Dois corvos negros responderam em média 235 milissegundos a uma tarefa visual em Tübingen. Registros cerebrais também revelam sinais bem antes de sua resposta. Publicado em 22 de outubro de 2026, este estudo proporciona uma melhor compreensão da tomada de decisão das aves. Mas seu resultado não é nem um ranking geral de inteligência nem uma competição entre espécies com protocolo idêntico. O número de animais e a natureza do ensaio exigem uma leitura precisa dos números.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Um quarto de segundo, ou quase: dois corvos pretos indicaram a direção do movimento em 235 milissegundos em média. O estudo da Universidade de Tübingen, publicado em 22 de outubro de 2026, lança luz sobre a velocidade de uma decisão visual. Não mede uma inteligência superior à dos humanos.

Dois corvos enfrentando uma escolha simples

O dispositivo possui pontos móveis em um ecrã táctil. Aves da espécie Corvus corone devem reconhecer sua direção dominante: esquerda ou direita. Um bico no alvo correspondente indica a sua resposta.

Quando o movimento é claro, seu sucesso se aproxima 100%. Mesmo com sinais que são difíceis de distinguir, as respostas excedem o nível de chance.

Sinais antes do bico

Os registros neuronais revelam sinais associados à direção escolhida de cerca de 70 milissegundos após o estímulo aparecer. Eles, portanto, precedem a resposta observável.

Pesquisadores observam esses mecanismos no nestopalium caudolateral, uma região associativa do cérebro de aves. A actividade aumenta durante a tomada de decisões. Ela reflete tanto a informação visual disponível quanto a direção escolhida.

As aves não possuem o córtex organizado em camadas de mamíferos. No entanto, a dinâmica registrada é compatível com modelos de decisão estabelecidos em primatas.

Por que « duas vezes mais rápido » requer uma sombra

O atraso observado representa cerca de metade do anteriormente relatado em humanos ou macacos para tarefas comparáveis. Esta aproximação não deve ser lida como um torneio em dinheiro organizado em condições idênticas.

Dois indivíduos, uma espécie e uma tarefa específica: o alcance do resultado permanece estreito. A experiência não permite uma classificação geral das capacidades de raciocínio de aves e humanos.

Os requisitos de controle de voo e movimento podem ter facilitado essa velocidade visual durante a evolução. Essa explicação permanece uma hipótese. Os mecanismos responsáveis pela vantagem temporal continuam a ser especificados.

Ilustração: Corvo preto voando em Montpellier, 24 de abril de 2019. Fotografia de arquivos não relacionados com as duas aves estudadas. Rorolinus,CC BY-SA 4.0viaWikimedia Commons. Imagem redimensionada sem cortar.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews