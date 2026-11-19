Nabih Berri rejeita uma zona tampão no sul do Líbano em sua mensagem para o 83o aniversário da Independência. Ele pediu retirada de Israel, retorno dos habitantes e reconstrução. O Presidente do Parlamento apela também ao apoio do exército e à cessação das campanhas que põem em causa o seu papel nacional.

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Nabih Berri reafirmou na quinta-feira 19 de novembro de 2026 sua recusa em ver o sul do Líbano se tornar uma zona tampão. Numa mensagem dirigida aos libaneses antes do 83o aniversário da independência, o Presidente da Câmara pede também que apoiem o exército e parem as campanhas que envolvam o seu papel.

O texto, distribuído pelo seu gabinete de imprensa, liga a conclusão da independência à saída das forças israelitas dos territórios libaneses. A três dias do feriado nacional de 22 de novembro, Nabih Berri pede mais do que apenas uma comemoração. Ele esperava que cada cidadão fizesse da independência uma responsabilidade diária, sem subordiná-la a afiliações denominacionais, partidárias ou regionais.

Nabih Berri recusa uma zona tampão no Sul

O Presidente do Parlamento afirma que o Sul deve continuar a ser uma terra libanesa pertencente aos seus habitantes. A sua recusa de uma zona tampão faz parte de uma série de exigências: libertação dos territórios ocupados, regresso digno às suas aldeias, reconstrução e libertação dos prisioneiros. Apresenta estes objectivos como um dever nacional, não como opções concorrentes.

Berri acredita que a independência permanecerá ameaçada e inacabada enquanto parte do território permanecer sob ocupação israelense. Ele invoca os meios permitidos pelo direito internacional para obter a sua libertação. Também enfatiza a unidade nacional, que considera ser um dos principais ativos do Líbano. Abandonar essas responsabilidades enfraqueceria, na sua opinião, a soberania.

Meios para o exército, em vez de ataques contra ele

Outra parte da mensagem é sobre a instituição militar. Berri defende o papel de comandante, oficiais, oficiais não-comissionados e soldados na proteção da independência. Ele pediu que o exército tivesse os recursos necessários para realizar suas missões em todo o país.

Ele rejeita campanhas que denegrim suas ações ou questionam seus sacrifícios. O Presidente da Câmara aproxima estes ataques das campanhas israelitas contra a instituição militar. Esta avaliação é dele: sua mensagem não fornece uma lista de pessoas ou organizações a quem ele iria cobrar essas campanhas.

O apoio solicitado diz respeito, portanto, tanto às capacidades do exército como ao seu lugar no debate nacional. No entanto, o texto não contém qualquer envelope financeiro, programa de equipamento ou novas decisões de implantação.

Um tributo aos habitantes das aldeias fronteiriças

Berri conclui a sua mensagem ao acolher os residentes libaneses e os expatriados, os mortos e feridos, bem como os que permanecem nas aldeias fronteiriças. Presta também homenagem ao exército, às forças de segurança e às tropas da UNIFIL.

Combina esta comemoração com as casas destruídas e a memória das localidades do sul. O regresso dos habitantes e a reconstrução são, assim, explicitamente uma das exigências que dirige aos dirigentes e às forças políticas na abordagem de 22 de Novembro.

Fotografia de arquivos: Libnanews image bank. Esta imagem não representa a divulgação da mensagem de 19 de novembro.

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