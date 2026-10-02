Governo Salam: Por que tenta mudar Confrontar um bloqueio político e diplomático

O governo de Nawaf Salam resiste às tentativas de mudar, apesar da oposição do Hezbollah e da Corrente Patriótica Livre. A sua maioria parlamentar é uma primeira fechadura. O apoio americano, saudita e catarense também fortaleceria sua estabilidade, enquanto várias questões políticas, de segurança e econômicas permaneceriam abertas.

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O governo de Nawaf Salam continua sob forte pressão política, mas as tentativas de provocar a sua partida até agora não produziram nenhuma mudança institucional. O Hezbollah está em conflito frontal com várias decisões do Conselho de Ministros, nomeadamente as relativas à exclusividade das armas nas mãos do Estado. O Movimento Patriótico Livre tem, por sua vez, tentado traduzir sua oposição no campo parlamentar. No entanto, a firma permanece no lugar. De acordo com informações proprietárias publicadas pelo Ad Diyar em 2 de outubro de 2026, esta resistência não é apenas explicada pelas relações de poder internas. O governo também se beneficiaria do apoio dos EUA, da Arábia Saudita e do Qatar, o que tornaria sua substituição particularmente difícil nas circunstâncias atuais.

Esta alegação baseia-se em fontes políticas citadas por Ad Diyar e não foi oficialmente confirmada por Washington, Riyadh ou Doha. Deve, portanto, ser visto como um dos bastidores. No entanto, é particularmente importante após o adiamento das eleições parlamentares. Um prazo que normalmente teria aberto um novo ciclo governamental desapareceu do calendário imediato. A questão da duração do gabinete Salam surge, portanto, de uma nova perspectiva.

Duas oposições ao governo, mas duas estratégias diferentes

O desafio do governo não forma um bloco homogêneo. Duas forças manifestaram uma oposição particular, mas não seguem o mesmo método nem necessariamente os mesmos objectivos.

A Corrente Patriótica Livre escolheu o terreno parlamentar. Na sequência de 15-16 de setembro de 2026 dedicada ao governo, o gabinete obteve 68 votos a favor entre os 81 deputados presentes. Doze membros do Bloco do Líbano votaram contra.

O Hezbollah adoptou uma atitude diferente. Seu bloco parlamentar, fiel à Resistência, retirou-se e não participou da votação. O partido permanece representado no governo que critica.

Esta situação cria uma importante contradição política. O Hezbollah rejeita algumas das decisões fundamentais do Conselho de Ministros, mas uma saída do executivo faria com que perdesse a sua presença directa na instituição que adopta essas decisões.

Ad Diyar acredita que esses dados explicam parcialmente a estratégia do partido. Esta interpretação pertence ao jornal. O Hezbollah não apresentou formalmente a sua participação no governo nestes termos.

No entanto, o resultado político permanece claro. O governo não foi derrubado no Parlamento e as várias oposições não conseguiram construir uma maioria comum em torno de uma alternativa.

O arquivo de armas no coração da ruptura

A principal fonte de confronto continua a ser a questão das armas do Hezbollah.

Desde 2025, o governo tem tomado várias decisões para dedicar exclusividade de armas às instituições jurídicas. Esta orientação afeta diretamente o status militar de Hizbullah e sua capacidade de manter um acordo armado autônomo.

O partido rejeita esta lógica nas condições atuais. Em particular, relaciona a questão das suas armas com a presença israelita, as operações militares no Sul e a capacidade do Estado para defender o território.

O secretário-geral do Hezbollah, Naim Kassem, assumiu repetidamente uma posição muito crítica em relação ao governo. O confronto atingiu um nível suficientemente elevado para indicar a possibilidade de mobilização política contra o gabinete.

No entanto, não levou à sua queda.

O Presidente Joseph Aoun também defende o princípio da exclusividade das armas nas mãos das forças jurídicas. Mas combina esta orientação com a recusa de um confronto interno. O objectivo declarado é, portanto, reforçar gradualmente a autoridade do Estado sem provocar um confronto entre o exército e o Hezbollah.

Esta restrição limita severamente as opções disponíveis.

O Conselho de Ministros pode adoptar uma decisão política. No entanto, a sua implementação no terreno depende de um ambiente político e de segurança muito mais complexo.

Garantias externas levantadas nos bastidores

É neste contexto que entra em jogo a informação mais sensível publicada por Ad Diyar.

De acordo com o jornal diário de 2 de outubro de 2026, o governo de Salam se beneficiaria de significativo apoio internacional e árabe. As garantias foram supostamente transmitidas a um alto funcionário político libanês. Eles indicam que Washington, Riyadh e Doha não querem que o governo caia ou remodele imediatamente.

O papel chega a apresentar a empresa como uma « linha vermelha » para esses parceiros.

Essa formulação não deve ser entendida como uma posição oficial das três capitais. Nenhuma declaração reproduzida no corpus reproduz esses termos. Esta informação é atribuída a fontes políticas.

No entanto, o raciocínio que acompanha é preciso. De acordo com estas fontes, nenhuma alternativa garantiria actualmente a continuação das orientações prioritárias dos parceiros internacionais do Líbano.

Estes incluem a afirmação da autoridade do Estado, especialmente sobre as armas e a decisão sobre guerra e paz.

A estabilidade do governo teria, portanto, uma função. Evitaria a abertura de uma nova crise institucional num momento em que várias questões importantes têm de ser tratadas simultaneamente.

Por que Washington deve manter Salam

O Líbano está envolvido numa complexa negociação de segurança com Israel sob mediação americana. Uma nova reunião será realizada em Tampa, Flórida, em um ambiente militar-tecnicamente dominante.

Beirute procura progressos na retirada de Israel, na cessação das operações e no destacamento do exército. Washington também pede medidas relativas às armas Hezbollah.

Nesse contexto, a estabilidade do executivo torna-se parte funcional do processo.

Um governo resignado ou um longo período de consulta para nomear um novo primeiro-ministro complicaria as negociações. Os interlocutores estrangeiros teriam mais dificuldade em assegurar compromissos políticos sustentáveis.

O mesmo raciocínio aplica-se às questões económicas.

O Governo está a negociar com o Fundo Monetário Internacional. Tem de liderar a reestruturação bancária, resolver o fosso financeiro e colocar as finanças públicas numa via mais estável.

A mudança da equipe governamental poderia retardar esses processos.

Washington pode, portanto, exercer forte pressão sobre Nawaf Salam enquanto deseja mantê-lo. Não há necessariamente uma contradição entre as duas atitudes.

Suporte não significa satisfação

As discussões norte-americanas em Nawaf Salam também mostram que o possível apoio político de que goza não equivale a uma aprovação dos seus resultados.

O ficheiro de armas continua a ser um ponto de atrito.

Os funcionários dos EUA pedem ao Líbano medidas concretas. Ao mesmo tempo, Beirute espera que Washington obtenha novos passos de retirada de Israel.

Esta diferença na ordem das acções é um dos principais problemas actuais.

O Líbano acredita que uma retirada adicional de Israel fortaleceria o Estado e facilitaria o destacamento do exército. A abordagem americana relatada em várias fontes é, pelo contrário, exigir o avanço das armas libanesas antes de exigir novas retiradas de Israel.

O governo de Salam está, portanto, preso entre duas pressões.

No exterior, deve demonstrar a sua capacidade de implementar as suas decisões.

Por dentro, deve evitar a aplicação forçada causando confronto.

Manter o governo não resolve essa contradição. Só impede que uma crise governamental lhe aumente.

Nabih Berri, um jogador chave em equilíbrio

O Presidente da Câmara, Nabih Berri, ocupa uma posição central nesta arquitectura.

Ad Diyar atribui o fracasso de uma tentativa de levar o governo pela rua abaixo à falta de apoio de Berri para esta opção. Mais uma vez, isso é informação política atribuída ao jornal.

No entanto, o papel do Presidente da Câmara vai além desta sequência.

Berri continua a ser um dos principais canais institucionais entre o Hezbollah e outros centros de poder. Tem também uma experiência significativa na gestão de compromissos entre actores que já não falam directamente.

Uma ruptura completa entre o Hezbollah e o governo reduziria esses espaços de mediação.

A manutenção do partido dentro do executivo e do partido Berri no centro do jogo parlamentar ajuda, portanto, a manter os canais políticos, apesar da violência dos desacordos.

Isto não significa que exista um compromisso em matéria de armas. Não há provas nas fontes.

Em vez disso, o sistema continua a funcionar apesar da falta de acordo sobre a questão mais sensível.

Atraso das alterações legislativas

A duração potencial do governo de Salam também foi modificada pelo adiamento das eleições parlamentares.

A eleição foi inicialmente para abrir um novo ciclo institucional. Após as eleições, o governo teria se demitido e mais consultas parlamentares deveriam ter sido realizadas.

Este cenário não ocorreu.

O mandato da Assembleia foi prorrogado por dois anos por razões relacionadas com o ambiente de segurança. Por conseguinte, o Governo perdeu o prazo que teria interrompido automaticamente o seu exercício normal.

Surge agora uma pergunta: Nawaf Salam pode permanecer primeiro-ministro até 2028?

Nenhuma resposta automática pode ser dada.

O governo pode cair antes dessa data. O Primeiro-Ministro pode renunciar. Poderá ser atingido um novo prazo eleitoral. Uma crise política pode também impor uma nova configuração.

Mas, na ausência desses eventos, o adiamento da eleição objetivamente estende o horizonte do gabinete.

