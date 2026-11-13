EUA: FAA suspende partidas

A FAA suspendeu as partidas em todos os Estados Unidos em 13 de novembro, após uma avaria do controle de tráfego aéreo. O seu aviso operacional de 2246 UTC prevê uma retoma gradual, baseada nas capacidades disponíveis, mas não confirma um retorno geral ao normal. As autoridades investigam a origem do incidente. Os passageiros devem verificar cada voo com a sua empresa, sem confundir os atrasos climáticos já previstos com as consequências desta nova falha.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A FAA suspendeu as partidas em todos os Estados Unidos na sexta-feira, 13 de novembro, após uma falha nas comunicações de controle de tráfego aéreo. O seu último plano operacional consultado prevê uma retoma gradual sem anunciar um regresso geral ao normal.

O Secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, informou que o problema afetou os centros responsáveis pelo controle da aeronave em rota. Técnicos da Administração Federal de Aviação estão investigando esse fracasso. A medida nacional visa evitar novas partidas até que as condições de segurança lhes permitam.

Voos para os Estados Unidos: uma recuperação gradual planeada

O aviso operacional n.o 119, emitido pelo Centro de Comando FAA em 13 de novembro de 2246 UTC, descreve a estratégia de 2300 UTC. Isto corresponde a 1746 horas e 1800 horas respectivamente na costa leste dos Estados Unidos, bem como 0046 horas e 1 hora em 14 de novembro em Beirute.

O documento prevê a libertação gradual do tráfego de acordo com a capacidade disponível. Continua a apresentar a suspensão nacional como uma medida activa, com um limite de 4 horas UTC em 14 de Novembro. Este terminal não é uma garantia de retorno geral ao normal.

A distinção é importante para os viajantes: uma retoma gradual permite autorizações sucessivas, não necessariamente uma retoma simultânea em todos os aeroportos.

Uma avaria das comunicações, não uma causa definida

Nas suas explicações iniciais, Sean Duffy mencionou um problema que afectava os 22 centros regionais de controlo do tráfego aéreo. Estas instalações seguem aeronaves entre áreas aeroportuárias. O seu papel explica o âmbito nacional de uma interrupção nas suas comunicações.

O Secretário da Segurança Nacional Markwayne Mullin disse que não havia provas de um ataque malicioso. Ele mencionou um colapso das telecomunicações. Esta avaliação inicial não substitui as conclusões técnicas da investigação: nesta fase, não pode ser considerada uma responsabilidade específica.

A aeronave já em voo pode pousar, de acordo com a primeira informação consistente relatada sobre a medição. Por conseguinte, parar as partidas não significa que todas as aeronaves tenham sido ordenadas a parar ou que todos os aeroportos tenham fechado.

Disstintos distúrbios climáticos do dia

O boletim diário da FAA de 13 de Novembro já previa dificuldades climáticas em vários aeroportos importantes. Ele mencionou vento e nuvens baixas em Boston, Nova Iorque, Filadélfia, Las Vegas e São Francisco, bem como precipitação em Chicago.

Estas previsões não descrevem a desagregação nacional subsequente. Um atraso identificado na sexta-feira pode ter várias causas; Seria, portanto, enganoso atribuir automaticamente todos os atrasos do dia apenas ao problema da comunicação. Não é aqui conservado nenhum balanço consolidado específico deste incidente.

A FAA recomenda que os passageiros verifiquem seu status de voo diretamente com sua empresa. Para voos nos Estados Unidos com conexões, a verificação deve cobrir cada segmento: a autorização para deixar um aeroporto não garante que a continuação da rota funcionará normalmente. No último parecer operacional consultado, esperava-se a confirmação de um levantamento total da medida nacional.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews