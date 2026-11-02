Boxe : Ramzi Hilal prepara sua nomeação em Dakar

Ramzi Hilal representa o boxe libanês nos Jogos Olímpicos da Juventude em Dakar 2026, na categoria de 55 kg. O Clube Al-Fityan de Saida, de 17 anos, tem aumentado os estágios e competições internacionais desde setembro de 2025. Seu pai, Wissam Hilal, acompanhou sua preparação. Como os Jogos abriram em 31 de outubro no Senegal, o torneio de boxe terá lugar de 7 a 12 de novembro. Sua rota inclui passagens na Jordânia, Uzbequistão e Tailândia.

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Ramzi Hilal, 17 anos, prepara o evento de boxe para os Jogos Olímpicos da Juventude em Dakar 2026, na categoria de 55 kg. Os Jogos começaram em 31 de outubro no Senegal. O torneio de boxe terá lugar de 7 a 12 de novembro.

O jovem libanês enfrenta este evento após mais de um ano de estágios e competições no exterior. Seu pai, antigo boxeador Wissam Hilal, treinou e acompanhou sua preparação.

Ramzi Hilal, de Saida a Dakar

Nascido em 2009, Ramzi Hilal pertence ao clube Al-Fityan em Saida. É presidido por Ahmad Masri, antigo participante olímpico e vice-presidente da Federação Libanesa de Boxe.

Seu programa internacional começou com um estágio na Jordânia em 6 de setembro de 2025. Ele então se juntou ao Uzbequistão em 27 de setembro para outro comício. Em outubro de 2025 participou dos Jogos Asiáticos da Juventude no Bahrein, onde ficou em quinto lugar.

Preparação continuada em 2026

O boxeador ganhou o segundo lugar na Copa do Rei na Jordânia, onde participou no final de janeiro de 2026. Ele então se juntou à Tailândia em 24 de fevereiro para se preparar para a March World Boxing Futures Cup em Bangkok.

Esta competição foi uma etapa no processo de seleção para Dakar. Esta etapa permitiu-lhe obter a sua qualificação para Dakar.

A preparação continuou na Jordânia, com um estágio de oito dias a partir de 26 de junho. O boxeador então fez mais viagens de preparação para a Jordânia e China.

O torneio começa no dia 7 de novembro

Hilal elogiou o apoio da Federação Libanesa de Boxe e seu presidente, Bilal Noureddine. Ele também agradeceu o treinador Ihab Hamdan, os técnicos de seleção e seu treinador físico, Ahmad Safadi.

Em Dakar, o combate terá lugar no centro de exposições em Diamniadio. O torneio de boxe começa sábado, 7 de novembro, enquanto os Jogos continuam até 13 de novembro.

Apresentação visual de Ramzi Hilal para os Jogos Olímpicos da Juventude em Dakar 2026. Crédito: Visual transmitido com o comunicado de imprensa.

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