Ad Diyar salienta que Nawaf Salam poderia ter permanecido um candidato sério para sua própria sucessão, mesmo que as eleições tivessem ocorrido.

O jornal apresenta sua nomeação como tendo beneficiado de um ambiente internacional favorável após a eleição de Joseph Aoun para a presidência da República em janeiro de 2025. Esta leitura é a da publicação e suas fontes. Não deve ser confundido com o processo constitucional de nomeação do Primeiro-Ministro, que exige consultas parlamentares obrigatórias.

Estabilidade política que não resolve a crise social

No entanto, o problema de Nawaf Salam não se limita às relações de poder parlamentares.

O custo de vida continua sendo uma grande fonte de insatisfação. Os preços da energia afectam as famílias e as empresas. A electricidade e a água também permanecem no centro das críticas aos serviços públicos.

O Conselho de Ministros tentou fornecer várias respostas na sua sessão de 1 de Outubro.

O orçamento proposto para 2027 foi aprovado. O Governo também alterou o cálculo do subsídio diário de transporte. Este deve ser o valor de cinco litros de gasolina por dia de assistência, variando de 500.000 a 800.000 libras.

Foi igualmente aprovada uma dotação adicional de 1.450,8 mil milhões de libras para apoiar os condutores de transportes públicos durante três meses devido ao aumento dos preços dos combustíveis.

As prestações familiares também foram alteradas.

Essas decisões mostram que o governo está procurando conter a pressão social enquanto continua seu programa financeiro.

No entanto, não constituem uma resposta estrutural à crise do poder de compra.

Um gabinete pode sobreviver a uma votação parlamentar, enquanto gradualmente é enfraquecido pela situação económica.

A crítica centra-se também na eficácia dos ministros

De acordo com informações políticas relatadas pelo Ad Diyar, o apoio externo do governo não significaria que seu funcionamento seria considerado satisfatório em todas as áreas.

Seria criticada a eficácia de alguns ministros, nomeadamente em domínios relacionados com os serviços essenciais.

Esta distinção é importante.

A preferência pela continuidade institucional pode coexistir com uma avaliação rigorosa do desempenho executivo.

Um parceiro internacional pode considerar que uma mudança de governo seria mais dispendiosa do que manter a equipe atual, sem considerar que essa equipe está funcionando perfeitamente.

Esta é provavelmente uma das chaves da situação atual.

O governo Salam não parece protegido porque todos os seus problemas teriam sido resolvidos. Pode ser porque a alternativa parece ainda mais incerta.

Debate eleitoral continua sendo o principal desconhecido institucional

O adiamento da legislação não encerra o processo eleitoral.

O Vice-Presidente da Câmara, Elias Bou Saab, apelou à retomada dos trabalhos sobre a lei eleitoral. Este debate pode tornar-se decisivo.

Várias forças políticas, incluindo cristãs, atribuem grande importância às regras de representação. Uma emenda à lei ou um acordo para realizar eleições antes do prazo alargado poderia alterar o calendário do governo.

Por outro lado, a ausência de compromisso provavelmente prolongaria a situação atual.

O governo é assim suspenso de vários relógios.

O primeiro é seguro e dependente do Sul.

A segunda é diplomática e diz respeito às negociações com Israel.

O terceiro é financeiro e depende de reformas e discussões com o Fundo Monetário Internacional.

O quarto é político e diz respeito às armas do Hezbollah.

A quinta é a eleição.

Cada um pode mudar a duração de vida da empresa.

Falta de alternativa mais do que ausência de oposição

A força atual do governo não deve, portanto, ser interpretada como a ausência de adversários.

O Hezbollah opõe-se a uma parte central da sua política. A Corrente Patriótica Livre negou-lhe a sua confiança. A crítica afeta seu trabalho econômico e social. A questão das armas continua por resolver.

No entanto, até agora, nenhuma coligação alternativa surgiu.

A votação parlamentar de Setembro dá a indicação mais concreta. O Governo manteve uma clara maioria entre os deputados presentes.

A informação exclusiva do Ad Diyar acrescenta uma segunda dimensão: os principais actores internacionais também preferem a continuidade.

Estes dois factores reforçam-se mutuamente sem serem da mesma natureza.

A maioria parlamentar permite que o governo exista constitucionalmente. O possível apoio externo proporciona-lhe um ambiente diplomático mais favorável.

Mas nem garante a sua duração.

Nawaf Salam tem principalmente uma vantagem política: seus oponentes sabem o que estão desafiando, mas eles ainda não parecem concordar sobre o que deve substituir seu governo.

Num Líbano confrontado simultaneamente com a questão do Sul, das armas do Hezbollah, da reconstrução e da crise financeira, esta falta de alternativa poderia, por enquanto, ser a principal garantia da sobrevivência da empresa.