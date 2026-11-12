Bens públicos: reembolsar para reinvestir no Líbano

Propriedade pública no Líbano não constitui uma reserva de dólares imediatamente disponíveis para reembolsar depositantes. Os estudos AUB revelam os limites das avaliações avançadas e os riscos de transferência de activos sem recuperação. Para além das alienações, o desafio é devolver o seu dinheiro aos aforradores, promovendo o reinvestimento voluntário nas empresas, com direitos protegidos, governação independente e controlos temporários que não bloqueiem o comércio necessário para a produção.

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O Líbano não sairá da sua crise bancária substituindo depósitos bloqueados pela promessa de vender as suas terras. Os estudos sobre bens públicos no Líbano reduzem as avaliações políticas para valores muito mais limitados, sem garantir a sua conversão em dólares disponíveis. A verdadeira questão vai, portanto, para além da restituição: como devolver o seu dinheiro aos depositantes enquanto reconstruem o financiamento das empresas, em vez de organizarem uma nova saída de capital?

As propostas de Farid Boustani, que se referem em particular à mobilização de imóveis públicos, reviveram uma questão que surgiu desde o início do colapso bancário. Pode um Estado com empresas, terras e infra-estruturas utilizar esta riqueza para resolver os compromissos do seu sistema financeiro? Uma contribuição é possível. Mas o seu valor, o seu calendário e os seus beneficiários devem ser estabelecidos. Acima de tudo, um reembolso que equilibra uma dívida não cria automaticamente as condições de recuperação.

O país pode perder um ativo e ver as moedas obtidas em troca. Também pode devolver fundos às famílias que os gastam localmente, ou aos empresários que os investem. Essas trajetórias não têm as mesmas consequências. A sua distribuição dependerá da confiança, das regras de restituição e das oportunidades reais de financiamento. Actualmente, não existe qualquer montante documentado para apresentar a fuga de todos os montantes reembolsados como um facto adquirido.

Bens públicos no Líbano: os limites de bilhões anunciados

Uma pesquisa responde diretamente à promessa de um patrimônio capaz de suprir perdas. Albert Kostanian, economista e anfitrião da Visão 2030, dirigiu para o Instituto Issam Farès da Universidade Americana de Beirute o relatório de janeiro de 2021 « Privatização de ativos públicos libaneses: Nenhuma solução milagrosa para a crise ».

Suas estimativas situavam os ativos estudados, excluindo concessões, entre $11.660 e $21.520 bilhões. As receitas brutas de um programa de alienação foram significativamente menores: entre 5.880 e 13.365 bilhões sob os cenários. Uma reserva altera a leitura destes números: o relatório utilizou a taxa de £1.507.5 por dólar e afirmou que deveriam ser amplamente considerados como dólares bancários locais. Por conseguinte, não constituem uma estimativa actual em dólares frescos nem o produto garantido de uma venda.

Este trabalho contradiz a ideia de um corpo imediatamente móvel. Eles não demonstram que cada enredo seria sobrevalorizado hoje. As avaliações políticas globais, o valor de certos activos e as receitas alcançáveis são três objectos diferentes. Os valores de 2021 não podem ser apresentados como preço de venda em 2026.

Um edifício pode ter ganhado valor em um bairro e perdido valor em outro lugar. Uma empresa pode melhorar a sua receita, exigindo novos investimentos. O preço obtido dependerá também da concorrência entre os compradores, dos direitos transferidos e do risco aceite. Um montante nacional actualizado requer conhecimentos especializados e contas recentes. Não resulta de uma multiplicação uniforme por depreciação monetária.

A riqueza ainda não é auditável

O relatório de janeiro de 2026 « Líbanons State-Owned Enterprises: What We Know about Them », de Sami Geadah, Sarah Borgi e Nizar Bou Karroum, fornece um inventário institucional e econômico. Não propõe uma nova avaliação consolidada. Os autores descrevem informações financeiras fragmentadas, com diferentes anos de dados para diferentes empresas. Este limite proíbe a apresentação de um total em resultado de um balanço público uniforme e recente.

O documento também distingue os interesses do Estado, os do Banco do Líbano e os diferentes sistemas de posse de terras. Esta distinção conta para reembolso. O proprietário do activo, o devedor do crédito e a instituição responsável pelo pagamento não são necessariamente os mesmos. A sua participação na esfera pública não é suficiente para tornar todos os recursos intercambiáveis.

Antes de prometer uma distribuição, você deve identificar a propriedade, seu proprietário legal, os direitos dos ocupantes e quaisquer encargos. Em seguida, é necessário determinar qual o montante efectivamente destinado ao organismo responsável pelas restituições. Uma participação minoritária não vale toda a empresa. Um valor imobiliário já pode ser incluído no valor de uma empresa. Adicionar ambos sem reprocessamento iria artificialmente inflar a riqueza.

Nem devem os lucros futuros ser contabilizados duas vezes. Se o preço de uma empresa é baseado nas receitas esperadas, a comunidade não pode simultaneamente apresentar este prémio e todas as mesmas receitas que dois novos recursos. Após a venda, seu beneficiário muda. Uma ação pode voltar ao orçamento através de impostos, mas não equivale aos lucros anteriormente anexados à propriedade.

O fundo de reembolso não cria moedas

A proposta da Associação Bancária de Maio de 2020 ilustra esta dificuldade. A sua « Contribuição ao Governo Libanês » previa um Fundo de Derrotação de 40 mil milhões de dólares. Era para emitir títulos de longo prazo para a BDL na liquidação da dívida pública correspondente. Por conseguinte, não se tratava simplesmente de vender imediatamente todas as mercadorias ao sector privado.

Mas mover ativos para uma estrutura não os torna líquidos. O montante inscrito nos títulos depende dos recursos para garantir o pagamento. Se forem insuficientes ou chegarem mais tarde, o titular tem uma dívida longa e arriscada, não o equivalente a um dólar disponível. O documento da LBA também afirmou que as suas informações não tinham sido verificadas ou auditadas de forma independente.

Uma obrigação apoiada por ativos pode providenciar um retorno ao longo do tempo. Deve então ser apresentado para o que é: um instrumento com maturidade, risco e direitos específicos. Se um depositante tiver que vendê-lo rapidamente para pagar por cuidados, o preço oferecido pode ser inferior ao seu valor facial. A perda reaparece como desconto, mesmo quando não é anunciada redução nominal do depósito.

A possibilidade de negociar o título não elimina este problema. Permite sair mais cedo, a um preço de mercado. Um mecanismo credível deve publicar fluxos esperados, prioridades de pagamento, taxas e pressupostos de avaliação. Deve também mostrar o que acontece se as receitas diminuem. Sem estes elementos, a negociabilidade transforma uma promessa opaca num risco transferível.

Nem todas as terras são transferíveis ou disponíveis

O relatório « Regislative and Administrative Land and Property Rights Framework: Líbano », publicado pela UN-Habitat e a Global Land Tool Network em 2024, documenta lacunas cadastrais e diversidade de direitos. Em especial, distingue entre o domínio público e o domínio privado do Estado. Inadequações no registro e designação dos proprietários complicam um inventário confiável. Assim, uma área anunciada por si só não permite o cálculo de um produto de venda.

A terra de uma infra-estrutura operacional não é uma reserva de terra livre. A sua eliminação pode exigir uma reorganização do serviço, do trabalho ou da habitação. Os rendimentos das vendas devem ser comparados com os custos incorridos. Vender um edifício administrativo e depois alugá-lo não produz o mesmo ganho duradouro que atribuir uma parcela não utilizada sem um serviço público previsível.

O destino autorizado também altera o valor. A utilização agrícola, a facilidade, o acesso inadequado ou as restrições ambientais podem limitar os projectos. Aumentá-los para maximizar um preço seria uma decisão de planeamento, com os seus beneficiários e custos. Por conseguinte, um aumento teórico do valor não exclui a análise da água, das redes, dos transportes e das utilizações colectivas.

Finalmente, a taxa de transferência é importante. O preço de uma pequena transacção não pode ser aplicado sem cautela a um programa maciço. Um vendedor que coloca muitos ativos no mercado pode reduzir seu poder de negociação. Também corre o risco de selecionar compradores com base em sua disponibilidade imediata em moeda estrangeira, em vez da qualidade de seu projeto. Transparência e concorrência não são acrescentadas formalidades após a avaliação: influenciam o preço obtido.

