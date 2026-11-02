Corrida do Exército: uma semi-maratona em projeto

O Centro Esportivo Militar Superior reuniu os parceiros da segunda corrida do Exército Libanês em torno de um almoço em Mar Roukoz, Dekouane. O Brigadeiro-General Mikhail Moussa elogiou o trabalho dos organizadores, da Federação de Atletismo Libanesa e de empresas parceiras. Referiu-se também a um projecto de semi-maratona de 21,1 km. Esta evolução continua por clarificar: não foram anunciadas datas ou rotas para esta nova distância, destinadas a alargar a participação.

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A corrida do Exército Libanês poderia evoluir para uma semi-maratona. O Brigadeiro-General Mikhail Moussa falou sobre este projeto em um almoço dedicado aos parceiros da segunda edição.

O Centro Superior de Desporto Militar, que ele lidera, organizou esta recepção no complexo militar Emile-Lahud em Mar Roukoz, na comuna de Dekouane. Ela prestou homenagem às pessoas e empresas que contribuíram para a corrida de 10 quilômetros.

A corrida do exército pode ir 21,1 km

Mikhail Moussa anunciou sua intenção de desenvolver o evento organizando uma semi-maratona de 21,1 quilômetros. O objetivo anunciado é ampliar a participação e fortalecer o lugar deste evento no calendário esportivo libanês.

Não são especificadas datas ou rotas para este projeto.

Encontro de parceiros esportivos em Mar Roukoz

A segunda edição dos 10 km foi patrocinada pelo comandante do exército, General Rodolphe Haykal, que também estava presente durante a corrida. Ela carregava o slogan « Juntos, continuamos ».

Ao almoço, Mikhail Moussa agradeceu ao comandante do exército pelo seu apoio. Ele elogiou a organização do evento e o trabalho dos oficiais e soldados envolvidos em sua preparação.

Ele também agradeceu à Federação de Atletismo Libanesa, que havia supervisionado o evento, bem como empresas parceiras e a mídia. Entre os convidados estavam Roland Saadé, seu vice-presidente, Nehmellah Bejjani, e seu secretário geral, Wassim Houlé.

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