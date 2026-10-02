Aqulina Chayeb, bronze asiático para o Líbano

Aqulina Chayeb ganhou o bronze de menos de 78 kg nos Jogos Asiáticos de Aichi-Nagoya e continuou uma notável temporada de 2026.

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Judokate libanêsAqulina Chayebganhou a medalha de bronze de menos de 78 kg nos 20os Jogos Asiáticos em Aichi-Nagoya, Japão na sexta-feira, 2 de outubro. A garota libanesa de 22 anos ganhou o Wu Hongtao chinês na luta de terceiro lugar na Aichi International Arena. Este novo pódio prolonga uma temporada de 2026 já marcada pelo seu título no European Open em Tallinn e o seu terceiro lugar em Praga. Sua próxima nomeação está próxima: os Campeonatos Mundiais Sêniores estão programados para começar em 4 de outubro em Baku, Azerbaijão.

Aqulina Chayeb ganha bronze em Nagoya

O judô libanês tem uma nova medalha internacional. Engajado sexta-feira na categoria feminina abaixo de 78 kg, Aqulina Chayeb terminou na terceira etapa dos Jogos Asiáticos 2026 pódio.

A competição aconteceu na Arena Internacional de Aichi em Nagoya. Os menores de 78 kg foram incluídos no programa do terceiro dia dos testes individuais de judô, com as categorias masculinas menores de 90 kg, menores de 100 kg e mais de 100 kg e mais de 78 kg entre as mulheres.

Chayeb terminou seu dia por Wu Hongtao chinês dominante na luta de bronze. Esta vitória permitiu-lhe deixar o Japão com uma das duas medalhas de bronze atribuídas na sua categoria.

O resultado assume uma dimensão particular numa competição continental que reúne algumas das principais nações de judô do mundo. Japão, país anfitrião, mas também Coreia do Sul, China, Mongólia, Cazaquistão e Uzbequistão têm atletas que estão regularmente presentes no circuito internacional.

Para Chayeb, esta medalha confirma principalmente o progresso observado durante o ano de 2026 na categoria de menos de 78 kg.

Uma temporada de 2026 marcada por vários pódios

O bronze de Nagoya não é um resultado isolado. Libanês tem acumulado vários desempenhos internacionais nos últimos meses.

Em 6 de junho, ela ganhou o European Open em Tallinn, Estônia, na categoria de menos de 78 kg. Ela então terminou na frente da croata Betty Vuk, enquanto a francesa Fanny-Estelle Posvite e a croata Karla Kulic ganharam ambas as medalhas de bronze.

Três semanas depois, em 27 de junho, Chayeb ganhou uma nova medalha no European Open em Praga. Desta vez ela terminou em terceiro lugar. Seu curso tinha parado na semifinal contra a mulher holandesa Xanne van Lijf, antes de uma vitória contra a italiana Irene Caleo na luta de bronze.

O judokate libanês também iniciou sua série de pódios europeus em 28 de março. Ela ganhou a medalha de prata na Dubrovnik Senior European Cup, ainda entre os menos de 78 kg.

Seu recorde recente inclui uma medalha de prata em Dubrovnik, ouro em Tallinn, bronze em Praga e agora bronze nos Jogos Asiáticos de Aichi-Nagoya.

Esta regularidade é um dos destaques de sua temporada. Chayeb já não se contenta com uma presença no circuito internacional. Ela consegue alcançar as fases finais e pódios de várias competições.

Judo libanês comemora medalhista

Presente no Japão, o Presidente da Federação Libanesa de Judô e seus ramos, François Saadé, felicitou Aqulina Chayeb após sua medalha. Em particular, elogiou seu nível técnico e combatividade durante a competição.

O oficial federal considera este bronze como uma nova etapa na jornada Judokate e um importante resultado para o judô libanês no palco asiático.

François Saadé Junior, diretor da Federação Libanesa de Judô, também acompanhou Chayeb durante a competição e transmitiu suas instruções durante a luta. Ele descreveu seu desempenho como particularmente forte e destacou a confiança libanesa no Tatami japonês.

