8 novembre 2026
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Gaza: Khan Yunes atingiu dois mortos

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Dois palestinos, incluindo uma mulher, foram mortos em 8 de novembro de 2026 a oeste de Khan Yunes, de acordo com uma fonte médica e o alívio de Gaza. Um drone israelense supostamente atingiu um grupo de pessoas perto das torres de Taiba. Vários ferimentos também são relatados. A Defesa Civil informa que transportaram os corpos para o complexo médico Nasser. O número preciso de baixas e as circunstâncias detalhadas do bombardeio continuam a ser estabelecidos, em um território onde o alívio também responde às consequências das chuvas.

Couverture sur la frappe à Khan Younès du 8 novembre 2026. Photo d’archive de Jabaliya en mai 2024, distincte de l’événement.
Jabaliya, le 31 mai 2024. Photographie d’archive : elle ne montre ni Khan Younès ni la frappe du 8 novembre 2026. Hussein Jaber / UNRWA, CC BY-SA 3.0 IGO. Habillage Libnanews. © Hussein Jaber / UNRWA, CC BY-SA 3.0 IGO
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Dois palestinos, incluindo uma mulher, foram mortos domingo, 8 de novembro de 2026 em uma greve israelense a oeste de Khan Yunes. Uma fonte médica citada por uma agência de notícias também relatou vários ferimentos. De acordo com este testemunho, um drone atingiu um grupo de pessoas perto das torres de Taiba, no sul da Faixa de Gaza.

Um ataque em Khan Yunes, perto das torres de Taiba

Informações coletadas localmente apontam para o bombardeio na área de al-Mawasi, a oeste da cidade. Os serviços de ambulância e emergência em Gaza relataram duas mortes e feridos. Isso está de acordo com o relatado pela fonte médica, mas ainda não é possível estabelecer um número preciso de feridos.

De acordo com as declarações da Agência Palestiniana de Defesa Civil, as suas equipas recuperaram os corpos de um homem e de uma mulher. Eles os transportaram para o complexo médico Nasser em Khan Yunes.

Os registos disponíveis não indicam o possível alvo militar do atentado. A natureza exacta das lesões e a avaliação final continuam por estabelecer. Nenhuma explicação israelense da greve foi identificada nas informações consultadas.

Este ataque vem quando o alívio de Gaza também responde às consequências das fortes chuvas de 7 de Novembro. A água invadiu muitos abrigos para pessoas deslocadas internamente e deteriorou sua cama. A necessidade de equipamentos de alojamento e alívio já era significativa antes deste evento meteorológico.

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