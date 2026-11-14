E se começarmos a preparar o Natal com um toque de vintage?

O Mercado Coletivo Vintage será realizado de 19 a 22 de novembro de 2026 no ALBA, Dekwaneh, das 12h às 21h. Livre e aberto a todos para descobrir moda, objetos singulares e retrô encontra, a poucas semanas do Natal, no âmbito da Academia Libanesa de Belas Artes em Balamand, Beirute.

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Há eventos que simplesmente fazem você querer sair, e outros que despertam imediatamente a curiosidade. O Mercado Coletivo Vintage, que será realizado de 19 a 22 de novembro de 2026 no ALBA, é um daqueles que prometem um belo parêntesis no coração de Beirute.

Durante quatro dias, você pode andar, chine, descobrir e, acima de tudo, ser surpreendido pelo mundo da vintage. Moda, objetos singulares, espírito retro e criatividade estarão no coração deste encontro que cai no momento certo para começar a pensar sobre presentes de Natal.

Porque vamos admitir, há algo particularmente agradável para oferecer um presente que não encontramos em nenhum lugar. Uma peça original, um acessório que tem caráter, um objeto incomum ou simplesmente este pequeno tesouro que parece ter sido escolhido especialmente para a pessoa a quem se destina. O vintage também é isso: o prazer de fazer prazer de outra forma!

E depois, além das compras, é uma grande oportunidade para sair com amigos, familiares ou simplesmente tirar tempo para si próprio, num ambiente artístico que se presta perfeitamente à descoberta e à criatividade.

A poucas semanas do Natal, o Mercado Coletivo Vintage pode muito bem ser um daqueles belos colchetes que gostamos de encontrar em Beirute: um ambiente amigável, descobertas inesperadas e, quem sabe, alguns favoritos para deslizar debaixo da árvore!

Então, antes de começares a corrida de presentes de Natal, aproveita para dar uma volta. Podes encontrar exactamente o que não procuravas!

Nota no seu calendário

Mercado Coletivo Vintage

19-22 de novembro de 2026

Das 12 às 21 horas

Academia Libanesa de Belas Artes (ALBA), Universidade de Balamand

Dekwaneh, Sin el Fil – Beirute

Entrada gratuita – Aberto a todos

E se, este ano, deixássemos de lado as compras tradicionais para favorecer objetos que têm alma, peças únicas e pequenos achados que contam uma história?

A caça ao tesouro é lançada… Ela está à espera que encontres a tua próxima paixão!

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