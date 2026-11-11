11 novembre 2026
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Kaylia Nemour: contar uma vida além das medalhas

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A presença de Kaylia Nemour na Feira Internacional do Livro em Argel destaca L-Ombre de l’or, publicada por Alisio em 4 de dezembro de 2025 com a colaboração de Frédéric Brindelle. Esta não é uma nova publicação. Esta história convida você a olhar para a autobiografia esportiva como testemunhos sobre treinamento, escolhas e eventos de carreira. Os precedentes de Rafael Nadal e Maria Sharapova também mostram o lugar de comitiva e trabalho de escrita nessas histórias.

Kaylia Nemour au sol aux championnats du monde le 18 octobre 2026. Couverture sur les autobiographies sportives et L’Ombre de l’or.
Kaylia Nemour au sol aux championnats du monde, le 18 octobre 2026, selon la notice du photographe. Cette photographie ne montre pas sa présence au Salon du livre d’Alger. Photo : Ocoudis, CC BY 4.0. © Ocoudis / Wikimedia Commons — CC BY 4.0.
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Com Sombra de Ouro, Kaylia Nemour estende sua carreira como campeã com uma história em primeira pessoa. Apresentado na Feira Internacional do Livro de Argel em novembro de 2026, o livro foi publicado por Alisio em 4 de dezembro de 2025. Este retorno em frente aos leitores convida você a olhar para autobiografias esportivas que não sejam como extensões dos gráficos: eles também contam o treinamento, lesões e escolhas que precedem as medalhas.

O ginasta, campeão olímpico com bares assimétricos em Paris em 2024 sob as cores da Argélia, escreveu este livro com a colaboração de Frédéric Brindelle. A sua presença na exposição não corresponde, portanto, à libertação de um novo volume.

Kaylia Nemour, da medalha ao auto-record

Ao apresentar o livro, a editora destaca sacrifícios, ferimentos, a escolha de representar a Argélia e a busca pela emancipação dos esportes. O resumo do trecho proposto ao público inclui capítulos sobre família, Argélia, doença e ruptura.

A passagem para o livro muda a escala da história. A final dá-lhe alguns minutos de desempenho. Uma autobiografia pode colocar este momento de volta em anos de formação, relações familiares e decisões pessoais. No entanto, continua a ser o ponto de vista do seu autor, não uma investigação adversa a todos os atores em sua carreira.

Rafa e Imparável, dois precedentes bem datados

Esta abordagem tem precedentes no tênis. Rafa, de Rafael Nadal com John Carlin, foi publicado em inglês em 23 de agosto de 2011. A apresentação de seu editor o coloca no registro da narrativa pessoal e na construção do campeão. A colaboração com um jornalista é explicitamente anunciada, como a de Brindelle no livro de Nemour.

A autobiografia esportiva é frequentemente acompanhada. A assinatura do atleta dá acesso às suas memórias e interpretação; o trabalho de escrita organiza esse assunto para um leitor que não conhece necessariamente os detalhes de uma disciplina. Referir-se a essa colaboração ajuda a entender como o testemunho se torna um livro.

Imparável: Minha vida até agora, por Maria Sharapova, datada de setembro de 2017. Seu editor apresenta uma viagem desde a infância e partida para os Estados Unidos para a fama, lesões e dificuldades que ameaçaram a carreira. A relação com seu pai ocupa um lugar nesta apresentação, além da sucessão de vitórias.

Estas obras não são novas a partir do Outono de 2026. Ao contrário, mostram a diversidade das portas para uma vida desportiva: aprender uma profissão, acompanhar parentes, momentos de ruptura e como um campeão quer ser compreendido.

Um campeão na frente de seus leitores

A reunião de Nemour com os leitores em Argel dá uma nova atualização para este livro de 2025. Em uma entrevista de televisão relatada no show, ela afirma que representar a Argélia é uma honra e privilégio para ela. Ela apresenta essa escolha, que também ocupa um lugar em sua história, como uma grande decisão de sua vida e carreira.

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