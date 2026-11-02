A oposição israelense se reúne terça-feira em Herzliya

Os líderes do principal bloco de oposição israelense estão programados para se reunir em Herzliya na terça-feira, 3 de novembro. O partido Yashar de Gadi Eisenkot anunciou esta reunião para discutir os próximos passos após as eleições gerais. A nomeação visa coordenar posições, sem implicar que já existe um acordo de coligação. Continuam as discussões entre as formações, incluindo recomendações ao Presidente Isaac Herzog e responsabilidades parlamentares. A composição do próximo governo continua a ser negociada.

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A oposição israelense está programada para se reunir terça-feira, 3 de novembro de 2026 em Herzliya para coordenar seus esforços para uma maioria. O partido Yashar, liderado por Gadi Eisenkot, anunciou a reunião na segunda-feira, de acordo com um comunicado de imprensa de um meio de comunicação britânico. Esta reunião tem lugar uma semana após as eleições gerais, enquanto as discussões sobre o próximo governo continuam.

Os líderes do « bloco para a mudança » devem considerar seus próximos passos, disse o anúncio. Não menciona um acordo de coligação ou uma maioria já constituída. A reunião anunciada marca uma etapa de coordenação entre os opositores de Benjamin Netanyahu.

Oposição israelense esperada em Herzliya

O comunicado de imprensa divulgado na segunda-feira estabelece um lugar e um objetivo político: reunir os líderes do bloco para discutir o futuro. Não especifica, no extrato publicado, o tempo da nomeação, sua duração ou a lista nominativa dos participantes.

O principal desafio é reunir as posições dos vários partidos após as eleições de 27 de outubro. Um anúncio conjunto pode organizar as discussões. Não regula, por si só, as escolhas sobre os parceiros de um governo, seu programa ou os compromissos necessários para o seu apoio parlamentar.

A distinção conta para Gadi Eisenkot. O líder de Yashar procura transformar os contatos entre líderes em uma abordagem política comum. A reunião de terça-feira deverá permitir-nos discutir esta coordenação; O seu resultado não pode ser antecipado a partir da libertação.

Apoio a Eisenkot, sem coalizão anunciada

No final da segunda-feira, uma mídia israelense informou que os líderes do bloco haviam anunciado sua intenção de recomendar Eisenkot ao presidente Isaac Herzog. Esta convergência sobre um candidato proporciona um quadro para futuras discussões.

Não regula todas as condições de participação no governo. De acordo com a mesma mídia, Avigdor Lieberman exclui a adesão a um governo minoritário. O líder de Israel Beitenou também apoia a candidatura de Yair Lapid à presidência do Knesset.

A reunião de Herzliya deve, portanto, ser realizada num contexto de posições em evolução. Uma recomendação ao Presidente, uma escolha para a liderança do Parlamento e um acordo de coligação são compromissos separados.

Uma coordenação separada do mandato presidencial

A reunião entre as partes não substitui o procedimento institucional. O presidente israelense consulta com representantes de formações parlamentares antes de confiar a um deputado a tarefa de formar um governo.

O candidato encarregado desta primeira tentativa tem 28 dias. O Presidente pode prorrogar este prazo, até um total de 14 dias suplementares. Estes prazos são cumpridos no âmbito do mandato oficial: não começam com uma reunião informal entre os líderes da oposição.

A formação de um novo executivo implica então uma apresentação ao Knesset e um voto de confiança. Por enquanto, o anúncio de Yashar é sobre preparar os próximos passos do bloco. Será necessário aguardar a reunião de terça-feira e as declarações dos seus participantes para saber quais compromissos conjuntos surgirão.

Fontes

Crédito para ilustração : Suicasmo / Wikimedia Commons —fonte de fotografia. Composição e fotografia sobCC BY-SA 4.0; toda a fotografia redimensionada, adição de curativo editorial.

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