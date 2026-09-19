Fact-check: Os americanos realmente ganham três vezes mais do que os franceses?

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$7.300 por mês. O número atinge imediatamente quando está perto de cerca de 2.200 euros correspondentes ao padrão mediano de vida em França. À primeira vista, a observação parece não ter nenhum apelo: a família americana seria mais de três vezes mais rica do que o seu equivalente francês e a diferença continuaria a aumentar.

A figura americana está correcta. É a sua comparação com a França que coloca um problema.

== Demografia ==Segundo o censo norte-americano de 2000, a sua população era de 191 habitantes. Ele cresceu 2,6 por cento em termos reais em um ano e atingiu seu nível mais alto desde o início desta estatística em 1967.

Mas esse $7.288 não é nem o salário de um americano nem o seu rendimento líquido. Correspondem ao rendimento de toda a família antes dos impostos. Por conseguinte, dois cônjuges assalariados têm o seu rendimento acrescentado.

Uma vez que impostos federais e locais, contribuições salariais e créditos fiscais são levados em conta, o Censo Bureau reduz a renda média dos EUA para $76.060 por ano, ou $6.338 por mês. Convertido à taxa de câmbio atual, a ordem de grandeza é próxima de € 5.500 mensais.

Já estamos longe da imagem de uma casa americana com 7.300 euros líquidos por mês.

A Armadilha Francesa 2.200 Euros

A comparação torna-se principalmente problemática quando você coloca os cerca de 2 200 euros à sua frente.

Este valor não é o rendimento do agregado familiar médio francês. Corresponde ao padrão mediano de vida por unidade de consumo: ou seja, renda disponível após impostos e benefícios, ajustado pela composição do domicílio.

Uma única pessoa representa uma unidade de consumo. Um casal representa 1,5 unidades. Um casal com dois filhos com menos de 14 anos é 2.1.

Por exemplo, uma família composta por dois adultos e duas crianças pequenas, localizadas exatamente no padrão de vida francês mediano, tem cerca de 4.700 euros de renda disponível por mês.

Comparar US$ 7,300 a US$ 2.200 na França equivale, portanto, a se opor à renda antes dos impostos de toda uma família americana ao padrão de vida após redistribuição correspondente a uma única unidade de consumo francesa.

A proporção espetacular de mais de três para um não resiste a esta primeira correção.

Os franceses também recebem parte do seu rendimento sob outra forma

No entanto, permanece um problema mais profundo. O nível de vida depende não só do dinheiro disponível na conta bancária.

Em França, uma parte significativa do que poderia ser considerado como a remuneração económica de uma família já foi convertida em seguro de saúde, pensão, educação, prestações familiares ou serviços sociais através de contribuições e impostos.

Estes serviços não são obviamente gratuitos. Eles foram pagos coletivamente. Mas uma vez que as taxas são feitas, o seu valor desaparece da comparação do rendimento monetário.

Uma família dos EUA pode ter mais dinheiro, mas talvez tenha de gastar uma parte maior dela em seguros ou economias individuais para obter proteção comparável.

Os EUA não carecem de protecção social. Previdência Social, Medicare, Medicaid, educação pública e muitos programas federais ou locais representam gastos consideráveis. O seguro de saúde financiado pelos empregadores é também uma forma de remuneração.

A diferença reside mais na forma como esta protecção é organizada: mais colectiva e obrigatória em França, mais dividida entre o Estado, o empregador e os regimes privados nos Estados Unidos.

Quando os serviços públicos são contados, a diferença diminui

A OCDE tem um indicador para corrigir este problema: o rendimento disponível ajustado. Acrescenta ao rendimento monetário o valor dos serviços individualizáveis recebidos pelas famílias, em especial na saúde, na educação e na acção social.

Ao corrigir também as diferenças de preços entre os dois países através de paridades de poder de compra, os dados comparáveis para 2023 dão cerca de PPP$51.100 per capita na França em comparação com US$68.250.

A vantagem dos EUA permanece significativa: cerca de 34%.

Mas não é mais do que 227%.

Outra medida, o consumo individual efetivo, que busca medir todos os bens e serviços realmente consumidos independentemente daqueles que os financiam, leva a uma maior vantagem norte-americana, próximo de 44%.

Se a França vale 100, então os Estados Unidos são cerca de 144.

Os americanos são, em média, muito mais ricos. A correcção estatística não elimina a lacuna. Muda radicalmente o seu tamanho.

Uma média americana desenhada para cima

No entanto, um problema permanece: esses 34% ou 44% são baseados em médias.

Mas a sociedade americana é significativamente mais desigual do que a sociedade francesa.

Isto significa que uma média nacional descreve menos precisamente a situação do agregado familiar no meio da distribuição. Os rendimentos e o consumo das famílias mais ricas são mais médios para cima nos Estados Unidos.

Os últimos dados dos EUA também ilustram isso. Em 2025, a renda do percentil 90 aumentou em 1,7%, enquanto nenhum aumento estatisticamente significativo foi registrado no percentil 10.

Isto proíbe principalmente uma conclusão muitas vezes retirada demasiado rapidamente das estatísticas médias: dizer que o consumo americano é 44% superior não significa que a mediana americana vive 44% melhor do que a mediana francesa.

Os dados disponíveis sobre o rendimento médio na paridade do poder de compra mostram uma diferença muito menor do que nas médias. Os Estados Unidos continuam à frente, mas a diferença no meio da distribuição é significativamente menor do que aquela dada pelo consumo médio.

No entanto, não há séries recentes para se obter diretamente e utilizando a mesma metodologia um « rendimento disponível ajustado mediano » que integre simultaneamente transferências sociais em espécie e PPPs para ambos os países. A atribuição artificial de um valor preciso de 20%, 25% ou 30% a esta diferença daria, portanto, uma precisão que as estatísticas disponíveis não permitem.

Os americanos também trabalham muito mais

Finalmente, há uma riqueza que dificilmente aparece nestas comparações: o tempo.

Dados da OCDE colocam o volume anual de trabalho em torno de 1.500 horas por trabalhador na França, em comparação com cerca de 1.800 horas nos Estados Unidos.

Isso representa cerca de 20% de trabalho extra por ano para um trabalhador americano.

A diferença resulta de uma série de factores: duração semanal, trabalho a tempo parcial, licença, organização do mercado de trabalho. Mas sua magnitude muda a leitura das diferenças de renda.

Um americano que consome mais, mas também trabalha mais não recebe gratuitamente todo o seu padrão de vida suplemento.

O contraste na licença é particularmente revelador. A legislação francesa garante cinco semanas de férias pagas. Nos Estados Unidos, não há legislação federal geral que exija que um empregador privado ofereça férias anuais pagas, embora uma grande proporção de empregados beneficie através de sua empresa.

E por hora de trabalho, a lacuna é ainda mais reduzida

Esta é provavelmente uma das correções mais instrutivas.

O consumo individual real dos EUA é cerca de 44% maior do que o da França nos dados utilizados: para uma França reduzida para 100, os EUA é cerca de 144.

Mas o trabalhador americano gasta cerca de 1.800 horas por ano contra 1.500 para seu homólogo francês.

Se, como ilustração, estas duas quantidades são relatadas no momento trabalhado, o resultado muda drasticamente.

Uma França reduzida para 100 então dá aos Estados Unidos cerca de 120.

Em outras palavras, a vantagem dos EUA de cerca de 44% do consumo médio efetivo per capita cai para cerca de20% em relação ao diferencial de tempo de trabalho.

O cálculo é ainda mais espectacular com o rendimento disponível ajustado.

Tínhamos uma vantagem americana de cerca de 34%, serviços sociais em espécie e diferenças de preços incluídos. Ao relatar também esta diferença para os aproximadamente 20% das horas extras trabalhadas nos Estados Unidos, o benefício cai em torno11%.

Estes dois cálculos não são indicadores oficiais da OCDE. Eles aproximam a série cujas populações de referência não são exatamente as mesmas: consumo e renda ajustada são medidos per capita, enquanto o número de horas diz respeito aos trabalhadores.

Por conseguinte, não permitem afirmar que um americano goza exactamente de 11% ou 20% de nível de vida adicional por hora trabalhada.

Mas destacam uma realidade que a comparação de renda ignora completamente: uma parte significativa da vantagem material dos EUA é alcançada dedicando mais tempo ao trabalho.

Trabalhar mais, e mais

A diferença não pára com o ano de trabalho. Continua até à reforma.

Em simulações da OCDE de futuros aposentados, a idade normal utilizada é de 65 anos na França em comparação com 67 anos nos Estados Unidos.

A diferença é ainda mais interessante quando você olha para o que o empregado então recebe.

Para uma pessoa que ganhou o salário médio para uma carreira completa, a OCDE estima que a futura taxa de substituição líquida para os regimes obrigatórios seja de 70% na França, em comparação com 51,3% nos Estados Unidos.

O americano pode, naturalmente, melhorar muito sua aposentadoria com um 401 (k), um IRA, uma pensão de negócios ou seus ativos financeiros. Mas esse dinheiro deve ter sido salvo antes.

Uma parte do rendimento adicional dos EUA é, portanto, utilizada individualmente como uma protecção que o trabalhador francês financia mais através de taxas obrigatórias durante a sua carreira.

Novamente, a renda imediatamente disponível conta apenas parte da história.

Ao longo de toda uma carreira, o intervalo de tempo torna-se considerável

As aproximadamente 300 horas de diferença anual não representam apenas algumas semanas de trabalho extra ao longo de um ano. Eles acumulam por várias décadas.

Em termos puramente ilustrativos, assumindo uma entrada na vida profissional aos 22 anos e aplicando os volumes anuais de trabalho atuais para uma carreira completa, um francês que trabalha até 65 anos acumularia aproximadamente 64.000 horas de trabalho.

