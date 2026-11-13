Irão: Concursos da CENTCOM reportaram preparativos

O CENTCOM chama de « especulação pura » um relatório israelita sobre uma possível retomada das operações contra o Irão. Em Jerusalém, o encontro entre Netanyahu e Eisenkot levou a relatos divergentes da urgência de uma greve. Washington mantém sua pressão sobre Teerã, enquanto a transição política israelense continua em um clima tenso.

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O Comando Central do Exército dos EUA, CENTCOM, chamou de « especulação pura » um relatório israelense anunciando os preparativos para uma possível retomada das operações contra o Irã. Em uma resposta emitida em 13 de novembro, um oficial de comando indicou que ele não tinha quaisquer atualizações sobre o dispositivo militar dos Estados Unidos no Oriente Médio.

No dia anterior, a televisão pública israelense informou, citando um funcionário anônimo americano, que a CENTCOM havia convidado representantes do exército israelense presente nos Estados Unidos para se prepararem para uma possível retomada futura das operações. Mensagens semelhantes foram supostamente transmitidas aos países do Golfo através de canais de segurança.

CENTCOM desafia a história dos preparativos

O relatório relacionava estas supostas mensagens ao dispositivo americano na área. Referiu-se a cerca de 200 aeronaves de reabastecimento espalhadas entre o Médio Oriente e a Europa, bem como dois porta-aviões e a chegada prevista de um terceiro. Estes números e calendário foram avançados pela fonte do relatório, sem confirmação pelo comando americano.

A resposta da CENTCOM surge num período de tensões persistentes em torno do Irão. Donald Trump havia declarado em 9 de novembro que não estava planejando mais grandes ataques imediatamente, mantendo o bloqueio. Em 12 de novembro, ele afirmou que os Estados Unidos não precisavam de um acordo com Teerã e pediu a JD Vance para se concentrar em questões domésticas.

Em Jerusalém, uma reunião sobre segurança

Em Israel, Benjamin Netanyahu recebeu Gadi Eisenkot em 12 de novembro para uma reunião de segurança. O líder do partido Yashar foi instruído pelo presidente Isaac Herzog a formar o próximo governo após as eleições de 27 de outubro. Netanyahu continua a ser o chefe do governo cessante durante esta transição.

De acordo com uma cadeia israelense, o exército disse aos dois oficiais que um ataque israelense contra o Irã não era uma emergência imediata. No entanto, teria defendido que Israel deveria participar em uma operação se Washington decidisse retomar seus ataques.

Outro canal deu uma leitura diferente da reunião. Uma fonte disse-lhe que as informações apresentadas devem dissipar as suspeitas de Eisenkot sobre os motivos de Netanyahu. Não foram publicados relatórios oficiais sobre a avaliação militar do Irão.

A transição política alimenta o desacordo

Antes dessa reunião, Eisenkot havia pedido ao primeiro-ministro para se abster de decisões militares que poderiam esperar até que um governo de Knesset tomasse posse. Ele advertiu contra o uso das forças armadas na ausência de uma ameaça direta e imediata que requer uma resposta urgente.

O ministro da Defesa Israel Katz rejeitou a ideia de que o executivo deve obter permissão da oposição para agir. Assegurou que Netanyahu, Chefe do Estado-Maior Eyal Zamir e ele próprio partilhavam o mesmo apreço pela ameaça iraniana e trabalhavam em coordenação.

O gabinete do Primeiro-Ministro anunciou uma reunião de segurança para domingo. Eisenkot tem 28 dias para tentar formar uma coligação, com a possibilidade de solicitar uma prorrogação de 14 dias.

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