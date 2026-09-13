Bancos libaneses: o preço real dos ativos

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Seis anos após o colapso financeiro, a questão central já não é se o sistema bancário libanês sofreu perdas, mas quem deveria absorvê-las e determinar o seu montante bancário por banco. Uma verdadeira revisão da qualidade dos ativos — dívida devida ao Banco do Líbano, dívida soberana, empréstimos duvidosos, bens imóveis apreendidos, capital próprio e transações com partes relacionadas — poderia eliminar parte do capital ainda afixado. Poderia igualmente revelar sub-disposições ou avaliações demasiado optimistas. Por outro lado, a referência à « desapropriação » requer evidência transacional que uma simples reavaliação contábil não pode fornecer.

O assunto real: medir a perda antes de distribuí-la

Num banco, o activo representa o que a instituição detém ou deve: numerário, obrigações, empréstimos, depósitos em outros bancos, edifícios e capitais próprios. As responsabilidades incluem, nomeadamente, depósitos de clientes. O capital absorve perdas primeiro. Se um ativo em 100 realmente vale apenas 40, a diferença deve ser reconhecida. Enquanto não for, o capital contabilístico pode ser mais favorável do que o valor económico.

O Líbano está a concentrar este problema numa escala excepcional. No final de 2025, o Banco do Líbano estimou o balanço consolidado dos bancos comerciais em aproximadamente $102 bilhões. Os investimentos no banco central representaram 77,5 bilhões, ou cerca de 76% do total. Os depósitos de clientes em moeda estrangeira ascenderam a US $ 86,71 bilhões. A maior parte do debate não se concentra, portanto, em alguns edifícios: centra-se no valor real de uma enorme dívida bancária para com o Banco do Líbano.

O FMI estimou em 2023 as perdas do sistema financeiro em cerca de US $ 70 bilhões, embora notando que um valor exato exigiu uma revisão abrangente da qualidade dos ativos, banco por banco, e os parâmetros da reestruturação da dívida pública. Uma estimativa agregada descreve o buraco do sistema; uma avaliação individualizada determina quais bancos ainda são solventes.

Por que uma recuperação real é explosiva

Uma revisão da qualidade dos ativos, ou AQR, não consiste em repetir uma fotografia contábil com os mesmos pressupostos. Examina a qualidade dos empréstimos, garantias, provisões, posições em risco soberanas, dívida do banco central e capital próprio. Seu objetivo é estimar o que é verdadeiramente recuperável. Num exercício de reestruturação, é evidente se os fundos próprios continuam a existir economicamente.

Para os accionistas, a participação é imediata. A depreciação adicional reduz o capital próprio. Se as perdas excederem o capital, a instituição torna-se economicamente insolvente mesmo que continue a funcionar. A lei libanesa sobre resolução bancária coloca a avaliação e a hierarquia da absorção de perdas no centro do processo. O FMI insiste em um princípio: as perdas não devem ser transferidas para depositantes antes dos acionistas e credores de nível inferior.

Cada dólar de perda reconhecida deve ser cobrado a alguém. Uma avaliação mais baixa de uma carteira de empréstimos ou de um activo imobiliário reduz o capital. Um forte desconto na dívida ao Banco do Líbano pode apagar. A batalha técnica sobre as suposições é, portanto, também uma batalha sobre a futura propriedade bancária e a partilha de perdas.

O número que domina tudo: 77,5 bilhões na BDL

O balanço bancário continua dominado por investimentos com o Banco do Líbano. Chegaram a 77,5 bilhões de dólares no final de 2025, em comparação com 79,6 bilhões de dólares por ano. A Associação dos Bancos do Líbano informou que, no final de 2024, esses investimentos representavam 77,1 por cento dos ativos bancários e que os depósitos em moeda estrangeira com BDL representavam aproximadamente 90 por cento dos depósitos em moeda estrangeira.