Reembolso pode financiar uma nova saída de capital

Suponhamos que uma tarefa realmente ganhe dólares novos. Se os depositantes recebem esses dólares e então os transferem para contas externas, a dívida para eles diminui. Este resultado tem um valor real para os reembolsados. Mas, por si só, não restabelece o financiamento das empresas libanesas. O país transferiu um ativo sem necessariamente manter uma capacidade financeira produtiva em troca.

Há que distinguir dois circuitos. Um comprador estrangeiro traz novas moedas, algumas das quais podem retornar após a distribuição. Um comprador residente pode usar dólares já presentes na economia. Neste segundo caso, a operação reatribui primeiro um recurso existente. O montante da venda não corresponde automaticamente a financiamento externo adicional.

No entanto, o requerente que transfere as suas economias não comete uma falta económica ou moral. Após anos de restrições, buscar segurança é racional. As despesas de uma família que vive fora do Líbano também podem explicar essas transferências. Uma política pública não pode pedir às vítimas da crise que restabeleçam apenas a confiança destruída pelas instituições.

Por conseguinte, a resposta deve incidir sobre as condições de reinvestimento. Um aforrador hesitará em reposicionar seus fundos se as contas permanecerem opacas, mudando regras e saída incerta. Alta remuneração não corrige esses defeitos. Pode até mascarar um risco adicional. A credibilidade do direito de retirar e da resolução de litígios é tão importante como a taxa proposta.

Mantenha o valor produtivo, não tranque os dólares

Uma transferência externa pode financiar uma máquina instalada em uma fábrica libanesa. Ele pode comprar equipamentos de energia, software ou matéria-prima para exportação. Prevenir todos os pagamentos internacionais em nome da manutenção de fundos no país também bloquearia esses investimentos. A fronteira entre financiamento produtivo e fuga não corresponde simplesmente a movimentos em moeda estrangeira.

Por outro lado, o dinheiro detido localmente pode permanecer em um seguro, abastecer uma transação especulativa de terra ou circular entre empresas relacionadas sem criar nova produção. A localização do dólar não fornece informações suficientes sobre a sua utilidade económica. O objectivo deve ser a capacidade de produzir, utilizar e gerar receitas sustentáveis.

Esta abordagem exige uma análise do projecto financiado. Quantas moedas ele consome inicialmente? Que receitas ou economias pode gerar a seguir? Em que horizonte? Os equipamentos importados podem melhorar o equilíbrio externo após vários anos, mas esta melhoria não é garantida. As previsões devem incluir a manutenção, renovação, energia e oportunidades. O rótulo « produtivo » não substitui um plano de negócios.

O contexto reforça esta exigência. Em seu monitoramento econômico publicado em agosto de 2026, o Banco Mundial prevê uma contração de 6,4 por cento para o ano, após a revisão do crescimento de 2025 para 4,2 por cento. Os danos e perturbações infra-estruturais à actividade afectam os projectos. Estes números descrevem o contexto macroeconómico; não dão o retorno de um investimento nem o desconto de um determinado activo.

Três circuitos, três efeitos económicos

Venda e transferência para uma conta externa: o pedido é reduzido sem financiamento produtivo local automático.

o pedido é reduzido sem financiamento produtivo local automático. Reembolso e investimento voluntário: as empresas podem receber capital, sujeito a projetos viáveis e garantias de governança.

as empresas podem receber capital, sujeito a projetos viáveis e garantias de governança. Compra de máquinas no estrangeiro:divisas saem, mas uma capacidade produtiva pode ser criada no Líbano.

Leitura de possíveis mecanismos, previsões não custeadas de movimentos de capital.

Um reembolso protegido, depois uma opção de investimento

Um acordo coerente poderia separar duas decisões. O primeiro diz respeito ao direito de reembolso, tal como determinado na reestruturação bancária. O segundo diz respeito à utilização voluntária de parte dos montantes recuperados. A sua fusão seria uma condição de reembolso após a aceitação de um novo risco. O requerente não deve descobrir que o seu antigo bloco simplesmente mudou o seu nome.

Uma parcela líquida deve satisfazer necessidades imediatas, especialmente para pequenos depositantes e situações sociais urgentes. O seu montante e calendário exigem financiamento identificado. Sem um balanço consolidado de recursos, não pode ser fixado um limiar de reembolso credível. Uma promessa generosa, mas não financiada, repetiria os compromissos que o sistema já não consegue cumprir.

Além deste reembolso, poderia ser proposta uma opção de reinvestimento. Deve explicar a duração, os riscos, os custos e as condições de saída. O requerente poderia optar por autorizar apenas uma fracção dos seus fundos. Um investimento em acções, um empréstimo a uma empresa e uma parte de fundos não têm os mesmos direitos. Nenhuma deve ser apresentada como um depósito garantido, se não legal e financeiramente.

Os incentivos podem incentivar esta escolha sem a tornar obrigatória. Pode considerar-se o co-financiamento independente, uma redução de certas taxas ou uma vantagem fiscal máxima. Os seus custos devem figurar no orçamento e ser comparados com o investimento adicional real. Subsidiar uma operação que teria ocorrido em qualquer caso mobilizaria recursos públicos sem melhorar a recuperação.

Um retorno prometido não vale um reembolso

Um erro seria comparar um reembolso imediato com o valor nominal de um investimento prolongado. Receber cem dólares disponíveis hoje não equivale a uma promessa de cem dólares em dez anos. Esperar tem um custo, além do risco de não pagamento e taxas. Mesmo sem uma redução do montante inscrito, os dois passivos não têm o mesmo valor económico.

Esta diferença deve reflectir-se nos documentos apresentados aos requerentes. Um investimento voluntário pode justificar um retorno esperado mais elevado, mas este retorno não é ganho. Um projeto pode falhar, contrato ou aumento de custos. Preservar os direitos significa tornar visíveis estas oportunidades, sem esconder o risco por detrás de um objectivo nacional inegável.

A liquidez também deve ser organizada de forma realista. O financiamento de uma fábrica leva vários anos, prometendo a todos os investidores uma saída imediata expõe o veículo a um descompasso entre seus ativos e passivos. As maturidades adequadas, uma reserva de liquidez e as regras de alienação conhecidas podem reduzir este risco. Não devem ser descobertos no momento em que o requerente solicita o seu dinheiro.

Para uma família, a diversificação dos investimentos pode ser prudente. Para o país, concentrar todas as economias devolvidas em alguns grandes projetos criaria uma nova fragilidade. O financiamento das pequenas e médias empresas merece o seu lugar, com uma análise de risco proporcional à sua dimensão e sem reduzir os requisitos de transparência.

Controlos temporários, com uma saída anunciada

O controlo de capital pode proteger um calendário de reembolso contra uma forte saída de recursos. Não garante o seu investimento produtivo. Na sua declaração de 23 de Março de 2023 sobre o Líbano, o FMI recomendou controlos temporários numa estratégia que incluía a reestruturação e a unificação das divisas. O objectivo era proteger as moedas disponíveis e tornar o tratamento dos depositantes mais equitativo.

A doutrina do Fundo, expressa em sua nota operacional de dezembro de 2023, admite um papel temporário de restrições de saída durante uma crise ou crise iminente. Não os apresenta como substitutos da reforma. Esta distinção impede a transformação de uma medida de emergência num bloqueio sustentável das poupanças para investimentos politicamente designados.

Para ser defensável, um regime libanês deve basear-se numa lei clara, em limites máximos públicos, em regras comuns e em soluções. Exceções para cuidados, estudos ou necessidades empresariais devem ser definidas e verificáveis. As pessoas com acesso político não podem contornar as restrições impostas a outras pessoas.

É essencial uma cláusula de revisão e um calendário de levantamento condicional. A transparência deverá abranger os montantes autorizados e as razões, protegendo simultaneamente os dados pessoais. Medidas demasiado amplas podem desencorajar novos inputs, impulsionar o dinheiro e promover canais informais. Por conseguinte, a protecção temporária dos recursos deve ser avaliada com os seus próprios custos.

