Após a UNIFIL, o Sul do Líbano enfrenta o risco de um vácuo de segurança

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Dentro de alguns meses após o fim anunciado da missão da UNIFIL, a preocupação está ganhando nos bastidores diplomáticos libaneses. Já não se trata apenas da partida de soldados internacionais. É sobre o que virá a seguir. Em sua edição de 29 de setembro de 2026, Al Joumhouria relata que nenhuma fórmula alternativa ainda está pronta. Uma fonte diplomática citada pelo jornal vai mais longe. Acredita que as dificuldades são tais que o cenário vazio no Sul se torna uma hipótese séria.

Este alerta surge à medida que a situação militar permanece tensa. As operações israelitas continuam em várias áreas do Sul. As discussões entre o Líbano e Israel continuam difíceis. Ao mesmo tempo, o exército libanês é chamado a expandir o seu papel. Estes três elementos transformam o fim da UNIFIL num problema estratégico. O assunto já não é simplesmente substituir vários milhares de soldados. É necessário determinar quem cumprirá seus deveres, sob que autoridade e com que meios.

Duas soluções procuradas, nenhuma ainda adquirida

De acordo com Al Jumhouria de 29 de setembro de 2026, o Líbano está trabalhando em duas possibilidades. O primeiro seria manter a UNIFIL na sua forma actual. O segundo seria criar um sistema diferente, mas manter um quadro jurídico internacional ou uma ligação com as Nações Unidas. De acordo com a fonte diplomática do jornal, nenhuma destas faixas ainda obteve o apoio necessário.

A situação explica a preocupação expressa por vários funcionários libaneses. Uma partida sem alternativa deixaria uma área particularmente sensível sem o acordo internacional que existe há anos. Al Joumhouria relata assim os temores de um vácuo que poderia aumentar o risco de confronto. O jornal também se refere à possibilidade de tal situação estender a liberdade de ação israelense no Sul.

A questão, portanto, excede o número de soldados presentes. A UNIFIL é também um quadro internacional. A sua presença liga directamente a situação no Sul ao Conselho de Segurança e à resolução 1701. O desaparecimento desta estrutura levantaria a questão do mecanismo de tomada a cargo.

Al Akhbar, em sua edição de 29 de setembro de 2026, relata preocupações semelhantes de outra sequência diplomática. O jornal retorna a uma reunião realizada no Parlamento com o Coordenador Especial da ONU para o Líbano. Esta reunião teve lugar no âmbito de um processo parlamentar apoiado, segundo o jornal, por 86 deputados a favor da manutenção da UNIFIL.

De acordo com informações publicadas pela Al Akhbar, as discussões incidiram sobre os riscos de um vazio após a retirada da força internacional. Em particular, teria sido referida uma presença das Nações Unidas de outra forma e com menos pessoal. No entanto, o representante internacional não teria apresentado uma solução específica para substituir imediatamente a atual missão.

O problema identificado durante estas discussões seria, portanto, menos o fim da própria UNIFIL do que a ausência de uma estrutura capaz de desempenhar as funções que desempenha actualmente. Segundo Al Akhbar, o representante internacional também insistiu na necessidade de manter o Líbano sob uma forma de cobertura da ONU.

Uma força de 7.500 soldados difíceis de substituir

Al Quds Al Arabi, em sua edição de 29 de setembro de 2026, fornece uma medida da escala do desafio. Havia cerca de 7.500 soldados de cerca de 50 países em LUSIFIL. Eles são implantados no Sul, incluindo ao longo de cerca de 120 quilômetros da Linha Azul.

Estes números mostram por que razão a questão não pode ser reduzida a uma simples transferência de responsabilidades. Mesmo que o exército libanês se tenha tornado a principal força após a partida da UNIFIL, deverá retomar as missões até agora realizadas com o apoio de um importante mecanismo multinacional.

O próprio comandante da UNIFIL, Diodato Abagnara, aproximou-se do prazo. Segundo Al Joumhouria e Al Quds Al Arabi, de 29 de setembro de 2026, informou os representantes dos países participantes na missão sobre a situação no Sul. Sublinhou o apoio continuado ao exército libanês e às comunidades locais, bem como a importância de uma presença internacional para promover a implementação da Resolução 1701.

