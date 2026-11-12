Essencial em 5 minutos: o ponto de 12 de novembro às 8 da manhã

Edição de 12 de novembro de 2026 às 8h00. Leitura: cerca de cinco minutos.O Líbano começa este dia entre as consequências das greves de quarta-feira à noite e uma nomeação parlamentar às 11 horas. Em Gaza, uma greve noturna no complexo hospitalar Nasser matou seis pessoas de acordo com a ajuda e o hospital. A Arábia Saudita anuncia as consequências dos mísseis interceptados, enquanto a diplomacia em torno da Ucrânia e do Irã pesa fortemente nos mercados de petróleo.
Líbano: as consequências de uma noite de greves no Sul
Na noite de quarta-feira, ataques aéreos israelenses foram relatados na área de Mansuri e Wadi Hujeir. Também foi relatado incêndio de artilharia em torno de Bani Hayyan e Wadi Slouqi. Os boletins disponíveis não fornecem um balanço consolidado dos recursos humanos para estas operações. A ausência de números torna impossível concluir que não há vítimas.
Mais cedo na quarta-feira, a destruição da casa tinha sido relatada novamente em Zawtar al-Sharqiyah, particularmente para Zawtar al-Gharbiyeh. Não há registos verificados de edifícios afectados. Estes factos datam de quarta-feira: não são apresentados como novas operações confirmadas esta quinta-feira de manhã.
Em uma declaração emitida na quarta-feira, o Exército Libanês também anunciou a neutralização de uma bomba de ar não explodida em Shahour, distrito de Tiro. Uma unidade especializada desmontada e depois transferida para um local seguro. O exército o descreveu como um remanescente dos ataques israelenses, sem especificar a data de sua queda. Esta é uma intervenção sobre uma velha munição, não o anúncio de uma nova greve.
Kassem estabelece condições para uma discussão sobre armas
Naïm Kassem declarou quarta-feira à noite para aceitar uma discussão sobre as armas do Hezbollah após a retirada de Israel e o fim do que ele chama de tutela estrangeira. Em seu discurso para o Dia dos Mártires, o secretário-geral do movimento rejeitou um acordo-quadro com Israel e defendeu negociações indiretas.
A sua declaração não é um compromisso de desarmamento. Não estabelece um calendário nem um procedimento para a entrega de armas. Kassem invoca a Resolução 1701, o Armistício de 1949 e o Acordo de 27 de novembro de 2024. Resta a questão da ligação entre a retirada de Israel, a autoridade estatal libanesa e o controlo das armas. Não é anunciado qualquer novo acordo sobre estes pontos.
Beirute: Parlamento às 11 horas, tráfego modificado
O Parlamento anunciou uma sessão esta quinta-feira, às 11H00, para analisar os projectos e propostas na sua ordem do dia. Os anúncios preparatórios incluem acordos internacionais e empréstimos do Banco Mundial, bem como empréstimos relacionados com eletricidade e energia solar. O seu registo no programa não é válido para adopção.
Para viajar no centro da cidade, as Forças de Segurança Interna anunciaram o encerramento total da Rue des Banques das 7h até o final da sessão. Motoristas são convidados a seguir as indicações dos agentes e os sinais no local. Esta mudança de acesso em torno do Parlamento deve ser prevista em vez de se presumir que a circulação habitual é mantida.
Gaza: Seis mortos após um ataque no Hospital Nasser
Um ataque israelense atingiu o complexo hospitalar Nasser em Khan Yunes nas primeiras horas de quinta-feira. O hospital e a Defesa Civil relataram seis mortes. A Defesa Civil anuncia mais de vinte feridos; Outra pesquisa hospitalar relatou cerca de trinta feridos, sete dos quais em estado crítico. Estes equilíbrios permanecem provisórios e não devem ser acrescentados.
Os primeiros relatos referem-se ao edifício al-Yassin dentro do complexo. As informações disponíveis ainda não permitem estabelecer todas as consequências para os serviços hospitalares. O exército israelense relatou verificar as informações. Nenhuma justificação militar específica é mantida, tal como estabelecido nesta fase.
Esta greve surge à medida que a ajuda humanitária continua a ser difícil de cumprir. Na quarta-feira, o porta-voz adjunto das Nações Unidas, Farhan Haq, afirmou que mais de 150 mil tendas estavam esperando fora de Gaza pela permissão israelense para entrar. Esse número corresponde a abrigos de espera, não a entregas já feitas às famílias deslocadas.
Arábia Saudita: Missile Debris na região de Meca
A Defesa Civil Saudita anunciou que os destroços de dois mísseis balísticos interceptados caíram na quarta-feira na região de Meca, inclusive em Sabuhah. As autoridades sauditas atribuem estes tiros aos Houthis. O anúncio foi relatado durante a noite de quarta-feira a quinta-feira.
A região administrativa da cidade e seus lugares sagrados devem ser distinguidos: os elementos consultados não permitem afirmar que a Grande Mesquita foi afetada. Não foi efectuada qualquer avaliação humana com o boletim seleccionado para esta edição.
Ucrânia: novo estágio diplomático anunciado
Após as discussões de Abu Dhabi, Steve Witkoff e Jared Kushner estão programados para encontrar Vladimir Putin em Moscou na quinta-feira, então Volodymyr Zelensky em Dublin, de acordo com o programa anunciado na quarta-feira. Estas reuniões continuam a ser confirmadas pelas próprias actas das reuniões.
As discussões também levaram ao anúncio de um acordo sobre um importante intercâmbio de prisioneiros. Os números e as modalidades continuam a ser finalizados. Seria, portanto, prematuro apresentar este intercâmbio como já foi feito ou vê-lo sozinho como um acordo de paz.
Mundo: petróleo em retirada, clima na agenda
Às 3:41 da manhã, a época de Beirute, o Brent caiu 1,2 por cento para 91,62 dólares por barril, e o óleo WTI dos EUA em 1,2 por cento para 85,49 dólares. Estas audiências são as desta pesquisa noturna, não o curso de 8 horas. O movimento intervém no contexto das esperanças diplomáticas em torno do Irã e da Ucrânia.
Em Antalya, o programa da COP31 está planejando um novo dia de declarações de líderes na quinta-feira. Na quarta-feira, o presidente iraniano Masoud Pezeshkian pediu um mecanismo para compensar os danos ambientais que ele atribuiu às greves americanas e israelenses. Nenhum mecanismo ou quantidade de reparo é anunciado conforme adotado.
Próximos pontos para verificar:a atualização em Nasser, os desenvolvimentos confirmados no Sul do Líbano, a condução da sessão parlamentar e os resultados das reuniões diplomáticas anunciadas.
Comentários