Caça ilegal: redes e pêssegos à vista

As operações de queda contra a caça ilegal no Líbano visam o equipamento de captura e atração de aves. Em Akkar, as Forças de Segurança Interna anunciaram a apreensão de 165 redes em outubro. Em Naameh, uma intervenção relatada no início de novembro dizia respeito à caça noturna. Esses dossiês lançam luz sobre a cooperação entre policiais e organizações especializadas, bem como sobre as proibições previstas na Lei de Redes, Projetores e Aparelhos Reprodutores de Aves Crees.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Redes implantadas em terras agrícolas, gravações de canções de pássaros, projetores para passeios noturnos: operações contra caça ilegal no Líbano neste outono alvo tanto equipamentos e atiradores. Duas intervenções documentadas em outubro e início de novembro de 2026 mostram como as Forças de Segurança Interna (FSI) estão cooperando com organizações especializadas para localizar essas instalações.

Em Akkar, quase 25.000 metros quadrados de redes

Em um comunicado de imprensa de 20 de outubro, os ISPs anunciaram a apreensão de aproximadamente 165 redes em várias propriedades agrícolas da planície de Akkar. Sua área cumulativa era de quase 25.000 metros quadrados. As informações recebidas pelo Departamento de Investigação do Norte diziam respeito às capturas para venda.

Os oficiais também apreenderam quatro dispositivos de captura, uma bateria, três alto-falantes e cabos elétricos. A intervenção mobilizou a cooperação da unidade antiprofissional APU, do centro MECSHAP e da organização internacional CABS. Os ISPs aumentaram então o total de redes removidas durante as operações no Norte e Bekaa para aproximadamente 63.000 metros quadrados.

Essas áreas descrevem material apreendido, não uma série de aves salvas. Os ISPs indicam que entregaram os objetos à unidade competente sob instruções judiciais.

Em Naameh, queixa documentada desencadeia intervenção

O MECSHAP relatou outra operação em uma publicação em 5 de novembro. Na região de Naameh, a Unidade de Investigação do Monte Líbano visava atividades noturnas de caça. Os caçadores duráveis tinham apresentado uma queixa documentada à APU.

Segundo o centro, várias pessoas foram presas e veículos parados. As convulsões incluíam rifles, projetores, geradores elétricos e dispositivos de criação de aves para atraí-los. O registro não especifica o número de pessoas questionadas.

Essa intervenção associou os ISPs com a equipe APU-CABS. O MECSHAP descreve a coordenação com a Sala de Operações de Comando da Gendarmerie e a Divisão de Relações Públicas do ISP. A identificação das práticas no terreno precede, assim, a intervenção policial.

Caça ilegal: licença não permite todos os meios

A Lei 580, de 25 de Fevereiro de 2004, proíbe, nomeadamente, redes, armadilhas, projectores e dispositivos eléctricos utilizados para caçar. Também proíbe gravações imitando os gritos de pássaros ou animais. A proibição diz respeito à sua utilização, mas também à sua venda e exposição.

Estas restrições ao equipamento aumentam as regras do calendário e das espécies. O Ministro do Ambiente determinará a época e os períodos autorizados. As aves e os animais selvagens não designados como animais de caça autorizados permanecem protegidos durante todo o ano. Por conseguinte, a posse de uma licença não permite a utilização de um dispositivo proibido.

O texto prevê a perda da arma utilizada e, se necessário, a destruição de meios proibidos, para além das sanções aplicáveis. As convulsões anunciadas neste outono são um passo no processo: só elas não são válidas para decisões judiciais finais contra os presos.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews