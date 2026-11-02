Futsal: Tarek Rizk homenageado pela Inter Movistar

Inter Movistar homenageou Tarek Rizk durante uma visita a Madrid com líderes de clubes libaneses de primeira divisão. O técnico, antigo criador libanês, trabalha agora como especialista em futsal na Federação de Futebol do Catar. A delegação reuniu-se com vários jogadores desportivos espanhóis, incluindo funcionários da Inter Movistar e do Atlético Madrid. As discussões com Ricardinho e Jesús Velasco também se concentraram em práticas de formação, gestão de clubes e desenvolvimento de disciplina.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O clube espanhol Inter Movistar homenageou Tarek Rizk em Madrid em uma visita ao futsal. O treinador libanês acompanhou uma delegação de líderes de clubes libaneses de primeira divisão.

O objetivo da viagem foi descobrir o funcionamento das estruturas espanholas. As discussões centraram-se na formação, gestão desportiva e organização de clubes.

Tarek Rizk recebeu com líderes libaneses

O diretor-gerente da Inter Movistar, José Delgado, deu uma camisola do clube a Rizk e membros da delegação. O ex-capitão Carlos Ortiz e o líder da equipe César Muñoz participaram da homenagem ao técnico libanês.

Tarek Rizk liderou a seleção do futsal libanês. Ele também treinou Al-Ittihad e Al-Qadsiah na Arábia Saudita, bem como Shabab Ashrafieh no Líbano. Atualmente é especialista em disciplina na Federação de Futebol do Qatar.

Reuniões com clubes e treinadores

O programa incluía reuniões com as direcções Inter Movistar e Atlético Madrid e com a RTE. Os participantes discutiram os métodos de gestão do esporte, desenvolvimento técnico e organização profissional das estruturas encontradas.

A delegação também compartilhou um almoço de trabalho com Ricardinho, que tem uma amizade com Rizk. Um jantar com Jesús Velasco, criador de futsal espanhol, permitiu discutir a evolução da disciplina e a troca de experiências.

Esta visita estende as actividades de formação da Rizk com parceiros europeus. Em agosto de 2025, ele organizou uma sessão de treinamento com o FC Barcelona. Os intercâmbios em Madrid centraram-se em práticas técnicas e administrativas que poderiam contribuir para o desenvolvimento do futsal libanês.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews