Corrida do Exército: uma semi-maratona em projeto

A corrida do Exército Libanês poderia evoluir para uma semi-maratona. O Brigadeiro-General Mikhail Moussa falou sobre este projeto em um almoço dedicado aos parceiros da segunda edição.
O Centro Superior de Desporto Militar, que ele lidera, organizou esta recepção no complexo militar Emile-Lahud em Mar Roukoz, na comuna de Dekouane. Ela prestou homenagem às pessoas e empresas que contribuíram para a corrida de 10 quilômetros.
A corrida do exército pode ir 21,1 km
Mikhail Moussa anunciou sua intenção de desenvolver o evento organizando uma semi-maratona de 21,1 quilômetros. O objetivo anunciado é ampliar a participação e fortalecer o lugar deste evento no calendário esportivo libanês.
Não são especificadas datas ou rotas para este projeto.
Encontro de parceiros esportivos em Mar Roukoz
A segunda edição dos 10 km foi patrocinada pelo comandante do exército, General Rodolphe Haykal, que também estava presente durante a corrida. Ela carregava o slogan « Juntos, continuamos ».
Ao almoço, Mikhail Moussa agradeceu ao comandante do exército pelo seu apoio. Ele elogiou a organização do evento e o trabalho dos oficiais e soldados envolvidos em sua preparação.
Ele também agradeceu à Federação de Atletismo Libanesa, que havia supervisionado o evento, bem como empresas parceiras e a mídia. Entre os convidados estavam Roland Saadé, seu vice-presidente, Nehmellah Bejjani, e seu secretário geral, Wassim Houlé.
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