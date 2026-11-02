Taekwondo: campeões do Líbano coroados

O Líbano Taekwondo Black Belt Championship reuniu 210 participantes no Mont La Salle Club em Ain Saadé. Os combates ocorreram por dois dias em duas áreas. Mont La Salle terminou no topo do ranking masculino e feminino. O clube Anwar ganhou a posição das mulheres adultas, enquanto Antranik Antélias ganhou a posição dos meninos. A competição abrangeu quatro categorias e fez parte do programa nacional da Federação Libanesa para o ano de 2026.

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O Líbano Taekwondo Black Belt Championship reuniu 210 participantes no Mont La Salle Club em Ain Saadé. A competição de 2026 teve lugar durante dois dias e preocupou homens, mulheres, meninos e meninas.

Mont La Salle ganhou dois dos quatro rankings do clube. O clube de acolhimento terminou em primeiro lugar em homens e raparigas. Anwar ganhou em mulheres, enquanto Antranik Antelias ficou em primeiro lugar em meninos.

Taekwondo: quatro rankings por clubes

Entre os homens, Mont La Salle marcou 33 pontos. Antranik Antélias terminou em segundo lugar com 19 pontos, à frente de Al-Liwaa Al-Rafid, terceiro com 12 pontos.

O ranking feminino adulto era mais apertado. Anwar venceu com 17 pontos, à frente de Mont La Salle, que venceu 16. A Academia de Lutadores ficou em terceiro lugar com 10 pontos.

Entre os meninos, Antranik Antélias terminou em primeiro lugar com 30 pontos. Mont La Salle seguiu com 27 pontos, depois Antranik Sin el-Fil com 11 pontos.

Entre as meninas, Mont La Salle marcou 22 pontos. Antranik Antélias ficou em segundo lugar com 17 pontos, à frente de Golden Body, terceiro com 16 pontos.

Os vencedores das categorias adultas

Nas categorias masculinas, Michael Dib ganhou o menos de 54 kg e Marc El-Mir o menos de 58 kg. Anthony Naufal venceu os menos de 63 kg, enquanto Élie El-Hayek venceu os menos de 68 kg.

Ahmad Farhat terminou em primeiro lugar com menos de 74 kg e Kevin Sawwan com menos de 80 kg. Yamen Faraj ganhou o abaixo de 87 kg. Charbel Kyrillos impôs-se a mais de 87 kg.

Entre as mulheres, Maria Ibrahim ganhou menos de 46 kg e Dana El-Andari ganhou menos de 49 kg. Raya Chouli ganhou o abaixo de 53 kg. Yasmina Abu Daher impôs-se a menos de 57 kg.

Rebecca Kiameh terminou em primeiro lugar em menos de 62 kg. Carla Boustany ganhou o abaixo de 67 kg, Lynn Kanj o abaixo de 73 kg e Léa Hachache o mais de 73 kg.

Duas áreas de combate em Mont La Salle

A Federação Libanesa de Taekwondo organizou reuniões em duas áreas de combate. Seu presidente, Habib Zarifé, e vários oficiais federais participaram da competição, com líderes de clubes e famílias.

Michel Majdalani, chefe da comissão de arbitragem kyorugi, liderou os combates. O delegado técnico Daniel Khorassandjian também esteve presente. Os árbitros internacionais e nacionais forneceram orientações sobre as diferentes categorias.

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