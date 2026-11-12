Presidencial 2027: quatro cenários gráficos

A pesquisa Cluster17 realizada em 9 e 10 de novembro de 2026 testa quatro configurações da primeira rodada da eleição presidencial. Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon ocupam os dois primeiros lugares em cada um. Christine Lagarde é medida em 14% em uma hipótese em que ela substitui Édouard Philippe e 8% quando várias personalidades competem juntos. Quatro gráficos apresentam todos os resultados, com as datas, números úteis e limites estatísticos necessários para interpretá-los sem confundir pesquisa com previsão.

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Marine Le Pen lidera, Jean-Luc Mélenchon segundo e um centro cujas pontuações mudam com a oferta proposta: a enquete Cluster17 de 9 e 10 de novembro testa quatro configurações do presidencial de 2027. Christine Lagarde obteve 14% quando substituiu Édouard Philippe na lista submetida aos entrevistados. Mas cai para 8% no caso de várias personalidades do mesmo espaço político competirem juntas. Estes cenários não são nem candidaturas confirmadas nem uma previsão da eleição.

Referido em 11 de Novembro pela Comissão de Polling, o inquérito abrange 1.164 eleitores registados. Eles vêm de uma amostra de 1.242 pessoas representando a população francesa. As entrevistas foram realizadas via internet, utilizando-se o método de cota. O edital publica os resultados de quatro listas, os tratamentos aplicados às respostas e uma tabela de incerteza. Os gráficos abaixo reproduzem as percentagens publicadas, não os resultados brutos antes do ajustamento.

Cluster17 Inquérito: Le Pen e Mélenchon à frente nos quatro casos

O primeiro cenário inclui onze nomes. Marine Le Pen reuniu 30,5% das intenções de voto expressas, antes de Jean-Luc Mélenchon em 20%. Édouard Philippe chegou então a 13,5%, Raphaël Glucksmann a 11% e David Lisnard a 10%. Bruno Retailleau é medido em 5%. Nicolas Dupont-Aignan e Éric Zemmour receberam 3%, Fabien Roussel 2%, Marine Tondelier 1,5% e Nathalie Arthaud 0,5%.

Esta suposição não coloca todos os potenciais concorrentes em concorrência. Gabriel Attal e Christine Lagarde estão ausentes. A pontuação de Édouard Philippe descreve uma configuração definida, na qual David Lisnard e Bruno Retailleau estão entre seus oponentes. Não se trata apenas de uma competição interna no centro.

Suposição 1. Libnanews gráfico, dados Cluster17, note 10368. Incertezas e método detalhado abaixo.

Attal testado em uma lista separada

A segunda hipótese substitui Édouard Philippe por Gabriel Attal. Os outros dez nomes permanecem os mesmos. Marine Le Pen alcançou 31%, Jean-Luc Mélenchon 20,5% e Raphaël Glucksmann 11,5%. Gabriel Attal é creditado 11%, antes de David Lisnard 10% e Bruno Retailleau 6%. O fundo do ranking permanece próximo do primeiro cenário.

A comparação mostra como as respostas variam quando a oferta muda. Não demonstra uma transferência individual de eleitores entre duas personalidades. Os escores publicados, por exemplo, não permitem dizer que os 2,5 pontos que separam Philippe na primeira hipótese e Attal na segunda viriam de um grupo específico de entrevistados.

Suposição 2. gráfico Libnanews, dados Cluster17, note 10368. Incertezas e método detalhado abaixo.

Lagarde a 14%, mas não um avanço demonstrado sobre Philippe

No terceiro cenário, Christine Lagarde tomou o lugar ocupado por Philippe ou Attal nas duas listas anteriores. Recolhe 14%. Marine Le Pen permaneceu em 30,5% e Jean-Luc Mélenchon em 20,5%. Raphaël Glucksmann e David Lisnard são 10%, Bruno Retailleau 5,5%. A presença do nome de Lagarde no questionário não constitui, por si só, um anúncio de candidatura.

Seu resultado excede o de Philippe na primeira lista em 0,5 pontos. Esta lacuna é demasiado pequena para ser apresentada como prova de superioridade eleitoral. Ambas as personalidades não se opõem a estes pressupostos e as estimativas são incertas. O resultado útil é mais limitado: Lagarde é medida a um nível próximo de Philippe quando cada um é listado separadamente em uma lista comparável.

As diferenças também dizem respeito aos outros candidatos. Glucksmann é 10% nessa terceira configuração, comparado a 11% na primeira; Melenchon aumentou de 20% para 20,5%. Estas variações não são suficientes para atribuir uma origem política precisa às intenções de Lagarde.

Suposição 3. gráfico Libnanews, dados Cluster17, note 10368. Incertezas e método detalhado abaixo.

Dezoito nomes: uma quarta hipótese muito diferente

A última configuração expande muito a escolha. Ele inclui Philippe, Attal e Lagarde, enquanto acrescenta François Ruffin, Dominique de Villepin, Natacha Polony, Teddy Riner e François Asselineau. Dezoito personalidades estão incluídas na lista. Marine Le Pen permanece em primeiro lugar em 27%, à frente de Jean-Luc Mélenchon em 19%.

Quatro nomes foram então medidos em 8%: Raphaël Glucksmann, Édouard Philippe, Christine Lagarde e David Lisnard. Bruno Retailleau recebe 5%, Natacha Polony 2,5%. Gabriel Attal, Teddy Riner, Nicolas Dupont-Aignan e Éric Zemmour são cada 2%. Todos os resultados, incluindo aqueles abaixo deste nível, são mostrados no gráfico.

A diferença com as três primeiras listas mostra quão importante é a composição do boletim hipotético. Não mede um declínio entre duas datas: os quatro cenários pertencem ao mesmo campo de pesquisa. Também não podemos somar as pontuações de Philippe, Attal e Lagarde para anunciar os resultados de uma aplicação conjunta. O questionário não testa isso e os relatos não são automáticos.

Suposição 4. Gráfico Libnanews, dados Cluster17, note 10368. Incertezas e método detalhado abaixo.

Diferentes bases de cálculo de acordo com os cenários

O tamanho inicial da amostra não corresponde ao número útil para cada estimativa. O edital indica 1.081 respondentes que expressam intenção nos cenários 1 e 3, 1.078 no segundo e 1.142 no quarto. Após ajuste e ponderação de acordo com as características dos respondentes e sua probabilidade de voto, os números úteis são de 899, 888, 883 e 899, respectivamente.

Para essas bases, a tabela publicada indica, em particular, uma incerteza indicativa de ± 2 pontos em torno de uma pontuação de 10%, ± 2,6 pontos em torno de 20% e ± 3 pontos em torno de 30%. Portanto, cada meio ponto não deve ser lido como uma lacuna política estabelecida. Estes índices de referência também não resumem todos os limites de um inquérito de quotas.

O cluster17 ajusta a amostra por sexo, idade, ocupação, tamanho da comuna e região. A recuperação política baseia-se na memória da primeira volta das eleições presidenciais de 2022 e dos europeus de 2024. A participação declarada será igualmente incluída na ponderação. Esses tratamentos explicam por que os resultados publicados às vezes diferem significativamente das respostas brutas.

Por último, a questão diz respeito a uma primeira ronda imediata. Não mede um voto adquirido para 2027, nem o adiamento de um segundo turno. Os candidatos presentes, a participação e as escolhas dos eleitores continuam a ser elementos que esta fotografia de 9 e 10 de Novembro não pode parar.

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