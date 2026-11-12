Água no Líbano: o custo oculto de soluções privadas

No Líbano, a assinatura pública não mede todas as despesas com água. Entregas privadas, garrafas, bombeamento e armazenamento adicionar conforme necessário. 2026 escalas e inquéritos locais lançam luz sobre estes mecanismos, sem fornecer uma factura nacional média. O ganho esperado de uma rede melhor depende das compras privadas que realmente substitui depois.

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No Líbano, o preço da água não se limita à conta da instituição pública. A assinatura pode coexistir com entregas privadas, garrafas, bomba e tanque para manter. Para medir o custo da água libanesa, esses custos devem ser adicionados em conjunto sem períodos, volumes e usos confusos. As escalas oficiais de 2026 e várias pesquisas documentam essa mudança nas despesas domésticas. Contudo, não permitem o cálculo de uma factura média nacional em vigor.

Esta quarta parte da nossa série económica examina o custo da continuidade do serviço quando é para ser adquirido separadamente. O ponto decisivo não é apenas o montante da tarifa pública: é a quantidade de água utilizável realmente recebida em troca, e o custo de alternativas para interrupções.

Uma certa despesa, um volume para verificar

Para 2026, o North Líbano Water Establishment tem uma assinatura anual de 20.080.000 libras libanesas no medidor e 19.420.000 no calibre. Estes montantes, que estão disponíveis no seu site oficial, dizem respeito a esta instituição. Não constituem uma rede nacional e não devem ser aplicadas ao alojamento em Beirute ou Bekaa.

Assinatura no Norte do Líbano, 2026 Montante anual apresentado Equivalente mensal calculado Tamanho 19 420.000 LL 1 618 333 LL No balcão LL 20 080 000 1 673 333 LL

Os equivalentes mensais resultam de uma divisão por doze, arredondada à libra. Eles não descrevem uma linha do tempo proposta para o cliente. A diferença anual é de £660.000, ou £55,000 por mês. Sem conhecer as condições contratuais e o volume recebido, este único desvio não permite designar a subscrição mais vantajosa.

Um preço por metro cúbico requer um denominador medido. Dividir uma taxa por um volume contratual teórico dá o custo do serviço prometido, não necessariamente o da água entregue. Na mesma taxa, receber o dobro de água mecanicamente dobro do custo público por metro cúbico realmente recebido. Este cálculo não implica qualquer aumento da escala.

Os custos da água libanesa excedem a compra de água

Uma pesquisa publicada em julho de 2026 pela Iniciativa Reforma Árabe é baseada em 52 entrevistas semi-diretivas. Famílias, funcionários municipais, funcionários institucionais e fornecedores privados descrevem uma oferta que combina vários circuitos. Trata-se de um inquérito qualitativo, não de uma amostra para medir um preço médio nacional.

Destaca uma distinção económica essencial: estar ligado não garante um serviço previsível. Armazenamento, bombeamento e às vezes processamento se tornam operações domésticas. O seu financiamento aumenta o pagamento da ligação. A disponibilidade de eletricidade também condiciona o uso de bombas. As soluções privadas respondem, portanto, a diferentes necessidades: completar um volume insuficiente, ter água no momento certo ou procurar uma qualidade adaptada ao consumo.

O custo total deve separar cinco itens: taxas públicas, compras de substituição, bombeamento de energia, manutenção e equipamentos. Uma sexta dimensão, o tempo gasto organizando a oferta, pode ser descrito sem atribuir-lhe arbitrariamente um salário. O total monetário permanece incompleto quando algumas destas rubricas não são medidas.

Camião: preço e frequência

Um levantamento de 121 famílias beneficiando de um programa do Mercy Corps em Baalbek-Hermel em agosto de 2025 lança luz local. O relatório publicado em outubro também conta com entrevistas com distribuidores em Zahlé e Mekseh. Não representa nem todas as famílias libanesas nem as condições de novembro de 2026.

As estimativas coletadas durante o verão de 2025 média de £1,75 milhões por entrega. Com as 3,5 entregas mensais assumidas no relatório, as receitas dão 6.125 milhões de libras, cerca de 6,13 milhões. O volume de um enchimento variou de acordo com os tanques do cliente, de modo que esta quantidade não pode ser convertida em um preço uniforme por metro cúbico.

