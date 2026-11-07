Produtos tradicionais: o Líbano prepara a sua protecção

O Ministério da Agricultura e da Universidade Antonin organizou em 6 de novembro um primeiro dia nacional de produtos tradicionais libaneses. Louis Lahud anunciou um projeto de lei a ser concluído. A identificação dos produtos, a protecção da designação, a segurança alimentar e o acesso ao mercado estão entre as prioridades. Os organizadores querem combinar apoio acadêmico, atividades rurais e restauração. Nenhum novo rótulo, programa de concessão ou saldo adicional de renda foi anunciado na reunião Hadath-Baabda.

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Os produtos tradicionais libaneses são objeto de um projeto de lei para organizar e proteger seu setor. Louis Lahud, Director-Geral do Ministério da Agricultura, anunciou os preparativos para o primeiro dia nacional dedicado a estes produtos, realizado em 6 de Novembro na Universidade Antonine. O texto continua a ser um projecto a ser preenchido antes de ser transmitido de acordo com os procedimentos estabelecidos.

A reunião foi realizada no campus de Hadath-Baabda, na presença do Ministro da Agricultura Nizar Hani e do Reitor Michel Saghbini. Ela associou uma exposição com duas sessões de discussão. A sua ambição consiste em associar a transmissão do património alimentar aos mercados dos produtores.

Os produtos tradicionais libaneses procuram um quadro

A Comissão Nacional do Processo foi criada pela Decisão Ministerial 81/1 de 20 de fevereiro de 2026. Congrega representantes dos sectores público e privado e das universidades. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura participa como observador.

De acordo com Louis Lahud, esta comissão preparou e discutiu um projeto de lei. Os comentários ainda precisam ser incorporados. Por conseguinte, o anúncio não significa que tenha entrado em vigor um novo regime de protecção. Não cria um rótulo apenas para os produtores.

O trabalho previsto inclui a identificação e classificação dos produtos. Também dizem respeito à protecção das denominações locais, indicações geográficas e denominações de origem. Esses conceitos referem-se a dispositivos que requerem critérios específicos: as discussões atuais não permitem o anúncio de sua atribuição a um produto específico.

A comissão pretende igualmente reforçar a segurança alimentar e facilitar o acesso aos mercados dos pequenos produtores e das cooperativas. A protecção do património faz assim parte de uma reflexão sobre as condições concretas de fabrico e comercialização.

Qualidade, embalagem e comercialização

Nizar Hani apresentou os 24 comitês setoriais que acompanham as atividades agrícolas. Eles reúnem partes interessadas em produção, processamento e marketing. O Ministro atribui-lhes um papel na melhoria da qualidade e no cumprimento das exigências de saúde.

A embalagem é outra área de trabalho. Para um produto destinado à circulação para além do seu local de fabrico, a embalagem deve ser utilizada para armazenamento e identificação. As oportunidades também dependem da capacidade de apresentar uma oferta regular e compreensível ao comprador.

O dia não apresentou um balanço de vendas quantificado ou um aumento medido das receitas. Os organizadores apresentam os benefícios rurais como meta. Não foram anunciadas novas subvenções para candidaturas no material tornado público.

O carácter tradicional de um alimento não o isenta de controlar as suas condições de preparação. As discussões relacionaram especificamente a identidade alimentar às exigências de saúde contemporâneas. Não estabeleceram uma superioridade nutricional geral dos produtos tradicionais.

Universidade quer apoiar empresas familiares

Michel Saghbini destacou as competências da Universidade Antonine em gestão, comunicação, saúde pública e empreendedorismo. Deseja mobilizá-los para pequenos projetos e empresas familiares.

O Reitor propôs prolongar esta cooperação durante o ano académico. Oficinas e atividades de campo poderiam envolver os três assentamentos, incluindo Nabi Ayla, na região de Zahlé, e Majdlayya, perto de Zghorta. Essa perspectiva continua sendo uma orientação anunciada, sem um cronograma de treinamento detalhado.

Deu especial atenção às mulheres nas zonas rurais. A sua experiência em preparação mouneh e processamento de alimentos pode ser utilizada como ponto de partida para o trabalho remunerado. As orientações supramencionadas abrangem o planeamento, a gestão e a comercialização.

Por conseguinte, a transmissão não tem apenas a ver com receitas. Envolve também organizar uma actividade que pode durar. A exposição recebeu os produtos dos mosteiros Antonin, apresentados como resultado de suas práticas agrícolas e de conservação de culturas.

Restaurantes como saída

Tony Rami, presidente do sindicato dos restaurantes, destacou a ligação entre produtos locais e experiência turística. A presença de especialidades regionais em restaurantes pode dar a conhecer a sua diversidade aos visitantes e consumidores libaneses.

Esta proposta coloca produtores e profissionais de restauração em contacto. Ainda não corresponde a um programa de compras coletivas ou contratos anunciados. As quantidades, os preços e as condições de abastecimento devem ser especificados em eventuais acordos comerciais.

Nizar Hani pediu apoio regular para produtos libaneses. Ele citou duas reuniões em novembro: o Agri Líbano show no dia 19, em seguida, uma celebração dedicada ao azeite e azeitona em Gharifé no dia 27.

Louis Lahud também planeja se reunir nas regiões após este primeiro dia nacional. Para o quadro jurídico, o próximo passo anunciado continua a ser a integração dos comentários no projecto de lei, antes de ser transmitido às autoridades competentes.

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