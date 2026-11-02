Sul do Líbano: bombardeamentos e casas arrasadas em 2 de novembro

No Sul do Líbano, as operações israelenses em 2 de novembro associaram ataques aéreos, artilharia e destruição do solo. Bulldozers foram relatados demolindo casas em Zawtar al-Sharqiyah. Foram realizados ataques contra Kfar Tebnit, Qoussair e Aïta al-Jabal, enquanto vários setores agrícolas foram atacados. O relatório, adoptado às 18H15, distingue entre factos documentados, danos não quantificados e critérios jurídicos aplicáveis. Nenhum registro humano consolidado foi encontrado para o dia.

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No Sul do Líbano, as operações israelenses novamente associaram ataques aéreos, fogo de artilharia e destruição do solo na segunda-feira, 2 de novembro de 2026. Em Zawtar al-Sharqiyah, bulldozers foram relatados demolindo casas. De Kfar Tebnit a Aïta al-Jabal, várias localidades também sofreram ataques. Esta situação, que foi interrompida às 6h15. Beirute tempo, distingue os fatos relatados hoje dos anteriores.

O dia não foi apenas marcado por bombardeios. Na área de Nabatiyah, um despacho da agência de imprensa oficial libanesa descreve o nivelamento contínuo de casas e infraestrutura em Zawtar al-Sharqiyah. Os tiros também visaram as proximidades de uma fonte e terras agrícolas na área de Marjayoun. A informação disponível ainda não permite elaborar um balanço humano consolidado para estas operações.

Líbano do Sul: Casas raspadas em Zawtar al-Sharqiyah

O relatório mais preciso da destruição material é de Zawtar al-Sharqiyah. Uma agência de notícias de 1535 relatou grandes bulldozers israelenses demolindo casas no distrito da família Al-Anissi. O texto também menciona a destruição de infra-estruturas, sem detalhar a sua natureza e número.

O mesmo despacho descreve uma localidade submetida quase diariamente a explosões de casas e ataques em seus arredores. Esta indicação diz respeito a uma repetição das operações, não a uma contagem específica em 2 de Novembro. Nenhum inventário de edifícios destruídos na segunda-feira está incluído nos itens consultados. Por conseguinte, seria prematuro anunciar uma série de apartamentos ou famílias directamente afectados.

Dois outros despachos relataram explosões de forças israelenses: em Bani Hayyan, no distrito de Marjayoun e em Beit Yahoun, no distrito de Bint Jbeil. A segunda chama a explosão de violenta. Esses textos, publicados às 8:46 e 2:22, respectivamente, não especificam as obras pretendidas. Só eles não permitem a gravação de novas casas destruídas.

De manhã cedo a tarde ataques

Ao amanhecer, bombardeamento intenso atingiu as proximidades da fonte de Ibl al-Saqi. Mais de 10 cartuchos caíram lá, de acordo com um despacho emitido às 0818 horas. Às 07:45 horas foi relatado que Mansuri e Majdal Zun dispararam artilharia na área de Tiro e que dispararam metralhadoras nos vales de Houjeir e Slouki.

De manhã, aviões israelenses atacaram Kfar Tebnit na área de Nabatiyah e Qoussair no distrito de Marjayoun. Os despachos foram emitidos às 0923 horas e 0931 horas. Eles não dão um objetivo detalhado ou avaliação de danos. As horas mencionadas neste relatório são as da publicação da informação, não o momento exacto do impacto.

Os tiros continuaram no meio do dia. Um despacho de 1314 relatou um bombardeio nos arredores de Kunin, no distrito de Bint Jbeil. Em Khiam, um tanque israelense na área de al-Shariqah disparou contra a terra agrícola de Ibl al-Saqi, de acordo com informações publicadas às 1319 horas. Tiroteio de Khiam para Nabaa Ibl foi relatado em 1306 horas e novamente em 1541 horas.

À tarde, cinco conchas atingiram a planície de Marjayoun. Um despacho das 16h43 relata este episódio. Um ataque a Ayta al-Jabal no distrito de Bint Jbeil foi posteriormente relatado às 1701 horas. Finalmente, às 1804 horas, um correspondente de Tiro relatou movimentos militares israelenses em Mansuri, simultaneamente com bombardeio de artilharia da cidade.

Perdas humanas não consolidadas

As expedições examinadas para esses episódios não fornecem registro de mortes ou lesões. Nenhum comunicado consolidado do Ministério da Saúde libanês durante todo o dia foi encontrado durante a auditoria. Esta falta de informação não permite afirmar que os ataques não causaram vítimas.

Os danos ambientais são comunicados separadamente. Na segunda-feira, o ministro do Meio Ambiente Tamara al-Zein informou que os bombardeios israelenses queimaram cerca de 7.000 hectares durante cinco meses de 2026. Ela falou durante uma visita a Akkar em prevenção de incêndio. Este valor abrange um período de vários meses: não é nem o balanço de 2 de Novembro nem uma estimativa limitada às localidades afectadas hoje.

Destruição e crimes de guerra: factos a estabelecer

A destruição das casas levanta directamente a questão do respeito pelo direito humanitário internacional. Requer uma distinção entre civis e propriedade civil e objectivos militares. Proibi ataques indiscriminados e ataques cujos danos civis previsíveis seriam excessivos em relação à vantagem militar concreta e directa esperada. Também requer todas as precauções possíveis para salvar civis.

A destruição da propriedade do oponente é proibida, exceto quando a necessidade militar imperativa assim exige. As violações graves destas regras podem constituir crimes de guerra. Todavia, a caracterização criminal de uma determinada transacção exige que sejam estabelecidas as circunstâncias, incluindo o objectivo, as informações disponíveis no momento da decisão e as responsabilidades individuais. Uma explosão ou bombardeio por si só não é suficiente para estabelecer essa qualificação.

Para as operações comunicadas em 2 de Novembro, os pontos consultados não incluem uma decisão judicial ou uma investigação independente que estabeleça essas responsabilidades. Em Zawtar al-Sharqiyah, entre outras coisas, a extensão da destruição continua a ser documentada, o uso de edifícios antes da demolição e a possível justificação militar invocada. Às 18h15, o registro humano e material do dia permaneceu incompleto.

Fontes e referências

Crédito para ilustração: François el Bacha para Libnanews.com. Todos os direitos reservados. —fonte de fotografiaArquivo fotográfico, ilustração geográfica não relacionada aos ataques do dia. Todos os direitos reservados.

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