Al Joumhouria também relata sobre o período remanescente antes do final do ano. O funcionário da UNIFIL considera que estes meses devem ser utilizados para preparar a próxima fase e evitar um vácuo de segurança.

No entanto, o calendário oferece uma margem. O desaparecimento da presença internacional não deve necessariamente ocorrer num único dia. Al Joumhouria indica que a retirada organizada de forças poderia ser gradual e se espalhar por um período muito mais longo. Esta transição poderia permitir que o Líbano e os seus parceiros preparassem uma fórmula alternativa.

Mas um atraso adicional não resolve o problema subjacente. Só dá mais tempo para encontrar uma solução.

O exército libanês no centro da pós-UNIFIL

Em quase todos os cenários mencionados pelos jornais de 29 de setembro, o exército libanês torna-se o ator central.

Al Joumhouria cita um alto funcionário que, após a partida da UNIFIL, o exército seria a principal força de segurança no terreno. Este funcionário também destaca as limitações de seus equipamentos e recursos. Por conseguinte, considerou que os países parceiros, incluindo os Estados Unidos, deveriam fornecer os recursos necessários.

Esta questão também esteve presente no encontro entre Nawaf Salam e o Secretário de Estado dos EUA Marco Rubio em Washington. Vários jornais de corpus relatam que o primeiro-ministro insistiu na necessidade de continuar o apoio dos EUA ao exército. Associava esta assistência à capacidade da instituição militar de desempenhar as suas responsabilidades em todo o país.

Al Binaa, de 29 de setembro de 2026, informa que Nawaf Salam apelou à implementação concreta do quadro tripartido. De acordo com as posições apresentadas na reunião, este último deve avançar simultaneamente sobre a retirada de Israel e sobre a extensão da autoridade do Estado. O Primeiro-Ministro também apelou a um calendário claro e a um mecanismo de verificação.

O fortalecimento do exército aparece assim como o ponto de contato entre dois dossiês. O primeiro diz respeito ao período pós-UNIFIL. O segundo diz respeito à autoridade estatal e ao monopólio das armas.

No entanto, resta uma dificuldade. A substituição de uma força internacional não significa apenas um aumento da força militar no Sul. Deve-se também dar-lhe os meios materiais para ocupar o terreno, monitorar áreas sensíveis e manter uma presença sustentável numa região sempre exposta a operações militares.

Esta questão é tanto mais importante quanto os incidentes continuam.

Uma retirada prevista enquanto as operações prosseguem

O contexto de 29 de setembro de 2026 não é o de uma fronteira estabilizada. Al Sharq relata várias operações israelenses no sul. O jornal menciona bombardeios, ataques aéreos e destruição em várias localidades. Também relatou movimentos de tanques na área de Arnoun e atirando em Zawtar al-Sharqiya.

Al Sharq também relata que uma unidade de engenharia do Exército Libanês desmantelou uma câmera espiã israelense equipada com um sistema de energia solar perto de Wadi Zibqin, no distrito de Tiro.

Al Araby Al Jadid também descreve uma situação de tensão persistente. Segundo informações recolhidas pelo jornal e publicadas em 29 de setembro de 2026, Nawaf Salam recebeu mensagens negativas em sua viagem a Nova Iorque sobre intenções israelenses. Israel continuaria suas operações e manteria a zona de segurança que havia estabelecido no Sul.

Essa informação é atribuída às fontes do jornal. Por conseguinte, não são um anúncio oficial de Israel. No entanto, permitem compreender porque é que a questão da UNIFIL está tão preocupada com Beirute.

A partida da força internacional num ambiente pacífico colocaria antes de mais uma questão de transição institucional. Sua partida como operações militares continuam coloca um problema muito mais amplo.

O risco seria então que um mecanismo internacional desaparecesse antes de se estabelecer um novo equilíbrio de segurança.

O papel internacional não se limita aos soldados

O debate populacional mascara outra função da UNIFIL. A sua presença cria um intermediário institucional numa área onde os exércitos libaneses e israelitas permanecem separados por uma fronteira extremamente sensível.

Esta dimensão explica por que Al Akhbar insiste no desejo expresso em discussões com o representante da ONU para manter a cobertura internacional. Uma força menor poderia possivelmente manter parte desta função, mesmo que não fornecesse as mesmas capacidades operacionais.

