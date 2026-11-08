Achqout: um livro sobre igrejas e mosteiros

Zeina Henri Khalil dedica um livro às igrejas e mosteiros de Achqout, em Kesrouan. Publicado em 2026, o livro é apresentado como um trabalho documental que combina história de edifícios e arquitetura. Considera esta herança religiosa na sua relação com a identidade espiritual e urbana da aldeia. Esta breve apresentação reflete a publicação anunciada sem pretender devolver o conteúdo do livro. As informações disponíveis ainda não permitem especificar o seu editor, a sua divulgação ou a lista de monumentos estudados.

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As igrejas e mosteiros de Achqout estão no centro da nova obra de Zeina Henri Khalil, publicada em 2026. Intitulado « .

As igrejas e mosteiros de Achqout como memória local

O projeto é apresentado como um trabalho documental que combina história e arquitetura. Aproxima-se dos edifícios através do seu lugar na identidade espiritual e urbana da aldeia. Esta abordagem coloca o edifício religioso em um cenário local, na encruzilhada da memória dos lugares e sua presença na paisagem.

Esta publicação chama a atenção para um património à escala de um município. É um convite para descobrir o trabalho da pesquisadora, em vez de um inventário que poderia ser reconstruído a partir de seu único anúncio. O editor, as condições de divulgação e a lista detalhada dos monumentos estudados permanecem por especificar.

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