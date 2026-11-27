Bell, Rogers e Telus têm até 27 de dezembro para parar de cobrar certas acusações que impedem mudanças de pacote. Em uma decisão separada, o regulador canadense descobriu que Bell havia violado as regras de bloqueio telefônico e abriu uma consulta sobre uma penalidade de até 10 milhões de dólares.
A Comissão Canadense de Radiotelevisão e Telecomunicações (CRTC) ordenou a Bell Canada, Rogers e Telus, na sexta-feira, 27 de Novembro, a pôr termo a uma série de acusações consideradas contrárias à Lei das Telecomunicações. A ordem diz respeito a taxas que permaneceram apesar das regras que entraram em vigor em junho para facilitar a ativação, modificação e rescisão de telefone celular ou planos de internet. Os operadores em causa devem dar cumprimento à decisão até 27 de Dezembro.
40 dólares do Rogers por encomendar o avião
As práticas examinadas incluíam uma taxa de C$40 da Rogers. Foi cobrado aos clientes que compraram um telefone com o seu pacote nos canais onde receberam assistência de um vendedor ou serviço ao cliente. O regulador examinou esta taxa à luz das condições reais de compra: quando as taxas acompanham necessariamente a subscrição no canal escolhido, apresentá-las como um serviço de comissionamento do telefone não é suficiente para as separar da activação do pacote.
Em março, o CRTC anunciou a remoção das taxas adicionais cobradas para ativar, modificar ou cancelar uma assinatura antes da proteção entrar em vigor em 12 de junho. Por conseguinte, a decisão de Novembro constitui uma medida de conformidade, não o início de uma proibição geral de todas as tarifas de telecomunicações. Não fixa o preço do telefone nem o montante da subscrição. A distinção é importante quando uma factura apresenta em linhas separadas o preço do dispositivo, a embalagem e os encargos adicionais associados à sua subscrição.
Bell: bloqueio de 60 dias envolvido
Num processo separado, a CRTC concluiu que a Bell Canada tinha violado a sua obrigação de fornecer telefones desbloqueados. A partir de abril de 2025, Bell e sua marca Virgin Plus forneceram dispositivos que permaneceram conectados à sua rede até 60 dias após a compra. Um telefone bloqueado não pode ser usado livremente com a rede de outro provedor, mesmo quando o cliente está pronto para mudar seu plano.
Bell explicou que os clientes poderiam solicitar uma liberação antecipada gratuitamente, sujeito a uma verificação de segurança. O regulador disse que não encontrou provas de que o Bell estava a carregar isto. Distingue esta prática da regra que exigia a disposição desde o início de um dispositivo desbloqueado. Foi neste segundo ponto que ele encontrou uma brecha.
Dez milhões de dólares: um tecto, não uma multa
O CRTC considera preliminarmente que uma sanção administrativa de até 10 milhões de dólares poderia ser adequada. O público pode apresentar comentários até 15 de janeiro de 2027 e Bell pode responder até 22 de janeiro. Por conseguinte, a decisão de 27 de Novembro estabelece uma violação, mas não estabelece uma sanção a pagar.
O regulador também rejeitou o pedido interino da Telus para bloquear os novos dispositivos por 60 dias. Já tinha autorizado, numa base transitória e condicional, um bloqueio de dois dias. A análise de uma regra permanente é um procedimento separado relativo à harmonização dos códigos de defesa do consumidor, cuja audição pública deverá ter início em 30 de Novembro.
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