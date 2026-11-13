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Essenciais em 5 minutos
Essencial de 13 de novembro de 2026, edição das 8 da manhã (Beirute). Sul do Líbano, reivindicação iraniana ao Bahrein não confirmada de forma independente, discussões com o FMI, cooperação militar turca, retirada de alimentos e Ucrânia. Diário completo: 4 min 48, sem clipe. Fotografias de arquivos identificadas e creditadas na tela. Voz Vivienne en-FR.
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