Um americano trabalhando até 67 anos, com cerca de 1.800 horas por ano, se aproximaria de 81.000 horas.

A diferença seria então da ordem de17.000 horas em uma carreira, ou aproximadamente27% tempo de trabalho adicional.

Esta simulação obviamente não descreve quaisquer carreiras individuais reais. As horas anuais mudarão, os períodos de desemprego ou de trabalho a tempo parcial diferem e todos os trabalhadores não começam ou terminam as suas carreiras na mesma idade.

Mas permite visualizar a dimensão do fenómeno: a vantagem americana em termos de rendimento e consumo é também acompanhada por um investimento significativamente mais elevado no tempo de trabalho ao longo de toda a vida profissional.

Dois anos de reforma também têm um valor

O raciocínio deve mesmo ser alargado após a vida profissional.

Dois anos adicionais de aposentadoria não geram nenhum rendimento salarial ou aumentam o PIB. No entanto, constituem dois anos de tempo disponível.

O modelo francês, portanto, não transforma apenas parte da riqueza produzida em saúde, educação ou aposentadoria coletiva. Também transforma uma parte dela em tempo de folga.

Esta dimensão é difícil de monetizar. Quanto é uma hora de lazer? Deve ser avaliado ao salário horário, a uma fracção ou de acordo com as preferências individuais?

Não há resposta universal.

É precisamente por isso que seria excessivo proceder mecanicamente ao nosso cálculo e dizer que, após a valorização do tempo, a vantagem americana seria de apenas 5%, ou que desapareceria completamente.

Os dados não permitem tal precisão.

Por outro lado, mostram que apenas a comparação dos rendimentos sobrestima necessariamente a diferença de bem-estar quando um dos dois países trabalha significativamente mais.

Dois modelos em vez de uma relação de três para um

A comparação inicial sugeriu algo muito simples: $7,300 contra aproximadamente $2,200.

Após o exame, quase todos os elementos dessa comparação devem ser corrigidos.

O $7,300 é o rendimento pré-imposto de toda a família dos EUA. Após a tributação, eles se tornam $6.338. Os cerca de 2 200 euros em francês não correspondem ao rendimento de uma família, mas a uma unidade de consumo após redistribuição. As diferenças de preços devem ser corrigidas e o valor dos serviços públicos e sociais recebidos em cada país deve ser incorporado.

Nesta etapa, a vantagem média dos EUA está mais na faixa de 34-44% de acordo com o indicador escolhido do que nos 227% implícitos pela comparação inicial.

E estes 34-44% ainda são médias em uma sociedade americana muito mais desigual.

Finalmente, os americanos trabalham cerca de 20% das horas extras por ano e, nas projeções de pensão da OCDE, trabalham mais para beneficiar de uma pensão obrigatória menos generosa, exceto para completá-la com economias pessoais.

Quando comparado ao tempo de trabalho, o nosso exercício reduz a vantagem dos EUA a cerca de20 % para consumo reale sobre11% para o rendimento disponível ajustadoEssas ordens de magnitude não são uma medida oficial de bem-estar, mas mostram como a percepção da diferença muda quando o tempo entra no cálculo.

Veredito: número real, comparação falsa

As famílias americanas são mais ricas do que as famílias francesas. O seu rendimento disponível e o seu consumo material continuam a ser mais elevados mesmo após o ajustamento do custo de vida e tendo em conta os serviços públicos.

Por conseguinte, o impasse relativo da França contra os Estados Unidos é uma realidade económica que seria igualmente enganosa negar.

Mas os 7.300 dólares mensais não mostram que uma família americana tem três vezes o padrão de vida duma família francesa.

Eles medem o rendimento antes do imposto de uma família americana inteira.

A comparação realmente interessante contrasta bastante duas arbitragens econômicas. Os Estados Unidos fornecem mais renda e consumo, ao custo de maiores horas de trabalho, carreiras mais longas, desigualdades mais fortes e maior individualização de certos riscos sociais. A França proporciona menos consumo material, mas transforma mais riqueza em proteção coletiva, aposentadoria e afastamento do trabalho.

A mudança de indicadores brutos para indicadores comparáveis dá uma indicação da magnitude da correcção: a impressão inicial de uma vantagem americana superior a 200 % cai para cerca de 34-44% quando a PPP é utilizada e os serviços sociais são tidos em conta. A mediana da diferença doméstica é provavelmente menor devido às desigualdades americanas. E quando esses indicadores médios estão relacionados ao diferencial de tempo de trabalho, a ordem de magnitude cai em torno de 11 a 20% dependendo da medida utilizada, antes mesmo de dar valor aos anos adicionais de aposentadoria e lazer.

Por outras palavras, o fosso existe. Mas é muito menos espetacular do que um número de 7.300 dólares de seu contexto.