Essas reações ocorreram após um dia em que o objetivo imediato permaneceu o pódio. A vitória contra Wu Hongtao permitiu que a delegação libanesa atingisse esse objetivo em uma das categorias mais proeminentes de mulheres.

Aos 22 anos, Chayeb ainda tem uma margem significativa de progressão. Seu curso internacional foi construído gradualmente, primeiro em competições juvenis e depois no circuito sênior.

Ela ganhou uma medalha de bronze no Campeonato de Cadetes da Ásia-Oceania em 2021. Em 2023, ela terminou em terceiro lugar no Asia Junior Championships. No ano seguinte, ela deu um novo passo em ganhar dinheiro no Asian Junior Championships.

Sua mudança para o circuito sênior enfrentou um nível mais alto, com participações no Grand Prix, Grand Slams, Continental Championships e Campeonatos Mundiais.

Los Angeles 2028 como meta

Após seu pódio de Nagoya, Aqulina Chayeb postou uma ambição que superou os Jogos Asiáticos. O libanês agora está mirando uma medalha nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028.

Em suas declarações depois que as medalhas foram apresentadas no Japão, ela disse que estava feliz em trazer uma nova recompensa para o Líbano em uma disciplina que ela tem praticado desde sua infância.

O objectivo olímpico estrutura agora a continuação da sua viagem. Os próximos dois anos devem permitir-lhe aumentar os confrontos com os melhores judokates internacionais, acumular experiência e progresso na hierarquia mundial.

O desafio continua a ser importante. Nos rankings mundiais publicados em 1 de outubro, Chayeb ficou 67o entre os menos de 78 kg com 492 pontos. Também é classificada como inferior a 70 kg devido aos seus resultados anteriores nesta categoria.

Entretanto, sua evolução recente mostra uma mudança na dinâmica entre os menores de 78 kg. Os resultados obtidos em Dubrovnik, Tallinn, Praga e agora Nagoya dar-lhe referências nesta nova categoria.

A qualificação olímpica seguirá um processo de longo prazo. O calendário internacional, os pontos alcançados nas competições reconhecidas e a regularidade dos resultados desempenharão um papel central na construção da sua viagem para Los Angeles.

Para os libaneses, cada torneio internacional assume assim uma dupla importância: alcançar um resultado imediato, acumulando a experiência necessária contra os adversários que poderia encontrar durante os prazos internacionais principais.

De Nagoya a Baku sem uma pausa real

Aqulina Chayeb terá pouco tempo para saborear seu bronze asiático. Um novo prazo importante já está na sua agenda.

A Federação Internacional de Judô anuncia sua participação nos 2026 Campeonatos Mundiais Seniores em Baku, Azerbaijão, cujos eventos começam4 de outubroO Líbano deve ser representado por duas judocas, incluindo Chayeb.

A corrente é particularmente rápida. Apenas alguns dias separam sua luta de bronze em Nagoya do evento mundial de Baku. A recuperação física e a deslocação entre o Japão e o Azerbaijão serão, por conseguinte, um dos parâmetros a gerir antes de entrar na concorrência.

O Campeonato Mundial também é uma etapa de nível superior. Eles reúnem as principais referências internacionais de cada categoria e oferecem a Chayeb uma nova oportunidade para medir seu progresso após seu pódio asiático.

A medalha ganha na sexta-feira permite-lhe entrar nesta nomeação com um grande resultado alguns dias antes. Ela chega principalmente em Baku depois de uma série de pódios que começou na primavera e se estendeu durante o verão.

Em Tallinn, ela ganhou. Em Praga, ela estava na terceira etapa do pódio. Em Nagoya, ela acabou de adicionar uma medalha asiática a esta série.

O próximo resultado é agora esperado em Baku, onde Aqulina Chayeb deve retornar ao circuito mundial nos próximos dias antes de continuar um curso que ela quer dirigir para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028.

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