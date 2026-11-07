SBU: Zelensky quer restaurar as declarações de patrimônio

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou em 7 de novembro um plano para restaurar a declaração de ativos para todos os funcionários da SBU. Apelou a uma votação rápida do Parlamento e prometeu novas decisões de pessoal. Esta iniciativa segue as revelações da Operação Cartago, que visa uma suposta rede criminosa com proteção pública. O texto ainda não foi analisado. As suspeitas e medidas de detenção anunciadas esta semana não são condenações.

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Volodymyr Zelensky quer restaurar a declaração de ativos para todos os funcionários do Serviço de Segurança Ucraniano, a SBU. O Presidente anunciou no sábado, 7 de novembro, que ele tinha aprovado um projeto de lei para esse efeito. Ele pediu ao Parlamento que o adotasse rapidamente, após as revelações da operação anticorrupção Cartago.

Declarações de património SBU

O objectivo declarado é tornar controláveis os bens e o tempo de vida dos agentes. Zelensky quer aplicar regras comparáveis às de outras administrações. A sua intervenção destina-se a todos os empregados do serviço, sem precisar as isenções.

Trata-se de um projecto legislativo, não de uma nova obrigação que já entrou em vigor. O discurso não especifica o momento das declarações ou como elas são publicadas. Estas disposições devem ser examinadas no texto apresentado aos deputados.

Novas decisões de pessoal anunciadas

Zelensky afirma que os agentes já foram demitidos e anuncia novas decisões. Requer uma investigação completa sobre supostos crimes e violência. O Presidente distinguiu essas acusações das operações militares da SBU, cujos resultados ele saudou.

O anúncio alarga o caso revelado no dia 4 de novembro pela Agência Nacional Anticorrupção, pela NABU e pelo Ministério Público Especializado. Em 5 de Novembro, estas instituições notificaram cinco pessoas suspeitas. Um funcionário sênior da SBU e dois policiais superiores estavam entre eles.

Segundo os investigadores, os funcionários públicos têm alegadamente protegido centros de chamadas fraudulentos e outras actividades ilegais de indemnização. O caso inclui suspeitas de tráfico de drogas, falsificação e violência. Os relatos de suspeita não constituem condenações.

Cooperação internacional

Zelensky também se referiu ao grupo chamado Khimprom e disse que ele tinha abordado a questão com os Estados Unidos. Afirma ter informações sobre actividades na Polónia e um projecto de expansão para o mercado alemão de drogas sintéticas. Estas declarações presidenciais não são válidas para confirmação judicial em ambos os países.

O procedimento já conduziu a medidas de detenção. Na sexta-feira, 6 de novembro, um tribunal ucraniano ordenou a detenção de um ex-general da SBU, com possibilidade de fiança. Dois policiais e outro suspeito também foram detidos esta semana.

As responsabilidades individuais continuam por estabelecer. O regresso das declarações patrimoniais depende agora da análise do projecto feita pelo Parlamento.

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