Contabilidade, um crédito sobre o banco central é um activo. Economicamente, seu valor depende da capacidade da BDL em recompensá-la. No entanto, acumulou um enorme desequilíbrio cambial após anos de financiamento estatal, apoio à taxa de câmbio e transações financeiras com bancos. O FMI considerou que uma consolidação do seu balanço exigiria uma redução significativa dos seus compromissos com os bancos, uma vez que o Estado não tinha capacidade para recapitalizá-lo até ao buraco.

É por isso que o imobiliário, embora importante, não é o núcleo quantitativo do problema. Se vários milhares de milhões de créditos sobre as BDL forem recuperáveis apenas parcialmente ou durante um período muito longo, o seu valor económico é inferior ao nominal. Sem esta estimativa, não se pode medir seriamente o capital de cada banco.

Imóveis: risco de valor no papel

O estoque imobiliário não é o primeiro item do balanço em termos absolutos, mas pode ser um dos lugares onde uma perda econômica permanece escondida por trás de um valor de perícia. Os bancos recuperaram terrenos, apartamentos, escritórios, hotéis, projetos inacabados ou interesses imobiliários na liquidação de dívidas duvidosas. Eles também permanecem expostos por hipotecas que garantem empréstimos.

O mecanismo mais sensível aparece quando uma dívida duvidosa é substituída por uma propriedade real. Imagine um promotor que deve $30 milhões e não pode mais pagar. Ele transfere 30 milhões de edifícios especializados para o banco. Se um perito independente concluir que só poderiam ser transferidos 16 milhões líquidos, a perda económica de 14 milhões não desapareceria: apenas mudaria de linha no balanço.

Esta diferença entre o valor contabilístico, o valor dos peritos e o valor de mercado é fundamental. Um edifício apresentado no valor de 20 milhões não é necessariamente um ativo de 20 milhões para um banco que deve restaurar sua solvência. É necessário determinar quanto um comprador independente pagaria, em que moeda, em que tempo e depois de que custos. O custo real, não o custo nominal, e sobretudo com base numa possível venda e não manutenção artificial dos preços.

O Líbano combina vários factores que complicam esta avaliação. O crédito imobiliário entrou em colapso desde 2019, o mercado está em grande parte em dinheiro, as estatísticas permanecem imperfeitas e os preços não correspondem necessariamente aos preços negociados. As crises políticas, a guerra e a destruição também afectam certos territórios. Por conseguinte, a especialização baseada em referências ou preços antigos pode ser excessivamente favorável.

O problema não data de 2019. Na sua avaliação de 2017 do setor financeiro libanês, o FMI já identificou deficiências no quadro de avaliação de garantias. Recomenda o reforço das normas aplicáveis aos avaliadores e das regras de reavaliação dos direitos de segurança. Mesmo antes da crise, a qualidade dos valores imobiliários utilizados para medir a cobertura de crédito era, portanto, uma questão prudencial.

A sobrevalorização da garantia tem um efeito directo sobre as disposições. Para uma dívida de 10 milhões sobre um devedor em dificuldade, um terreno estimado de 9 milhões dá a impressão de que o risco permanece amplamente coberto. Se esta terra realmente vale apenas 5 milhões se for realizada, o déficit econômico é muito maior. A experiência demasiado optimista pode atrasar o reconhecimento de uma perda.

Deve igualmente ser examinada a data dos relatórios de peritos. Um ativo valorizado antes da crise de um mercado apoiado por fluxos de capital e crédito não pode automaticamente manter o mesmo valor em 2026. Um RQA deverá exigir conhecimentos especializados recentes, vendas reais comparáveis e um desconto de liquidez quando um activo não puder ser vendido rapidamente sem uma redução acentuada dos preços.

