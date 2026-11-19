O Ministério da Indústria especifica as condições do certificado industrial e do certificado de importação de máquinas. O decreto distingue licenças, prazos de validade e provas. A isenção prevista diz respeito aos direitos aduaneiros sobre o equipamento industrial, sem introduzir uma isenção geral de todos os impostos aplicáveis.

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O Ministério da Indústria especifica as condições de obtenção do certificado industrial e do certificado de importação de máquinas. A Ordem 87/1 do ministro Issa al-Khoury, emitida em 19 de novembro, distingue os documentos de acordo com a situação administrativa da fábrica. O certificado de importação diz respeito a estabelecimentos com uma licença de construção industrial. Prevê exclusivamente a isenção dos direitos aduaneiros sobre os equipamentos destinados à sua indústria.

Certificado Industrial: Validade da licença

O certificado industrial certifica que um estabelecimento opera uma instalação. Especifica a actividade e a localização. A sua duração depende do título e das medidas tomadas. Para as instalações com autorizações de funcionamento, pode ser até um ano.

O teto cai para seis meses em duas situações. O primeiro diz respeito a uma instalação autorizada a operar que apresentou um pedido de alteração da licença ou transferência da operação, que ainda está em fase de revisão. O segundo diz respeito a uma fábrica já em funcionamento, mas com uma licença de construção industrial.

O texto também prevê um certificado válido apenas para exportação. Uma instalação existente e activa cujo pedido de licença esteja pendente pode obtê-lo durante um período máximo de três meses. Um estabelecimento com um prazo administrativo concedido pelo Ministério pode também receber este documento limitado à exportação. A sua validade não pode exceder o termo desse prazo.

Documentos solicitados para a primeira edição

O processo inclui o formulário de pedido e os documentos que identificam o requerente. Se um representante actuar no lugar do proprietário ou do signatário autorizado, é exigido um mandado autenticado. O texto prevê um documento de identidade ou, para um candidato estrangeiro, uma autorização de trabalho.

A fábrica deve anexar a sua licença industrial ou receber um pedido ainda sem decisão: licença, modificação ou transferência de exploração. As peças relativas à entidade variam de forma. Incluem documentos no registo comercial de uma empresa ou estabelecimento comercial, na decisão de criar uma cooperativa ou no recibo administrativo de uma associação.

A evidência de ocupação é outro aspecto. A Portaria lista a locação certificada pelo município ou registrada no Ministério das Finanças, o título de propriedade, a autorização de ocupação autenticada ou o certificado municipal. Também requer apólices de seguro contra incêndio, responsabilidade civil e acidentes industriais.

A renovação leva estas partes e adiciona o certificado anterior. A obrigação de apresentar provas de ocupação não se aplica às instalações licenciadas para operar nas suas próprias instalações.

Importação de máquinas: documento separado

O certificado industrial de importação de máquinas não é confundido com o certificado industrial. O artigo 5.o reserva-o aos estabelecimentos que possuam uma licença de construção industrial. A vantagem definida diz respeito aos direitos aduaneiros aplicáveis aos equipamentos necessários para equipar a sua indústria. Esta disposição não prevê uma isenção geral do IVA ou de todos os impostos de importação.

O requerente deve fornecer a sua autorização de construção, a entidade e os documentos representativos, bem como a prova de ocupação. A mesma isenção aplica-se quando a licença se refere a instalações limpas. O ficheiro inclui igualmente facturas para o equipamento previsto e documentos para identificar e compreender a sua utilização: catálogos, anúncios ou outros documentos técnicos. A administração pode solicitar informações adicionais.

Um mês sem preencher o processo pode levar à recusa

O artigo 7.o permite que a administração recuse um pedido após um mês de depósito. Esta possibilidade aplica-se se o requerente não apresentar um documento, não apresentar uma reclamação ou não seguir o seu processo durante esse período. Isto não é uma promessa de emissão no prazo de um mês nem uma aprovação automática no final desse período.

O certificado também não constitui uma certificação de qualidade nem uma garantia de segurança. Não protegerá uma licença contra a suspensão ou retirada decidida pela autoridade competente. O serviço mantém a opção de realizar uma inspecção no local e solicitar provas adicionais. A cessação da actividade industrial ou a transferência do estabelecimento para outro território leva à caducidade do certificado.

O requerente e o seu representante permanecem responsáveis pela autenticidade dos documentos apresentados. O despacho revoga as disposições incompatíveis, com excepção das caldeiras a vapor. O seu último artigo prevê a publicação e aplicação a partir da data de emissão; a reprodução tornada pública em 19 de Novembro não apresenta separadamente a data de assinatura.

Ilustração: um retrato de arquivo de Joe Issa el-Khoury, publicado em Libnanews em fevereiro de 2025. Data do tiroteio e fotógrafo não informado. Libnanews Archives; fotografia inteira preservada, curativo editorial.

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