Esta hipótese une-se às informações de Al Jumhouria sobre o interesse demonstrado por alguns países já presentes na UNIFIL em continuar a ajudar o exército libanês. O jornal menciona assim a possibilidade de um quadro multinacional. No entanto, as questões-chave continuam sem resposta: qual seria o seu mandato, quem o autorizaria e que missões específicas realizaria?

O estatuto jurídico é decisivo. Uma coligação de países que apoiam o exército não é necessariamente equivalente a uma força mandatada pela ONU. A diferença diz respeito tanto à legitimidade política como aos mecanismos de coordenação.

É por isso que as discussões relatadas pelos jornais parecem buscar uma fórmula que mantenha uma ligação com as Nações Unidas, mesmo em caso de profunda transformação do sistema atual.

A União Europeia está também a preparar-se para a próxima fase

O assunto também apareceu durante uma reunião entre o comandante do exército, General Rodolphe Haykal, e a embaixadora da União Europeia Sandra De Waele.

Al Sharq, de 29 de setembro de 2026, declarou que ambos os funcionários haviam abordado explicitamente a fase pós-UNIFIL. O diplomata europeu confirmou o apoio continuado da União Europeia ao exército libanês e elogiou o seu papel na estabilidade do país.

Esta reunião não fornece uma fórmula alternativa. No entanto, confirma que os parceiros estrangeiros do Líbano já estão a trabalhar na questão pós-UNIFIL.

O desafio é transformar estes apoios políticos em capacidades concretas. O exército terá de ter recursos suficientes para manter o terreno. Deve também poder actuar num ambiente em que a retirada de Israel permaneça incompleta e a questão das armas Hezbollah permaneça em aberto.

Estes arquivos agora cruzam diretamente.

O perigo de um calendário dessincronizado

Talvez o principal risco seja o momento.

O Líbano procura uma retirada israelita. Ao mesmo tempo, deve reforçar o destacamento do exército. As discussões sobre armas devem avançar. A reconstrução tem de começar. Por último, é preciso encontrar uma solução antes de desaparecer a presença internacional.

Não há garantia de que esses processos irão progredir ao mesmo ritmo.

Se a UNIFIL se retirar antes da instalação de um dispositivo alternativo, pode aparecer o vácuo temido pelas fontes Al Joumhouria. Se o exército retomasse mais missões sem os recursos necessários, o problema seria simplesmente transferido. Se as operações israelitas continuarem, só a presença militar não será suficiente para criar um ambiente estável.

A manutenção de uma estrutura internacional reduzida poderia, portanto, servir de transição. Mas os arquivos de 29 de setembro de 2026 ainda não mostram acordo sobre esta opção.

É precisamente isso que torna importantes as confidências publicadas por Al Joumhouria. Revelam uma lacuna entre a abordagem política e a prontidão operacional. Todos estão a discutir o pós-UNIFIL, mas ainda não existe uma substituição claramente definida nas fontes disponíveis.

Três meses para preparar uma arquitetura ainda desconhecida

Neste ponto, os jornais descrevem, portanto, uma busca mais do que uma solução.

O governo libanês quer preservar uma presença internacional ou obter uma fórmula que possa assumir as suas principais funções. Os parlamentares pedem a manutenção da UNIFIL. As Nações Unidas avisam sobre o risco de um vácuo. A União Europeia confirma o seu apoio ao exército. Nawaf Salam pediu a Washington que o fortalecesse. No entanto, a estrutura para organizar o todo permanece indeterminada.

A questão central torna-se então a da transição.

A retirada gradual poderia proporcionar o tempo necessário. Mas este prazo terá de ser utilizado para definir responsabilidades, pessoal, financiamento e quadro jurídico. Sem isso, o calendário apenas adiaria o problema.

Depois da UNIFIL, portanto, a partida dos pacificadores das Nações Unidas não foi uma simples partida. Obriga o Líbano a responder a uma pergunta muito mais difícil: que arquitectura de segurança pode funcionar no Sul quando a presença internacional diminui, quando o conflito com Israel não está resolvido e a autoridade militar do Estado permanece no centro do debate interno?

As informações publicadas por Al Jumhouria e Al Akhbar em 29 de setembro de 2026 mostram que esta arquitetura ainda não existe. Eles também mostram que o risco de vazio já não é mencionado publicamente apenas como uma preocupação abstrata. É agora discutido nas reuniões diplomáticas e parlamentares dedicadas à preparação da próxima fase.

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