O ponto mais sensível diz respeito às partes relacionadas. Para cada ativo importante, a auditoria deve identificar o proprietário anterior, o devedor responsável pela transferência, o preço escolhido, o perito, quaisquer ligações com acionistas ou gestores e transações subsequentes. Os edifícios adquiridos a um valor anormalmente elevado de uma empresa coligada poderiam, de acordo com as evidências, levantar questões de governança, conflito de interesses ou justificar investigação judicial.

O mesmo raciocínio aplica-se aos interesses das empresas imobiliárias. Um banco pode não possuir um edifício diretamente, mas pode possuir uma empresa cujo valor depende de terrenos ou edifícios. Se estes activos são sobrevalorizados, a participação bancária também é. Por conseguinte, um RQA deve voltar aos activos subjacentes.

Podemos dizer hoje que as reservas de habitação dos bancos libaneses são geralmente sobrevalorizadas? Não, falta de banco de dados público por banco e ativo por ativo. Mas essa falta de evidência não justifica manter valores existentes sem controle. Pelo contrário, torna indispensável uma experiência sistemática independente.

Que teste imobiliário deve medir

Na ausência de um inventário consolidado suficientemente pormenorizado das unidades habitacionais detidas directa ou indirectamente pelos bancos, seria deturpado estimar hoje a perda total. O exercício relevante consiste em aplicar vários cenários de valor de mercado, activos por activo. Uma queda de 20% testaria um mercado simplesmente ilíquido; 40% simularia uma correção severa; 60% corresponderia a uma situação de venda muito difícil ou a uma experiência inicial particularmente otimista.

Como medida educacional, se um banco detivesse 500 milhões de dólares em ativos imobiliários ao seu valor de especialização, um desconto de 20% criaria 100 milhões de perdas adicionais. Com 40%, a perda atingiria 200 milhões; 60%, 300 milhões. Se este banco tivesse apenas 250 milhões de fundos próprios económicos antes do teste, o terceiro cenário seria suficiente para os apagar. Estes números são um exemplo de mecânica contábil, não uma estimativa da carteira de um banco libanês real.

Acima de tudo, o teste deve comparar a perda de propriedade com o capital de cada estabelecimento. Um corte de cabelo em todo o sistema que parece modesto pode ser fatal para um banco cujos fundos próprios já são absorvidos por perdas em BDL e dívida soberana. Os imóveis podem, assim, ser a camada de perdas adicionais que desloca uma instituição de subcapitalização para insolvência.

Empréstimos suspeitos: uma carteira extremamente degradada

A BDL informou em sua revisão de dezembro de 2025 que o rácio de empréstimo nas categorias de risco 4, 5 e 6 era 86,3% até outubro de 2025, conforme definido. Este nível reflecte uma carteira extremamente degradada. A contração de crédito desde 2019 também alterou o estoque: empréstimos foram reembolsados ou reduzidos, enquanto uma grande parte das posições em risco difíceis permanecem.

Para valorizar um empréstimo duvidoso, é necessário estimar o que o mutuário pode realmente pagar e o que a garantia vale. Se uma empresa deve 10 milhões, mas já não gera dinheiro suficiente, a dívida não vale mecanicamente 10 milhões. Se o banco conta com terras hipotecadas, é necessário integrar seu preço de venda realista, classificação de hipoteca, prazos legais, outros credores e custos.

A IFRS 9 normalmente requer uma lógica de perdas esperadas de crédito. A BDL adotou este quadro em 2017 e o alterou durante a crise. Mas um padrão não garante que todas as suposições reflitam corretamente uma crise sistêmica. Um RQA independente é utilizado especificamente para testar classificações, provisões, garantias e cenários de recuperação.

Desvio de bens? Três fenómenos para distinguir

O termo « desapropriação » é tentador num país onde os depositantes perderam o acesso normal às suas contas. No entanto, uma análise económica deve separar três fenómenos. A primeira é a má alocação de poupança: os bancos colocaram maciçamente os fundos com a BDL e o Estado. O segundo é uma má avaliação ou sub-distribuição: um activo permanece acima do que pode ser recuperado. O terceiro é o desvio no sentido jurídico: transferência fraudulenta de um bem ou vantagem desleal para uma pessoa especificada.

Os dois primeiros podem ser identificados por uma revisão contabilística e prudencial. O terceiro exige registos de transações, identificação dos beneficiários efetivos, revisão das transações com partes relacionadas, transferências transfronteiras, decisões de consultoria e preços de transferência. Um banco pode ser insolvente sem sequestrar. Por outro lado, pode existir uma transacção fraudulenta, mesmo que o balanço seja devidamente avaliado.

No entanto, o risco de lidar com partes relacionadas merece uma atenção especial. Em seu diagnóstico de governança e corrupção publicado em 2026, o FMI identifica vulnerabilidades como o peso dos bancos familiares, um quadro historicamente incompleto sobre partes relacionadas e uma falta de transparência na supervisão. O sigilo bancário também complicou a identificação de certas relações antes de sua emenda em abril de 2025.

Uma investigação deve, portanto, perguntar não só quanto vale um edifício, mas quem o vendeu ao banco, a que preço, com que experiência, quem era o devedor original e que ligações existiam entre as partes. A mesma lógica para o capital próprio, crédito a empresas coligadas e cessões de ativos. Assim, uma suspeita geral pode tornar-se um fato verificável e possivelmente uma questão judicial.

Por que o capital exibido pode ser enganoso

As estatísticas de BDL ainda tinham 452.027 bilhões de libras de contas de capital para bancos comerciais em junho de 2026, cerca de $5.05 bilhões em £89.500. Este número não significa que o setor tenha 5 bilhões de dólares imediatamente disponíveis. É um agregado contabilístico cuja força depende do valor dos activos opostos.

Pegue um banco com 10 bilhões de ativos, 9 bilhões de passivos e 1 bilhão de capital. Se uma auditoria concluir que os activos valem apenas 8 mil milhões, o capital de mil milhões desaparece e continua a existir um défice de mil milhões. No caso libanês, este mecanismo é multiplicado pela exposição comum à BDL: uma diminuição do valor recuperável desta dívida afeta várias instituições ao mesmo tempo.

No entanto, dois bancos com o mesmo direito nominal sobre a BDL podem ter situações diferentes, dependendo de seus ativos estrangeiros, empréstimos, garantias, capital, acionistas e fluxos registrados desde 2019. Uma solução uniforme sem um diagnóstico bancário corre o risco de salvar instituições insolvente ou sacrificar um banco que poderia ser recapitalizado.

Quem melhor enquadra a avaliação?

Seria excessivo dizer que todos os bancos libaneses « recusaram uma estimativa real » como se houvesse uma posição idêntica de cada instituição. Há anos, porém, o setor vem desafiando vários projetos para a alocação de perdas e seus pressupostos. Um estudo encomendado pela Associação Bancária Libanesa em 2026 modelou cenários em que apenas um punhado de bancos sobreviveria a certas modalidades de reestruturação. Isto mostra a escala da questão.

Os bancos também têm um argumento aceitável: uma avaliação arbitrariamente baixa pode destruir desnecessariamente uma instituição viável. Um RQA só é credível se as mesmas regras se aplicarem a todos, se os peritos forem independentes e se os pressupostos estiverem documentados. Valorizar uma dívida na BDL a zero sem análise seria tão imprudente quanto mantê-la a 100% do valor nominal por convenção.

No entanto, o conflito de interesses permanece claro. Os accionistas querem preservar a sua equidade. Os líderes querem preservar o seu estabelecimento. O Estado pretende limitar a sua contribuição. A BDL deve restaurar o seu balanço. Os depositantes querem recuperar os seus créditos. Cada ator pode preferir um método que move mais perdas para os outros. Esta é precisamente a justificação económica para a competência independente.

Que RQA grave deve verificar

Uma revisão credível deve primeiro conciliar cada dívida e dívida entre os bancos e a BDL. Deve então valorizar a dívida soberana com pressupostos compatíveis com a sua reestruturação, examinar empréstimos significativos, recalcular provisões e verificar garantias. Os ativos imobiliários devem ser reavaliados com transações reais e descontos de liquidez comparáveis quando o mercado for restrito.

O controle deve também mapear as partes relacionadas: acionistas, diretores, oficiais, famílias, corporações controladas e proprietários benéficos. Os grandes empréstimos concedidos antes da crise devem ser confrontados com garantias, reembolsos e reestruturação. As transferências e alienações de ativos por volta de 2019 merecem especial consideração quando tiverem sido capazes de favorecer uma pessoa de dentro ou alterar a ordem econômica entre os credores.

Finalmente, a auditoria deve distinguir entre dólares reais disponíveis e créditos denominados em dólares, mas não imediatamente convertíveis em dinheiro externo. A crise mostrou que um dólar numa conta nem sempre era equivalente a um dólar transferível. Uma avaliação que ignore a liquidez, a maturidade e o risco de contraparte seria uma das ambiguidades fundamentais da crise.

O que os números ainda não dizem

Os agregados não respondem à questão decisiva: qual é o valor líquido de cada banco após o reconhecimento de todas as perdas? O balanço bancário aumentou de cerca de US$ 256 bilhões em junho de 2019 para quase US$ 102 bilhões no final de 2025, uma contração próxima de 60%. Esta contração não significa que os depositantes tenham recuperado a diferença em dólares frescos: combina retiradas emolduradas, liquidações, alterações de conversão, reduções do balanço e perda de valor.

A concentração de 77,5 bilhões de dólares na BDL mostra a sensibilidade do sistema. Para fins ilustrativos, um desconto de 10% sobre este item seria de $7,75 bilhões, mais do que as contas de capital consolidadas publicadas em junho de 2026 convertido à taxa de £89,500. Este cálculo não prejudica a margem de avaliação que será mantida. Mostra por que alguns pontos de avaliação podem decidir a solvência de muitos bancos.

O mesmo se aplica aos empréstimos e imóveis, mas em montantes menos sistémicos. Um banco que tenha concedido melhor os seus empréstimos, retido activos líquidos no estrangeiro e operações limitadas com partes coligadas pode emergir de um AQR numa situação muito diferente de um banco de dimensão comparável. É precisamente a informação que falta no debate público.

Recuperação também decide o destino dos candidatos

A questão parece ser uma questão contábil, mas as suas consequências são concretas. Se os activos forem artificialmente detidos a um valor elevado, os accionistas mantêm em papel um capital que pode deixar de existir economicamente. Se, ao mesmo tempo, os depositantes suportarem restrições, reembolsos ou perdas implícitas, a hierarquia normal de absorção de perdas é contornada na prática.

Por outro lado, reconhecer todos os ativos ao seu preço de liquidação imediata também pode destruir o valor. Alguns ativos ilíquidos podem produzir fluxos futuros superiores ao seu preço de venda forçado hoje. A reestruturação racional deve distinguir entre valor de liquidação, valor económico a longo prazo e liquidez imediatamente disponível. Estes conceitos não são intercambiáveis.

O FMI recordou em fevereiro de 2026 que a estratégia deve respeitar a hierarquia da dívida, mantendo-se compatível com a liquidez disponível e a sustentabilidade da dívida pública. Isto fecha a porta para soluções mágicas. O Estado não pode prometer dezenas de milhares de milhões que não possui. A BDL não pode converter um crédito contabilístico em dólares frescos sem activos correspondentes. Os bancos não podem devolver o que já não têm sem recapitalização, recuperação ou realização de activos.

Por que a transparência se tornou uma condição econômica

O debate libanês opõe-se há muito a números globais. A confiança não voltará com uma nova figura agregada. Envolve resultados bancários, uma metodologia comum, auditores independentes, regras de conflito de interesses e uma explicação de como cada categoria de ativos principais foi valorizada. Na prática internacional, as RQAs são utilizadas especificamente para esclarecer a situação das instituições e suas necessidades de capital.

A publicação não significa expor os dados pessoais de cada mutuário. Significa tornar inteligíveis os resultados: capital antes do ajuste, perdas adicionais, valor dos créditos soberanos e BDL, provisões sobre créditos, descontos imobiliários, necessidades de recapitalização e decisão de resolução. Sem essa transparência, cada ator pode continuar a produzir seu próprio balanço econômico.

As apostas vão além dos antigos depósitos. Um sistema bancário que não reconhece as suas perdas não pode normalmente retomar o crédito. Os novos investidores estão relutantes em trazer capital se ignorarem as responsabilidades que retiram. Novos candidatos evitam o sistema se temem que seu dinheiro será usado para preencher buracos velhos. A valorização é, portanto, uma condição para reiniciar a intermediação financeira, não apenas um exercício de responsabilidade sobre o passado.

O que a verdadeira fotografia pode revelar

Um RQA completo poderia resultar em vários resultados simultâneos. Alguns bancos poderiam manter o capital positivo após ajustes e ser recapitalizados. Outros podiam ver a sua equidade completamente apagada. Algumas avaliações imobiliárias poderiam ser ajustadas para baixo, outras confirmadas. Os empréstimos podem exigir disposições adicionais. As operações com partes coligadas podem ser regulares ou, pelo contrário, justificar novas investigações.

Esse diagnóstico também poderia mostrar que o debate público superestima a importância relativa de determinadas posições. Embora os edifícios tenham sido sobrevalorizados, o principal risco sistémico continua a ser a dívida para com o Banco do Líbano. Uma correção imobiliária de algumas centenas de milhões não resolveria um desequilíbrio financeiro de dezenas de bilhões. O imóvel é, portanto, um possível indicador de práticas contábeis; Não é a explicação única do buraco.

A questão da « desapropriação » deve seguir a mesma disciplina. Um RQA pode revelar uma transacção anormal, um crédito relacionado, uma segurança sobrevalorizada ou uma missão suspeita. Não pode transformar automaticamente estas anomalias em infracções penais. A intenção, o beneficiário, o preconceito e o quadro jurídico aplicável devem então ser estabelecidos. É a fronteira indispensável entre a análise económica e o processo judicial.

Por que o atraso beneficia o status quo

Quanto mais o reconhecimento da perda é atrasado, mais o sistema funciona em uma área cinzenta. Os antigos bancos permanecem legalmente presentes sem exercer plenamente a sua função de financiamento. Os depositantes recuperam gradualmente montantes limitados de acordo com os mecanismos autorizados. O crédito bancário permanece bem abaixo do seu nível pré-crise e uma grande parte da economia opera em dinheiro ou dólares frescos fora dos circuitos tradicionais.

Este status quo tem um custo macroeconômico. Uma economia sem intermediação bancária eficaz investe menos, dificilmente financia pequenas empresas e depende mais do autofinanciamento ou do capital externo. A própria BDL salientou que o colapso do crédito reduz o investimento privado, a formação de capital e a eficiência da transmissão monetária. O custo da recuperação atrasada não é, portanto, suportado apenas pelos depositantes: pesa sobre o crescimento futuro.

Há, no entanto, uma razão legítima para não apressar o exercício: um mau RQA seria quase tão perigoso quanto a ausência de RQA. Se os avaliadores dependerem dos atores avaliados, se os dados estiverem incompletos ou se as regras mudarem ao longo do caminho, o resultado será questionado perante os tribunais e perderá sua função de referência. A rapidez deve, portanto, vir após a independência, o acesso aos dados e uma metodologia pública.