Reinvestir sem reconstruir o capitalismo de conivência

Um veículo destinado a financiar empresas não deve tornar-se um fundo para os melhores grupos ligados. A selecção deve ser gerida profissionalmente, com convites a projectos, critérios publicados e controlo dos beneficiários efectivos. Devem ser declaradas as relações entre gestores, bancos, promotores e funcionários públicos. As transacções com partes relacionadas exigem um controlo reforçado.

Os activos do veículo devem ser separados dos activos do gestor. Contas auditadas, uma avaliação adequada e independente limitaria a possibilidade de ocultação. Os custos devem permanecer legíveis. Uma comissão de gestão calculada sobre avaliações inverificáveis poderia enriquecer o intermediário enquanto os aforradores não recebem nenhum rendimento.

O promotor do projecto deve também autorizar fundos próprios e suportar uma parte efectiva do risco. Mobilizar apenas os créditos dos depositantes para financiar uma empresa deixaria o último exposto uma segunda vez. O co-financiamento de novos capitais ajuda a distinguir um novo investimento de uma mera deslocação de perdas antigas.

As garantias públicas exigem a mesma disciplina. Uma garantia gratuita e completa pode novamente transferir perdas para o contribuinte. O seu limite máximo, preço, condições de desencadeamento e compromissos potenciais devem ser publicados. O projecto mantém então um risco económico real, avaliado antes do investimento e não descoberto após uma nova crise.

Os sectores devem ser seleccionados com base nos seus resultados

Agroindústria, serviços exportáveis, eficiência energética e reabilitação de equipamentos podem oferecer oportunidades. Mas nenhuma categoria é rentável por definição. Uma unidade de processamento agrícola depende do abastecimento, da cadeia fria e do acesso ao mercado. A actividade digital depende, em particular, de competências, electricidade e comunicações fiáveis.

O financiamento deve responder às necessidades identificadas, tais como investimento material, capital de giro, certificação ou acesso comercial. A aquisição de uma empresa existente deve ser distinguida do financiamento de novas capacidades. A primeira operação pode melhorar a gestão; não constitui automaticamente um investimento adicional na produção.

As receitas esperadas devem ser examinadas líquidos dos inputs importados. Uma empresa exportadora pode igualmente importar grande parte do seu valor de produção. Por outro lado, a actividade orientada para o mercado interno pode poupar divisas, substituindo uma importação de forma competitiva. A protecção sustentável de um produtor ineficiente faria a diferença para os consumidores.

A medição dos resultados deve finalmente integrar a sobrevivência dos projectos e a qualidade dos empregos. O número de arquivos aprovados não demonstra sucesso. Os desembolsos, defeitos, reembolsos, novos ganhos de capital e produtividade devem ser controlados. Uma avaliação independente impediria os dispositivos ineficazes em vez de prolongar as suas perdas.

Os bancos têm de voltar a financiar a economia

O reinvestimento não pode contornar indefinidamente a reestruturação bancária. Uma economia produtiva precisa de pagamentos confiáveis, crédito e intermediários que possam avaliar os riscos. Em setembro de 2026, o FMI lembrou que os acionistas e credores subordinados devem absorver perdas antes dos depositantes. Solicitou igualmente que os reembolsos continuem a ser compatíveis com a viabilidade dos bancos e com a sustentabilidade da dívida pública.

Estas condições impedem que a riqueza pública seja tratada como o primeiro e único pagador. A venda pode contribuir para uma regulamentação específica; não deve preservar artificialmente o valor de um estabelecimento insolvente. O dispositivo deve mostrar quem recebe os fundos e quais obrigações são extintas. O dinheiro para os clientes não deve ser perdido em uma melhoria contábil sem pagamento eficaz.

A confiança voltará menos através de uma injunção para investir no Líbano do que através da prova de que as regras mudaram. Para cada mecanismo proposto, os requerentes devem poder ler um balanço de abertura, um calendário financiado, os seus riscos remanescentes e as suas possibilidades de recurso. Para cada ativo público mobilizado, os cidadãos devem conhecer o valor líquido obtido e o rendimento abandonado.

Por conseguinte, o próximo plano credível terá de publicar duas contas distintas: a dos créditos efectivamente reembolsados e a dos novos financiamentos efectivamente destinados à produção. Sem essa separação, uma transferência de ativos pode ser apresentada como um estímulo quando apenas moveu a perda, seu beneficiário ou sua maturidade.

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