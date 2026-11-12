Fazendas humanas celebram seu patrimônio na HORECA Líbano

Fazendas humanas anunciam uma celebração de seu patrimônio avícola na HORECA Líbano, 11 de novembro de 2026 em Beirute. De acordo com seu comunicado de imprensa, os Ministros da Agricultura e Indústria participaram do encontro, pontuado por uma demonstração culinária pelo chef Maroun Chedid, em torno da marca operada pela Vita Food SAL.

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Comunicado das Fazendas Suman transmitido em 12 de novembro de 2026.

Suman Farms anuncia que organizou, na quarta-feira 11 de novembro na Arena Seaside em Beirute, uma celebração marcada por seus « 70 anos » de herança avícola, como parte da 30a edição do HORECA Líbano.

De acordo com o comunicado de imprensa, os Ministros da Agricultura, Nizar Hani e Indústria, Joe Issa El Khoury, participaram na reunião ao lado dos Diretores-Gerais dos dois ministérios, Louis Lahud e Adel Al Shabab.

Uma demonstração culinária de Maroun Chedid

No stand do Suman Farms, o chef Maroun Chedid preparou e serviu uma seleção de pratos de frango da marca. A empresa informou que reuniu membros da família Shuman, o conselho de administração e a equipe da Vita Food, bem como clientes, parceiros, chefs, hoteleiros e restauradores.

História familiar começou em Bekaa

Suman Farms nasceu em 1955, quando Hassan Shuman, pai de Nabil Shuman, lançou a produção de aves em uma fazenda no Vale do Bekaa. A marca agora é operada pela Vita Food SAL e suprimentos, de acordo com a empresa, casas, supermercados, restaurantes e fornecedores no Líbano.

« Meu pai lançou esta aventura em Bekaa em 1955. Hoje, nos orgulhamos de perpetuar seu legado, com qualidade, rastreabilidade e inovação no centro do que fazemos », disse Nabil Shuman, Diretor Geral da Vita Food SAL, no comunicado de imprensa.

» Esta celebração é também uma oportunidade para agradecer à nossa equipa Shuman, aos nossos agricultores, aos nossos clientes e aos nossos parceiros, cuja confiança permitiu que as Fazendas Shuman crescessem ao longo dos anos. »

Uma gama para famílias e profissionais

A empresa apresenta uma gama de frangos inteiros frescos e cortes embalados para famílias e cozinhas profissionais. Destaca o seu compromisso com a qualidade, rastreabilidade e inovação e afirma que o seu sítio Roumieh é ISO 22000:2018 certificado para as suas operações avícolas frescas.

De acordo com a Suman Farms, os produtos da marca são distribuídos em grandes supermercados no Líbano e fornecidos a restaurantes, hotéis e fornecedores.

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