A questão decisiva já não é « quanto falta? »

Após seis anos de crise, o Líbano já vive a magnitude do problema. O que falta é uma atribuição verificável de perdas. É necessário saber quanto cada banco vale depois de descontar os seus créditos sobre a BDL e o Estado, após provisionamento realista de empréstimos, após reavaliação de garantias e imóveis, e após revisão de transações com partes relacionadas. Só assim poderemos determinar o capital a apagar, os novos fundos a fornecer e os recursos efectivamente disponíveis para os depositantes.

Por conseguinte, a recusa ou o desafio de uma avaliação não devem ser explicados por uma teoria geral do desvio. Basta uma motivação económica muito mais simples: o valor escolhido decide quem perde o seu capital, quem mantém o controlo de um banco e que parte da factura pode ser transferida para outros jogadores. Isto não exclui o abuso individual. Isto só significa que estes devem ser demonstrados por arquivo.

O próximo passo decisivo será, portanto, menos um novo plano global do que uma fotografia independente e oponível dos balanços. Se estiver completo, pode confirmar certos valores, corrigir outros e iniciar investigações onde ocorrem anomalias. Se continuar parcial ou negociada em torno dos interesses dos intervenientes, o Líbano continuará a discutir a partilha de uma perda cuja localização precisa ainda se recusa a medir.

Figuras

Indicador Valor Leitura Balanço bancário, junho de 2019 256 mil milhões de USD Antes do colapso Balanço bancário, fim 2025 102 mil milhões de USD Contração perto de 60% Colocações na BDL, fim 2025 77,5 mil milhões de USD 76% dos activos Depósitos de clientes em moeda estrangeira, fim 2025 86,71 mil milhões de USD Passivos centrais Categorias de risco de empréstimos 4-6, out 2025 86,3% Carteira muito degradada Contas de capital, Junho de 2026 452 027 Md LBP USD 5,05 mil milhões a USD 89,500 Perdas estimadas pelo FMI, 2023 US$ 70 bilhões Antes de AQR banco por banco

Referências e ligações

Banco do Líbano, Revisão Macroeconómica, Dezembro de 2025: https://www.bdl.gov.lb/CB%20Com/Publications/Publications/Anual%20Report 2 En%C2%A711651 3.pdf

Banco do Líbano, estatísticas consolidadas do balanço dos bancos comerciais e contas de capital: https://www.bdl.gov.lb/econicandfinanceldata.php

FMI, Líbano: 2023 Artigo IV Consulta, anexo sobre reestruturação financeira: https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2023/237/artigo-A001-en.xml

FMI, missão no Líbano, 13 de fevereiro de 2026: https://www.imf.org/en/news/artigos/2026/02/13/pr-26050-lebanon-imf-staff-concludes-visit

FMI, Relatório de Diagnóstico sobre Governação e Corrupção, abril de 2026: https://www.imf.org/-/media/files/publications/tar/2026/english/tarea2026047.pdf

FMI, Programa de Avaliação do Setor Financeiro, Líbano, 2017: https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2017/021/article-A001-en.xml

Associação dos Bancos do Líbano, Relatório Anual 2024: https://www.abl.org.lb/Biblioteca/Ativos/Galeria/Documentos/Anuais%20Relatório%20%202024%20Français%20-%20Reversão final%20.pdf

Banco do Líbano, Lei n.o 23, de 14 de agosto de 2025, relativa à resolução e reestruturação bancárias: https://www.bdl.gov.lb/laws.php

Cenário educacional de estresse imobiliário

Valor contabilístico hipotético Decotar Valor após tensão Perda reconhecida 500 M USD 20 % 400 MILHÕES DE USD 100 MILHÕES DE USD 500 M USD 40 % 300 M USD 200 MILHÕES DE USD 500 M USD 60 % 200 MILHÕES DE USD 300 M USD

Nota: cenário ilustrativo para mostrar o efeito de uma reavaliação sobre o capital próprio. Não é uma estimativa de um banco ou setor libanês.