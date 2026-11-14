Mídia: aplicações abertas, lei continua contestada

Os pedidos para a componente de comunicação social da Autoridade Nacional de Comunicação Social estão abertos de 13 de Novembro a 8 de Dezembro. Os sindicatos de imprensa e editores participam desse procedimento, solicitando uma emenda à lei. O texto distingue sete membros eleitos e três membros nomeados pelo Governo. As condições de acesso, incompatibilidades, controle de arquivos e nomeação final são etapas separadas. Ainda não foi solicitado à Autoridade que apresentasse os pedidos na sua totalidade.

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Desde 13 de novembro de 2026 que os pedidos para a componente de comunicação social da Autoridade Nacional de Comunicação Social estão abertos. Os ficheiros podem ser enviados até 8 de Dezembro, incluindo ao secretariado do reitor da Faculdade de Informação da Universidade Libanesa de Taioune, durante horas de serviço. Este passo surge num momento em que as duas principais organizações profissionais de imprensa continuam a exigir uma alteração à lei que estabelece o regulador.

O contraste não significa que o procedimento esteja suspenso. Em 13 de novembro, Aouni Kaaki, presidente do sindicato de imprensa, e Joseph Kossaifi, presidente do sindicato editorial, explicou sua posição: eles contestam o texto, mas participam de sua aplicação desde que entrou em vigor. Eles tinham participado, no dia anterior, em uma reunião convocada por Souheil Abboud, Presidente do Conselho Superior do Judiciário.

Lei aplicada e mudanças ainda necessárias

Os dois dirigentes sindicais congratulam-se com a disposição expressa por Georges Adwan, presidente da Comissão Parlamentar da Administração e da Justiça, de examinar as alterações propostas. Desejam trabalhar com esta comissão e com o Ministro da Informação, Paul Morcos, para corrigir as disposições que consideram insuficientes. No entanto, esta abertura ao diálogo não é nem uma votação nem uma mudança jurídica já adquirida.

Por conseguinte, a sua participação na criação do Órgão de Fiscalização não é válida para todas as regras. Em particular, esperam reforçar a representação dos meios de comunicação social. Nesta fase, as candidaturas são organizadas no quadro existente, não com base nas mudanças desejadas pelos sindicatos.

A Lei n.o 69 foi promulgada em 27 de agosto de 2026. Foi publicada no Jornal Oficial em 3 de Setembro e prevê a sua entrada em vigor logo que seja publicada. Já não se trata apenas de um projecto parlamentar. Por outro lado, a existência jurídica do Órgão de Fiscalização e a nomeação efectiva dos seus membros continuam a ser duas fases diferentes.

Autoridade Nacional de Mídia: Quem seleciona os membros?

O artigo 74o prevê dez membros. Sete devem ser eleitos directamente pelos organismos designados na lei. Os outros três são seleccionados pelo Conselho de Ministros de entre os candidatos propostos. O governo, portanto, não nomeia todo o regulador apenas, mas mantém um papel na sua composição final.

Para o assento reservado para um especialista em mídia, o colégio eleitoral inclui o reitor e os diretores dos ramos da faculdade de informação da Universidade Libanesa, bem como os sindicatos de mídia estabelecidos por lei. A eleição é por maioria absoluta. Os mesmos organismos também propõem dois candidatos para alimentar o procedimento que leva às três designações governamentais.

Esta distinção é importante: ser proposto ao governo não significa ter sido eleito directamente para a Autoridade. Nem uma lista de candidatos pode anunciar uma composição final. O Conselho de Ministros deve examinar os processos que lhe são submetidos, escolher três membros por maioria de dois terços, e depois um decreto deve reunir os membros eleitos e os que nomeou. O decreto é publicado no Diário Oficial.

Registo profissional e garantias de elegibilidade

O anúncio publicado pelo Ministério da Informação solicita um pedido escrito e assinado. Deve incluir um curriculum vitae detalhado, uma identificação ou extracto pessoal recente, um certificado médico oficial e um registo criminal de menos de três meses. Uma declaração assinada deve atestar o cumprimento das condições de elegibilidade e a ausência de incompatibilidades ou conflitos de interesses.

Os arquivos são gravados e reconhecidos. Após o encerramento, os organismos competentes verificam as condições e os documentos. Se necessário, podem ser organizadas entrevistas. O parecer prevê um anúncio posterior da data e das modalidades das eleições, tendo devidamente em conta a transparência e a igualdade entre os candidatos. Ele não anuncia uma eleição já realizada.

A lei estabelece vários critérios que vão além de uma carreira mediática. Em especial, os candidatos devem possuir a nacionalidade libanesa por mais de 10 anos e apresentar as competências e a experiência necessárias. O limite de idade é de 69 anos no momento da eleição ou nomeação, com exceção de aumentar o limite para 74 anos para os membros do judiciário.

A independência não se limita ao procedimento de escolha

O artigo 73o proíbe certas relações recentes com a política económica e os interesses do sector. Os candidatos não devem ter tido uma posição política ou de liderança em um partido político ou associação durante os três anos anteriores à sua candidatura. A lei abrange igualmente os interesses directos ou indirectos das empresas de comunicação social ou dos seus fornecedores, com uma extensão de certas restrições aos familiares.

Uma vez eleitos ou nomeados, os membros permanecem sujeitos às incompatibilidades da regra 76. São proibidas outras actividades públicas ou privadas, com excepção do ensino universitário. O texto exclui, nomeadamente, a acumulação com os organismos ministeriais, parlamentares, partidários ou com a gestão dos organismos económicos em causa. Estas garantias devem aplicar-se durante todo o mandato, não só ao apresentar o processo.

O artigo 72.o concede à Autoridade personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira. Os seus membros não são dirigidos por qualquer outra autoridade, incluindo os órgãos que os elegeram ou designaram. O mandato é de seis anos, não renovável. Um mecanismo especial para meia renovação após três anos aplica-se ao primeiro colégio.

Essas regras dão conteúdo específico à noção de independência. No entanto, sua implementação requer verificação de arquivos, incompatibilidades e decisões sucessivas. O prazo imediato para as aplicações para esta componente de mídia permanece em 8 de dezembro. Os votos e as designações finais continuam por vir, enquanto os sindicatos continuam a solicitar uma revisão do texto.

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