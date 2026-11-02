2 novembre 2026
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Futsal: Tarek Rizk homenageado pela Inter Movistar

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Inter Movistar homenageou Tarek Rizk durante uma visita a Madrid com líderes de clubes libaneses de primeira divisão. O técnico, antigo criador libanês, trabalha agora como especialista em futsal na Federação de Futebol do Catar. A delegação reuniu-se com vários jogadores desportivos espanhóis, incluindo funcionários da Inter Movistar e do Atlético Madrid. As discussões com Ricardinho e Jesús Velasco também se concentraram em práticas de formação, gestão de clubes e desenvolvimento de disciplina.

La délégation libanaise lors de son déplacement à Madrid.
La délégation libanaise lors de son déplacement à Madrid. Crédit : Photo transmise avec le communiqué.
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O clube espanhol Inter Movistar homenageou Tarek Rizk em Madrid em uma visita ao futsal. O treinador libanês acompanhou uma delegação de líderes de clubes libaneses de primeira divisão.

O objetivo da viagem foi descobrir o funcionamento das estruturas espanholas. As discussões centraram-se na formação, gestão desportiva e organização de clubes.

Tarek Rizk recebeu com líderes libaneses

O diretor-gerente da Inter Movistar, José Delgado, deu uma camisola do clube a Rizk e membros da delegação. O ex-capitão Carlos Ortiz e o líder da equipe César Muñoz participaram da homenagem ao técnico libanês.

Tarek Rizk liderou a seleção do futsal libanês. Ele também treinou Al-Ittihad e Al-Qadsiah na Arábia Saudita, bem como Shabab Ashrafieh no Líbano. Atualmente é especialista em disciplina na Federação de Futebol do Qatar.

Reuniões com clubes e treinadores

O programa incluía reuniões com as direcções Inter Movistar e Atlético Madrid e com a RTE. Os participantes discutiram os métodos de gestão do esporte, desenvolvimento técnico e organização profissional das estruturas encontradas.

A delegação também compartilhou um almoço de trabalho com Ricardinho, que tem uma amizade com Rizk. Um jantar com Jesús Velasco, criador de futsal espanhol, permitiu discutir a evolução da disciplina e a troca de experiências.

Esta visita estende as actividades de formação da Rizk com parceiros europeus. Em agosto de 2025, ele organizou uma sessão de treinamento com o FC Barcelona. Os intercâmbios em Madrid centraram-se em práticas técnicas e administrativas que poderiam contribuir para o desenvolvimento do futsal libanês.

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