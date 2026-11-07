A cadeira azul em Ain el-Mreisse abriu um debate sobre arte no espaço público de Beyruthin. Inaugurada em 27 de outubro de 2026 na presença de Nehmat Aoun, a obra da artista francesa Sabine Géraudie, conhecida como SAB, introduz um objeto familiar na paisagem da cornija. Sua instalação nos convida a discutir seu significado, bem como seu encontro com o lugar.
Uma cadeira evoca espontaneamente parar, olhar e conversar. Numa orla marítima frequentada por caminhantes e pescadores, esta forma assume um significado particular: refere-se à possibilidade de permanecer de frente para o mar. Mas o reconhecimento imediato de um objecto não é suficiente para criar um compromisso comum com o seu estabelecimento.
A cadeira azul e a memória da cornija
A cornija já tem seus usos, hábitos e memórias. Seu interesse também reside no fato de que ele faz isso sem um programa: andar, sentar, observar a água ou encontrar outras pessoas. Uma nova obra encontra assim um espaço de vida, não uma decoração disponível.
É neste terreno que a discussão se torna frutuosa. Escultura pode fornecer um marco e gerar nova curiosidade. Pode também parecer estranho para aqueles que reconhecem o lugar em outras formas mais comuns. Essas percepções divergentes dizem respeito à relação entre o objeto e seu ambiente, não permitindo deduzir uma irregularidade na execução do projeto.
Uma obra que o artista quer ligada a Beirute
Sabine Géraudie apresenta sua criação beyrouthine como uma obra pensada para a cidade, não como uma mera reprodução da de Nice. Destaca memória, transmissão e diálogo. Em seu depoimento sobre a instalação, ela agradeceu à Blue Shores International e aos artesãos que participaram de sua realização.
Essa intenção lança luz sobre o projeto, sem determinar como os habitantes irão recebê-lo. No espaço público, o significado de uma obra também é construído após sua inauguração: através dos encontros que provoca, dos olhares que atrai e do lugar que ocupa nos hábitos.
O debate estético exige uma discussão pública
Você pode apreciar a silhueta e cor desta cadeira, ou julgar sua presença não convincente na cornija. A crítica ganha em esclarecer o que examina: a forma da escultura, sua escala na paisagem, sua implantação ou a narrativa que propõe de Beirute.
As questões de seleção, manutenção e apresentação de projetos são da responsabilidade da gestão do espaço público. Merecem respostas documentadas dos funcionários envolvidos. Isso não significa que o financiamento seria duvidoso ou que uma falha teria sido cometida.
A cadeira azul já produziu um efeito observável: torna a beira-mar conhecida como um lugar comum. A discussão pode prolongar esse efeito, desde que haja espaço para o uso da cornija e as sensibilidades daqueles que o frequentam.
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