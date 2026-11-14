Jerusalém: Associações Enfrentando Encerramentos

Em Jerusalém Oriental, o encerramento das instituições palestinianas não se limita a portas fechadas. Interrompe programas educativos, desportivos e sociais e coloca os seus funcionários à frente de prazos muito curtos para contestação. Para a associação Burj al-Luq Luq, na cidade antiga, o prazo é segunda-feira, 16 de novembro: de acordo com as organizações que a apoiam, é o último dia a se opor à nova ordem de encerramento assinada em 9 de novembro.
Seis meses de encerramento, uma exceção para o jardim de infância
A nova ordem contra Burj al-Luq Luq foi implementada em 10 de novembro. Os policiais colocaram a decisão na entrada da instituição. Este não é o seu primeiro encerramento do ano: uma ordem anterior tinha sido aplicada em 17 de Fevereiro, antes de uma reabertura comunicada em 13 de Agosto. Por conseguinte, a nova medida surge após o reinício das actividades, não como parte de um encerramento contínuo desde Fevereiro.
Segundo o comunicado da Rede de ONG palestinianas e a consolidação das instituições de direitos humanos de Jerusalém, de 10 de novembro e publicado no dia seguinte por St. Yves, a medida dura seis meses. Abrange igualmente as actividades realizadas sob outro nome ou por intermediários. As atividades de jardim de infância são explicitamente excluídas. Por conseguinte, apresentar a decisão como proibição sem excepção seria impreciso.
A mesma declaração descreve um período de sete dias a partir da entrada em vigor para permitir ao proprietário ou proprietário das instalações contestar a decisão. Exortou as representações diplomáticas e as organizações internacionais a agirem antes de 16 de Novembro. Os elementos de prova fornecidos não indicam que já tenha sido apresentado um recurso ou que teria suspendido o encerramento.
Um fundamento político contestado pela associação
A decisão do Ministro israelita da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, baseia-se na legislação de 1994 que limita as actividades relacionadas com a Autoridade Palestiniana. Ela culpa a instituição por agir sob seu patrocínio ou em seu nome. A associação rejeita essa apresentação e afirma que suas atividades fazem parte de sua missão comunitária, independentemente das rivalidades políticas.
Após reabertura, informou que tinha retomado os seus programas educativos, desportivos e sociais para crianças, mulheres e jovens. Sua declaração de 10 de novembro pede o levantamento do encerramento e o retorno das equipes à sede. As acusações levantadas na decisão não constituem, em si mesmas, uma demonstração pública das alegadas ligações; Por outro lado, o desafio à associação não equivale ao cancelamento da ordem.
Várias instituições, procedimentos separados
A linha do tempo é importante. O clube Abnaa al-Quds no bairro de Saadiya foi fechado em 5 de novembro. Na mesma noite, uma manifestação cultural no Teatro Al-Hakawati foi impedida, de acordo com o agrupamento de organizações de direitos. Estes factos precedem a ordem relativa à Burj al-Luq Luq e não são mais encerramentos em 14 de Novembro.
Outro caso diz respeito à associação árabe do clã al-Sawahra em Jabal Mukabber. Já em 4 de Novembro, tinha anunciado ter recebido a notificação de uma decisão judicial que previa a sua retirada do registo das associações e a cessação das suas actividades. Ela havia pedido aos doadores para suspender as transferências, também anunciando o encerramento de sua conta bancária e página oficial. Este caso deve manter-se distinto de uma ordem administrativa de seis meses: as autoridades apreendidas, os efeitos anunciados e os meios de contestação não são idênticos.
Para os habitantes, essas diferenças legais têm uma tradução imediata: quais serviços permanecem disponíveis, se uma atividade pode retomar e quando uma decisão pode ser contestada. No caso da Burj al-Luq Luq, a excepção relativa ao jardim de infância e a data de 16 de Novembro são os dois parâmetros de referência práticos estabelecidos. Não foram identificadas decisões subsequentes nos documentos consultados.
Fotografia ilustrativa: vista de Jerusalém por Yasir Gürbüz, do Libnanews Bank e antes dos eventos descritos; data de filmagem não especificada. Não apresenta estabelecimentos fechados.
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