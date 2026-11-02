Aquathlon ACL: Ali al-Zoubi e Lindsey Nader

A oitava edição do ATCL Aquathlon reuniu 131 atletas domingo, 1 de novembro de 2026. Ali al-Zoubi, representante do exército libanês, venceu o evento masculino, enquanto Lindsey Nader do clube ProFit venceu o evento feminino. A competição envolveu natação e corrida, com distâncias adequadas para jovens participantes. O prato principal incluía 3,3 km de natação para Tabarja e 10 km de corrida para voltar ao clube. Atletas com deficiência também participaram.

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Ali al-Zoubi e Lindsey Nader ganharam a oitava edição do ATCL Aquathlon, realizada no domingo, 1 de novembro de 2026. Organizado pelo Automobile and Touring Club do Líbano, o evento reuniu 131 participantes sob os auspícios da Federação Libanesa do Triatlo.

A competição associou natação e corrida. Incluiu várias faixas etárias, bem como atletas com deficiência.

Aquathlon ACL: homens e mulheres pódios

Entre os homens, Ali al-Zoubi, representante do exército libanês, terminou em 0121:15. Jawad Younes do clube SSS ficou em segundo lugar em 1:27:22. O companheiro de equipa Mohammad Younes completa o pódio em 1 h 33 min 57 segundos.

Lindsey Nader, do clube ProFit, ganhou as mulheres em 1:29:22. Lara Chehayeb, também membro do ProFit, terminou em segundo lugar em 1:35:31. Soraya Frem da ACL ficou em terceiro lugar em 1 h 51 min 13 s.

Três partidas e distâncias adaptadas

<br clear=left>== Ligações externas == Seu curso incluía 200 metros de natação e um quilômetro de corrida. As crianças de 12 a 18 anos partiram às 7:45 da manhã para 400 metros de natação, depois 2,5 quilômetros de corrida.

O evento principal começou às 8 da manhã. Os concorrentes deveriam nadar 3,3 km da praia do clube até Aquamarina em Tabarja. Eles então caminharam 10 quilômetros até a sede da ATCL.

As forças de segurança e agências de resgate acompanharam os nadadores e corredores durante todo o evento.

Cerimônia de premiação no clube

A cerimônia reuniu representantes do exército, das Forças de Segurança Interna, da Segurança Geral e da Defesa Civil. Funcionários da federação, do município de Ghazir e da ACL também participaram da cerimônia de premiação.

United Petroleum, Commercial Insurance, Sun Holiday e Tannourine águas apoiou esta oitava edição.

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