Gaza: Rafael Pitti diante da Câmara Disciplinar · Vozes Globais

Raphaël Pitti apareceu em Nancy depois de uma queixa sobre seus comentários sobre Gaza. O caso continua em discussão. O caso confronta testemunhos humanitários e obrigações éticas, ao passo que as conclusões de uma comissão das Nações Unidas devem ser distinguidas dos processos pendentes no Tribunal Internacional de Justiça em Haia.

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Em 6 de novembro, o médico humanitário Raphaël Pitti apareceu em Nancy perante a Câmara Disciplinar de Julgamento da Ordem dos Médicos do Grande Oriente. A Associação de Médicos Israelitas de França (AMIF) contesta, em particular, a sua afirmação de que a situação em Gaza é genocídio. O caso foi deliberado.

Gaza: Rafael Pitti defende seu testemunho

A queixa diz respeito às suas intervenções televisivas de Maio de 2025. Segundo o relatório da imprensa regional, a AMIF denuncia informações que considera difamatórias e incompatíveis com a sua função. Seu advogado, Frédéric Hutman, acredita que suas formulações prejudicam os judeus da França. Ele também o culpa por um vocabulário diferente do usado para outros conflitos.

Pitti opôs-se a essas acusações sua experiência dos hospitais de Gaza: escassez de medicamentos, oxigênio e equipamentos, amputações e pacientes impossíveis de salvar. Na audiência, ele defendeu a necessidade de testemunhar. Nenhuma sanção foi anunciada. A decisão é esperada dentro de cerca de um mês.

Esta posição está de acordo com uma linha que ele já havia dito publicamente. Em entrevista retomada em 19 de junho de 2025 por HuSoMe, ONG que fundou, o médico apresentou o cuidado e o testemunho como duas obrigações complementares. Ele afirmou que não apoiava o Hamas ou quaisquer forças armadas. Reator-anesteísta especializado em medicina de guerra, ele associou suas intervenções públicas ao colapso das possibilidades de tratamento, inclusive para pacientes crônicos.

Procedimento profissional, não julgamento em Gaza

O tribunal ordinal examina possíveis violações das obrigações profissionais de um médico. Não substitui o juiz criminal nem os tribunais internacionais. Por conseguinte, a sua referência não significa que tenha sido reconhecida uma falha. Também não permite que o uso da palavra genocídio seja descrito como ilegal em si.

O código de ética pode aplicar-se ao comportamento fora da consulta médica. O artigo 31.o refere-se a actos que podem prejudicar a profissão. O Conselho Nacional especifica que esta regra se aplica igualmente a certas actividades privadas ou públicas. Este enquadramento geral não prejudica as disposições efectivamente adoptadas no processo Pitti nem a sua interpretação pelo Conselho de Administração.

O artigo L. 4124-6 do Código de Saúde Pública prevê várias sanções ocupacionais: advertência, repreensão, proibição temporária de exercício ou cancelamento. Esta escala jurídica não indica a sanção que pode ser solicitada neste caso. As decisões de primeira instância podem ser objecto de recurso para a secção disciplinar nacional.

O que o Arcom realmente examinou

Outro arquivo separado dizia respeito ao programa « Quel époque! » transmitido em 11 de maio de 2025. Numa intervenção adoptada em 24 de Setembro e publicada em 15 de Dezembro de 2025, a Arcom identificou dois problemas. O primeiro dizia respeito à apresentação de Pitti apenas como médico humanitário, sem especificar o seu escritório municipal em Metz ou a sua candidatura para cargo legislativo.

A segunda diz respeito à comparação entre imagens de crianças famintas em Gaza e as dos campos nazis. O Órgão de Fiscalização considerou que esta comparação não tinha sido contextualizada no conjunto. Tinha pedido à cadeia para ser mais vigilante na moderação de tais debates, tomando nota das desculpas feitas na próxima transmissão. Esta intervenção com uma emissora não constitui uma sanção disciplinar contra o médico.

Comissão de Inquérito e Tribunal Internacional: dois níveis distintos

O debate sobre o termo genocídio também requer precisão cronológica. Em 16 de setembro de 2025, a comissão internacional independente de inquérito mandatada pelo Conselho dos Direitos Humanos da ONU concluiu que Israel havia cometido genocídio contra os palestinos em Gaza. As suas conclusões são as de um órgão de investigação, não um acórdão do Tribunal Internacional de Justiça.

O processo da África do Sul perante este Tribunal segue um calendário separado. Uma ordem de 21 de maio de 2026 estabeleceu 22 de novembro de 2027 o termo da resposta sul-africana aos escritos israelenses. Por conseguinte, há que distinguir as conclusões de uma comissão, as medidas provisórias do Tribunal de Justiça e um acórdão sobre o mérito. A câmara disciplinar de Nancy deve, por sua vez, decidir sobre o processo profissional de Raphaël Pitti.

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