Os distribuidores entrevistados descreveram rotas mais longas e mais tempos de extração quando os poços estavam diminuindo. Alguns também mencionaram suplementos para acelerar a entrega. Estas declarações documentam mecanismos de maior custo, mas não constituem uma contabilidade auditada que distingue claramente combustível, salário e margem.

Uma entrega evitada teria representado 1,75 milhões de libras neste exemplo histórico. Este cálculo marginal é útil: uma melhoria na rede pode reduzir os gastos privados sem alterar imediatamente a subscrição. No entanto, esta estimativa de Bekaa em 2025 não deve ser adicionada à escala setentrional em 2026 para produzir uma chamada factura normal.

Gastar menos não significa ser melhor servido

Um estudo universitário publicado em agosto de 2022 entrevistou residentes de Aïcha Bakkar e Verdun em outubro e novembro de 2019. O seu recrutamento baseou-se na acessibilidade e no acordo dos participantes, não num sorteio representativo do Líbano. Estimou gastos médios anuais de 1.727 dólares em Aisha Bakkar e 2,514 dólares em Verdun para todas as fontes de água estudadas.

No entanto, a vizinhança de baixo custo tinha uma carga de rendimentos relativamente mais elevada. Os autores estimaram essa sobrecarga em 2,2 vezes a de Verdun. Eles afirmaram que alguma manutenção de tanque não fazia parte do seu cálculo. Estes resultados são uma observação local antes do colapso monetário, não uma estimativa dos orçamentos de 2026.

A comparação lança luz sobre uma armadilha de leitura: uma baixa despesa pode traduzir uma restrição de consumo em vez de um serviço acessível. Por outro lado, uma casa melhor equipada pode comprar mais e exibir uma fatura mais alta, dedicando menos de seus recursos à água. Comparando quantidades sozinho apaga esta diferença.

Como definir um total sem contar duas vezes

Para um determinado período, o método é coletar cada pagamento e o volume associado. A entrega partilhada deve ser repartida entre apartamentos de acordo com uma regra específica. Se o preço do fornecedor já inclui bombeamento, esta mesma operação não deve ser adicionada uma segunda vez. O subsequente bombeamento no edifício continua a ser uma despesa separada.

A compra de um reservatório é um investimento único. Apresentando-a na íntegra como uma factura mensal ordinária distorce a comparação. Duas tabelas podem coexistir: saídas de caixa realmente pagas este ano e um custo anualizado do equipamento. Na segunda, a duração de uso escolhida deve aparecer como hipótese, com manutenção separada.

O cálculo deve também distinguir a água destinada a beber da água comprada para outras utilizações. Os seus preços, embalagem e requisitos não são intercambiáveis. Finalmente, os gastos em livros e dólares exigem uma conversão de data. Uma alteração nominal dos livros por si só não mede um aumento real do custo ou uma deterioração do poder de compra.

Retorno do investimento medido na torneira

Em seu comunicado de 15 de janeiro de 2025, o Banco Mundial disponibilizou 257,8 milhões de dólares para o segundo projeto de fornecimento na Grande Beirute. O alvo era 1,8 milhões de habitantes. A parte da demanda da estação seca coberta pelas águas superficiais deveria aumentar, em média, de 24% para 70%.

Essas proporções são objetivos do projeto, não resultados alcançados em novembro de 2026. O Banco Mundial indicou que tanques privados poderiam custar até dez vezes mais. Esta relação de preço não permite prometer uma divisão de dez vezes da conta completa: assinatura, compras de água potável e equipamentos não desaparecem automaticamente.

A lógica econômica é a da substituição: água pública mais confiável pode substituir parte das compras privadas. Mas as obras financiadas ou construídas ainda não provam essa substituição. Para observar isso, deve-se acompanhar simultaneamente os volumes recebidos, interrupções e despesas de reposição, idealmente para os mesmos domicílios antes e após a melhora.

Em Beirute e Monte Líbano, o anúncio oficial atualmente acessível prevê o pagamento de 2026 royalties até 31 de dezembro, com dois prazos iguais para assinantes interessados no final de novembro e final de dezembro. Prevê igualmente uma redução de 85% das sanções para 2025 e anos anteriores. Um spread alivia o fluxo de caixa; Não reduz a necessidade de comprar água noutro lugar. É sobre estas despesas adicionais, que ainda são mal avaliadas a nível nacional, que parte do ganho concreto de um melhor serviço será realizada.

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