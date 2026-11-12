Fazendas humanas celebram seu patrimônio na HORECA Líbano

Comunicado das Fazendas Suman transmitido em 12 de novembro de 2026.
Suman Farms anuncia que organizou, na quarta-feira 11 de novembro na Arena Seaside em Beirute, uma celebração marcada por seus « 70 anos » de herança avícola, como parte da 30a edição do HORECA Líbano.
De acordo com o comunicado de imprensa, os Ministros da Agricultura, Nizar Hani e Indústria, Joe Issa El Khoury, participaram na reunião ao lado dos Diretores-Gerais dos dois ministérios, Louis Lahud e Adel Al Shabab.
Uma demonstração culinária de Maroun Chedid
No stand do Suman Farms, o chef Maroun Chedid preparou e serviu uma seleção de pratos de frango da marca. A empresa informou que reuniu membros da família Shuman, o conselho de administração e a equipe da Vita Food, bem como clientes, parceiros, chefs, hoteleiros e restauradores.
História familiar começou em Bekaa
Suman Farms nasceu em 1955, quando Hassan Shuman, pai de Nabil Shuman, lançou a produção de aves em uma fazenda no Vale do Bekaa. A marca agora é operada pela Vita Food SAL e suprimentos, de acordo com a empresa, casas, supermercados, restaurantes e fornecedores no Líbano.
« Meu pai lançou esta aventura em Bekaa em 1955. Hoje, nos orgulhamos de perpetuar seu legado, com qualidade, rastreabilidade e inovação no centro do que fazemos », disse Nabil Shuman, Diretor Geral da Vita Food SAL, no comunicado de imprensa.
» Esta celebração é também uma oportunidade para agradecer à nossa equipa Shuman, aos nossos agricultores, aos nossos clientes e aos nossos parceiros, cuja confiança permitiu que as Fazendas Shuman crescessem ao longo dos anos. »
Uma gama para famílias e profissionais
A empresa apresenta uma gama de frangos inteiros frescos e cortes embalados para famílias e cozinhas profissionais. Destaca o seu compromisso com a qualidade, rastreabilidade e inovação e afirma que o seu sítio Roumieh é ISO 22000:2018 certificado para as suas operações avícolas frescas.
De acordo com a Suman Farms, os produtos da marca são distribuídos em grandes supermercados no Líbano e fornecidos a restaurantes, hotéis e fornecedores.
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