13 novembre 2026
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Essenciais em 5 minutos

Libnanews
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Essenciais em 5 minutos

Essencial de 13 de novembro de 2026, edição das 8 da manhã (Beirute). Sul do Líbano, reivindicação iraniana ao Bahrein não confirmada de forma independente, discussões com o FMI, cooperação militar turca, retirada de alimentos e Ucrânia. Diário completo: 4 min 48, sem clipe. Fotografias de arquivos identificadas e creditadas na tela. Voz Vivienne en-FR.

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Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IA

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

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