Em Tiro, os municípios solicitaram que as escolas utilizadas como abrigos coletivos fossem reduzidas. As Nações Unidas e a UNICEF documentam a necessidade de acomodação e continuidade escolar. O regresso ao serviço dos quartos exige uma distinção entre os locais disponíveis para as famílias, a viagem dos alunos e as horas de cursos ministrados.

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Em Tiro, libertar salas de aula usadas para alojamento não é suficiente para levar os alunos à escola. As necessidades identificadas pelas Nações Unidas nos municípios do sul e a avaliação da UNICEF permitem distinguir três questões: onde abrigar famílias, quais escolas podem acomodar estudantes e como garantir a continuidade dos cursos.

Durante as consultas realizadas entre o final de julho e o início de setembro de 2026, representantes dos municípios de Tiro citaram o congestionamento das escolas utilizadas como abrigos coletivos como uma de suas prioridades. O relatório do coordenador humanitário das Nações Unidas, publicado em 9 de Outubro, coloca esta necessidade ao lado da reabilitação das redes de água e das estradas. Estes são problemas relatados pelas comunidades, não um calendário para deixar as famílias ou reabrir instituições.

Em 16 de Novembro, as Nações Unidas informaram que a sua secretária-geral Adjunto, Amina J. Mohammed, se tinha reunido com pessoas deslocadas internamente em Tiro. Em particular, as famílias manifestaram preocupação com a sua segurança à medida que a UNIFIL se retirava. O relatório também relata uma troca com cuidadores e pacientes da Fundação Imam Sadr. Não compila um inventário das escolas ainda utilizadas como abrigos e não confirma o número de lugares oferecidos em centros alternativos.

Um lugar para ficar e um lugar na classe não substituir

Uma transferência pode devolver instalações a uma escola, tornando difícil para as crianças cuja família está mudando seu endereço. Para avaliar o seu efeito, o número de locais de alojamento não é suficiente. É importante saber se eles estão disponíveis no momento da transferência, como os alunos vão aderir a sua escola e se os locais oferecem os serviços necessários para uma estadia que pode durar. A lacuna entre um lugar anunciado e um lugar realmente ocupado, para as famílias, conta tanto quanto a data administrativa de encerramento de um abrigo.

O relatório humanitário da UNICEF, publicado em 7 de Novembro, fornece exemplos de condições materiais. Para os meses de agosto e setembro, seus parceiros identificaram em alguns abrigos necessidades relacionadas à separação de instalações sanitárias e de chuveiro e privacidade em quartos compartilhados. Estas conclusões abrangem vários sítios no Líbano; Não descrevem todos os abrigos em Tyre. Por outro lado, permitem-nos compreender porque é que uma transferência não significa simplesmente deslocar ocupantes de um edifício para outro.

Recuperando horas de curso, não apenas edifícios

De acordo com o mesmo relatório, o Ministério da Educação tinha fixado 15 de setembro como início de cursos para o primeiro período no público. Esta data nacional não descreve a retoma efectiva em todas as escolas. A UNICEF também distingue entre o regresso à escola e o trabalho de reparação. O programa nacional de recuperação da aprendizagem lançado em Setembro visa vários níveis do ensino primário e secundário. Cerca de 10.000 professores participaram da preparação do programa no país, e as avaliações iniciais foram realizadas nas escolas primárias de 22 a 24 de setembro.

Os dispositivos complementares têm outra função: manter contato com o aprendizado quando o acesso normal a uma sala de aula é interrompido. Existem 55.473 crianças afectadas a nível nacional através de estruturas de acolhimento de crianças, centros de educação não formal e actividades em linha. Entre essas crianças, algumas não estavam matriculadas no circuito habitual. Este total não indica quantas salas de aula foram restauradas em Tiro, ou se as crianças em causa recuperaram seu ritmo anterior.

Consultas no Sul também identificaram outros obstáculos, incluindo escolas danificadas, falta de professores e barreiras financeiras ou de acesso. Essas dificuldades não são idênticas em cada município. Para Tiro, um estado preciso de recuperação exigiria uma avaliação das salas recuperadas e utilizáveis, dos estudantes presentes e das horas realmente seguradas. O número de famílias que se juntam a novos alojamentos permaneceria um indicador separado. É a sua aproximação que permitiria saber se os dois serviços estão a ser restabelecidos ao mesmo tempo.

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