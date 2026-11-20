A coligação liderada pela Arábia Saudita disse que interceptou drones na sexta-feira e atribuiu um míssil aos Houthis. Suas declarações não dão um equilíbrio humano. Eles descrevem uma nova sequência, distinta dos danos registrados na quinta-feira em um prédio no distrito financeiro de Riade, de acordo com a Proteção Civil Saudita.

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A coligação saudita anunciou na sexta-feira, 20 de novembro, novas interceptações de drones e um míssil que atribui aos Houthis. Estes anúncios estão separados do incidente que danificou um edifício em Riade na quinta-feira. Os comunicados de imprensa de sexta-feira não mostram impacto humano.

Em duas declarações da agência oficial saudita, o porta-voz da coligação, Turki al-Maliki, afirma que os drones foram interceptados e destruídos na região de Riade e na parte sul do reino. Em outro comunicado de imprensa, ele relatou interceptar um míssil rumo ao sul. Em ambos os casos, a alocação de fogo aos Houthis vem da coalizão, que apoia o governo iemenita reconhecido internacionalmente.

Estes anúncios documentam o que as autoridades dizem que interceptaram. Eles não constituem um registro abrangente dos tiroteios de sexta-feira e não permitem o estabelecimento independente de seus alvos ou a extensão de possíveis danos. Não foram encontradas alegações de houthy identificáveis para esses dois episódios específicos no momento da publicação.

Em Riade, a revisão de quinta-feira permanece separada

Os novos comunicados não descrevem os danos comunicados no dia anterior no distrito financeiro de Riade. Na quinta-feira, 19 de novembro, a Proteção Civil Saudita relatou danos a um prédio e não relatou ferimentos. Este balanço é o das autoridades sauditas para este edifício na quinta-feira. Não se aplica às intercepções anunciadas na sexta-feira, que os comunicados de imprensa não dizem respeito a estes danos.

Bahrein e o governo iemenita condenaram na sexta-feira o ataque relatado ao distrito financeiro e expressaram seu apoio a Riade. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Bahrein pediu ao Conselho de Segurança que tomasse medidas contra repetidos ataques. Estas posições dizem respeito ao incidente do dia anterior. Não confirmam de forma independente o progresso das novas intercepções.

Um risco regional já relatado pela ONU

O Conselho de Segurança já havia condenado ataques contra a Arábia Saudita em setembro e advertido contra uma extensão do conflito para além do Iémen. Este lembrete lança luz sobre o contexto regional, mas não é uma reação da ONU ao episódio de sexta-feira nem uma verificação dos anúncios de coalizão. A fim de determinar as consequências destes novos tiroteios, ainda há uma falta de um registro civil separado daquele relatado na quinta-feira em Riade.

Vista de Riade em fevereiro de 2018, fotografia de arquivo; Não apresenta os eventos de 19 e 20 de novembro de 2026. B.alotaby, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Imagem redimensionada para cobertura.

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