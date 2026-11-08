Irã: Três homens executados após protestos

A justiça iraniana anuncia a execução de três homens em um caso relacionado aos protestos de janeiro em Karaj. Acusa-os de acções armadas em benefício de potências estrangeiras. As provas e as garantias judiciais continuam a ser examinadas, no contexto da aplicação da pena capital denunciada pelas ONG.

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No domingo, 8 de novembro, o judiciário iraniano anunciou a execução de três homens condenados em um caso relacionado aos protestos de janeiro de 2026 em Karaj, oeste de Teerã. As autoridades acusam-nos de terem participado em acções armadas em nome de Israel, dos Estados Unidos e de grupos hostis. Estas alegadas ligações com as potências estrangeiras não foram estabelecidas de forma independente.

Hassan Divband, Hamid Kazemi e Reza Zanganeh foram condenados pelo Tribunal Revolucionário de Karaj. De acordo com o anúncio judicial, as punições capitais foram aplicadas após sua confirmação pelo Supremo Tribunal. O confisco dos bens das pessoas condenadas acompanha as execuções.

Um caso relacionado à violência de janeiro

O relato das autoridades abrange duas noites de agitação em janeiro. Ele os culpou por ataques em edifícios públicos, incêndios, destruição de câmeras e a degradação de uma estação elétrica, que teria privado parte de Karaj de poder. Ele também mencionou o assalto de duas pessoas tomadas para agentes de segurança.

O tribunal diz que depende de confissões, gravações de videovigilância e uma investigação por serviços de inteligência na província de Alborz. A versão pormenorizada da defesa e as condições em que as declarações dos acusados foram recolhidas não são estabelecidas pelos elementos consultados. Por conseguinte, as acusações formais não podem ser apresentadas como factos verificados por um inquérito independente.

O arquivo é composto por onze pessoas. Os oito acusados restantes foram condenados a cinco a dez anos de prisão, segundo as autoridades. O anúncio, por si só, não permite a reconstituição da totalidade das audições ou dos fundamentos invocados nos recursos.

Utilização de encargos de segurança nacional

A condenação baseia-se em legislação que reforça as sanções contra a espionagem e a cooperação com Israel ou Estados considerados hostis. A qualificação escolhida é a da participação numa actividade operacional em benefício destes adversários. Assim, dá uma dimensão de segurança nacional aos actos que a acusação diz respeito às manifestações.

Esse mecanismo tinha sido criticado antes das três execuções. Num relatório publicado em 10 de Setembro, a Human Rights Watch e o Centro Abborrahman Boroumand documentaram o uso da pena capital contra manifestantes e dissidentes. Sua investigação incluiu pelo menos 59 homens executados entre 18 de março e o final de agosto de 2026 para acusações políticas ou de segurança nacional, 29 dos quais estavam relacionados com as manifestações de dezembro de 2025 e janeiro de 2026.

Garantias judiciais contestadas

Ambas as organizações relataram ter obtido confissões sob coação, restrições ao acesso a um advogado escolhido e procedimentos expeditivos nos arquivos que haviam examinado. Relataram que, em 16 dos 29 casos relacionados às manifestações, as acusações não eram de homicídio. Esses achados dizem respeito à amostra anterior e não constituem um levantamento específico de Divband, Kazemi e Zanganeh.

As três execuções anunciadas neste domingo prolongam, portanto, uma sequência já denunciada pelos defensores dos direitos humanos. Para este caso específico, continuam a ser necessários documentos judiciais completos e provas contraditórias para avaliar as provas fornecidas pelas autoridades e as garantias concedidas às pessoas condenadas.

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