo com a declaração emitida em 7 de novembro, uma primeira tentativa de transferência se encontrou com a oposição de habitantes e funcionários locais. A EDL alegou que suas equipes haviam sido impedidas de completar a operação. Os contactos com as autoridades políticas, as forças de segurança e o exército permitiram então o deslocamento de 6 de Novembro.

O estabelecimento tinha assegurado que esta mobilização de uma aeronave reserva não afetava a alimentação de Joub Jannine e localidades vizinhas. Em sua nova declaração, agradeceu ao presidente Joseph Aoun pelo acompanhamento do caso e ao exército pela proteção prestada às equipes técnicas.

Um transformador de 40 MVA em preparação

A EDL está agora a tomar as medidas necessárias para levar um transformador de 40 MVA à estação principal de Paul Arcache. O objetivo anunciado é atender às necessidades adicionais de Jezzine e da área circundante, sob instruções do Presidente da República.

Este reforço foi já um dos passos apresentados pelo Conselho do Sul em 16 de Outubro. O relatório indicava que tinha sido feito um pedido ao Conselho de Desenvolvimento e Reconstrução para instalar 40 equipamentos de MVA para as necessidades futuras das comunidades de Jezzine. Nessa data, tinha igualmente anunciado o seu acordo para financiar a reparação de um transformador de 30 MVA inoperante na central hidroeléctrica de Bisri.

O cronograma de chegada para os futuros 40 equipamentos de MVA ainda não foi anunciado pela EDL.

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