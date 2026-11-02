Atletismo: Líbano apresenta sua seleção U18

A Federação de Atletismo Libanesa anuncia a apresentação oficial de sua seleção nacional de menores de 18 anos. A cerimônia terá lugar sábado, 7 de novembro de 2026, às 11h, no teatro da Escola Notre-Dame das Irmãs Antoninas em Hazmieh-Mar Takla. Jornalistas e fotógrafos são convidados a cobrir este lançamento. Esta iniciativa faz parte do programa federal de apoio às equipas nacionais e visa reforçar a sua presença em competições desportivas locais e internacionais.
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A Federação de Atletismo Libanesa apresentará sua seleção U18 sábado, 7 de novembro de 2026, às 11 horas, em Hazmiah. A cerimônia ocorrerá no teatro da Escola Notre-Dame das Irmãs Antoninas na área de Mar Takla.
Uma seleção U18 para fortalecer as equipes nacionais
Este lançamento diz respeito a atletas com menos de 18 anos. Faz parte do programa federal para apoiar e desenvolver seleções nacionais. A federação pretende fortalecer sua presença em competições locais e internacionais.
Ela convida jornalistas e fotógrafos para participar da apresentação.
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