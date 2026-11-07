Cinco mortos num tiroteio, segundo a polícia

Cinco pessoas foram mortas e vários feridos durante um tiroteio na Praça do Mercado de Cracóvia no sábado, 7 de novembro, de acordo com o relatório da polícia transmitido à tarde. Um suspeito foi ferido pela polícia, preso e depois transportado para o hospital. Este balanço continua provisório.
Tiros no centro de Cracóvia
De acordo com os primeiros relatórios da polícia em Petite-Poland, um homem entrou na praça de carro começou a atirar em transeuntes por volta de 3 horas da hora local. Os polícias estão entre os feridos. As agências de socorro e de aplicação da lei intervieram no centro histórico.
O porta-voz regional dos bombeiros, Hubert Ciepły, também descreveu fogo de um veículo em movimento. As circunstâncias precisas e a sequência dos factos devem ainda ser estabelecidas pelo inquérito.
Uma revisão à tarde
Os primeiros relatos atribuídos ao resgate incluíram dois óbitos e pelo menos dez lesões. O relatório policial emitido em 1622 local aumentou o número de mortes para cinco e relatou vários ferimentos. Esta é a evolução das informações disponíveis, não os balanços a serem adicionados.
O Ministério do Interior confirmou o interrogatório do suspeito e anunciou que o Ministro Marcin Kierwiński iria para lá. O primeiro-ministro Donald Tusk disse que foi mantido informado e que a polícia estava examinando o contexto e as circunstâncias do ataque.
Autoridades pedem socorro
O município solicitou ao público que não se aproximasse dos locais de intervenção, seguisse as instruções dos policiais e primeiros socorros, e disque 112 em caso de perigo. As investigações continuam no local.
As informações verificadas nesta fase não estabelecem a motivação do atirador. Nenhuma caracterização de identidade ou terrorista pode ser inferida apenas do tiroteio.
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