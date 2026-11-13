13 de novembro mercados: inflação e financiamento de IA

A inflação dos EUA está a abrandar ao longo de um mês, mas permanece elevada ao longo de um ano. Os relatos de Nebius ilustram as necessidades de financiamento da IA, enquanto Nvidia está se preparando para sua transição. Óleo, taxa e câmbio complementam este ponto econômico de 13 de novembro, com base em dados oficiais datados, sem citações falsas instantâneas.

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O abrandamento dos preços no produtor norte-americano não é suficiente para superar as pressões inflacionistas. Publicado sexta-feira, 13 de novembro de 2026, as estatísticas de outubro mostram um aumento mensal de 0,3%, após 1,4% em setembro. Mas o aumento anual é de 6,5%. A outra questão está em contas de inteligência artificial: o crescimento das vendas não isenta equipamentos muito caros de financiamento.

Ponto estabelecido em 13 de Novembro. As observações não são simultâneas e não constituem um balanço global de encerramento. Os mercados americanos ainda estão abertos. Excluem-se as cotações intradiárias das quais a zona não foi estabelecida; o encerramento do dia anterior e as referências oficiais são explicitamente datadas.

Mercados mundiais do dia: a partir de encerramentos estabelecidos

A sessão anterior dá um marco distinto. Na quinta-feira, 12 de novembro, o S&P 500 tinha terminado em 7.592,40, o Dow Jones em 52.297,09 eo Nasdaq em 25.366,09. Todos os três tinham perdido cerca de 0,4 por cento. Russell 2000, mais representativo das pequenas capitalizações norte-americanas, havia despojado cerca de 1,7%. São os encerramentos de quinta-feira, não os níveis finais de sexta-feira.

Inflação inferior superior a um mês, superior a um ano

O Bureau of Labour Statistics dos EUA mede um aumento de 0,3% nos preços de produção para a demanda final em outubro. O valor é ajustado sazonalmente. Ao longo de 12 meses, o aumento não ajustado atingiu 6,5%, sua maior taxa desde novembro de 2022. O indicador excluindo alimentos, energia e serviços comerciais aumentou 0,5% ao longo do mês e 4,9% ao longo do ano.

O detalhe proíbe a redução da inflação apenas ao petróleo. As mercadorias aumentam 0,5%, os serviços 0,2% e os alimentos 1,3%. A energia diminuiu ligeiramente em 0,1%. O transporte rodoviário de mercadorias subiu 3,9%, enquanto o diesel diminuiu 7,9%. A publicação foi emitida em 13 de novembro, às 8h30, horário oriental dos Estados Unidos, às 13h30 UTC e às 15h30 em Beirute.

O abrandamento mensal não significa uma descida geral dos preços. Um índice que aumenta menos rapidamente continua a aumentar. A mudança anual compara dois níveis espaçados por 12 meses. Pode, portanto, acelerar à medida que o último movimento mensal desacelera, em particular porque o período de comparação muda.

É igualmente necessário estabelecer uma distinção entre os preços no produtor e os preços pagos pelas famílias. As empresas podem absorver alguns dos custos em suas margens, modificar seus produtos ou renegociar seus contratos. Por outro lado, uma queda na entrada não é necessariamente imediatamente passada para o preço final. As acções adquiridas mais dispendiosas e os compromissos comerciais podem atrasar esta transmissão.

A decisão do Fed não mudou sexta-feira

O último Comunicado da Decisão da Reserva Federal, datado de 28 de outubro, mantém os recursos federais na faixa de 3,75% a 4%. A votação foi dez contra dois. Lisa Cook e Beth Hammack queriam um aumento de um quarto de ponto. Este lembrete não é um novo anúncio monetário de 13 de novembro.

O banco central descreve então uma actividade forte e uma inflação ainda elevada. Os dados de sexta-feira alimentam-se da próxima avaliação, mas não determinam mecanicamente a próxima decisão. Uma antecipação do mercado, a opinião de um analista e uma taxa realmente votada são três informações diferentes. Não há probabilidade de um aumento aqui devido à falta de uma declaração de mercado verificável e sensível ao tempo.

Compreensão: Por que as taxas importam para IA O valor de um investimento depende do que pode ganhar, mas também do tempo que leva para recebê-lo. A atualização reflete a receita futura em valor hoje. Quanto maior a taxa, menor o valor de uma receita distante. Este mecanismo não se destina apenas às empresas com défice: diz respeito a qualquer projecto cujas despesas precedem as receitas. Em uma ilustração puramente educacional, receber $100 em cinco anos vale cerca de $78,35 hoje com uma taxa de desconto anual de 5%. A 7%, o valor cai para $71,30. O cálculo é 100 dividido por 1,05 ou 1,07 na potência cinco. Esta não é uma previsão de mercado nem uma avaliação de uma empresa cotada. Os riscos, o crescimento e os fluxos múltiplos de um projeto real tornam o exercício muito mais complexo. Uma empresa pode reduzir esta exposição descontando mais cedo, espalhando despesas ou obtendo financiamento menos caro. Mas estas possibilidades dependem de contratos reais. Um aumento dos preços não prova que as condições de financiamento já tenham melhorado.

Nvidia: uma transição confirmada, resultados ainda esperados

Nvidia anunciou em 12 de novembro a demissão imediata de Jensen Huang de seu cargo como Presidente, CEO e Diretor. Colette Kress está atuando enquanto mantém a gestão financeira. Harvey C. Jones tornou-se presidente do conselho. A busca por um líder permanente deve examinar candidatos internos e externos.

O conselho diz que espera que as operações, os compromissos dos clientes e a programação do produto continuem sem interrupção. Esta é a posição da empresa, não uma garantia independente sobre o desempenho futuro. O comunicado de imprensa mantém os resultados do terceiro trimestre do ano fiscal 2027 a terça-feira, 17 de novembro, aproximadamente às 13:20 da tarde na Califórnia, seguido por uma conferência às 14h00.

A distinção é importante para analisar a sessão. A transição de liderança é um fato estabelecido. Os resultados trimestrais anunciados para a semana seguinte ainda não estão disponíveis. Seria prematuro deduzir uma revisão da procura, margens ou entregas. Este arquivo não inclui quaisquer encargos pessoais para explicar os cursos.

Nebius: o crescimento não mede a necessidade de financiamento

As contas não auditadas de Nebius, publicadas em 12 de novembro para o trimestre terminou em 30 de setembro, oferecem um caso concreto. Esta empresa de nuvem para a IA tem 980,8 milhões de dólares em volume de negócios, em comparação com 146,1 milhões por ano antes. O seu EBITDA ajustado eleva-se a 465,8 milhões, mas as actividades continuaram a registar uma perda líquida de 37,5 milhões.

As aquisições de ativos de capital tangíveis e intangíveis ascenderam a 7.300,4 milhões de dólares ao longo do trimestre. O fluxo de caixa operacional das atividades continuou negativo em 273 milhões. Estes elementos respondem a diferentes questões: as vendas reconhecidas, o desempenho ajustado, o rendimento contabilístico e os desembolsos de investimento não são permutáveis.

O EBITDA ajustado é um indicador não-contabilístico na acepção dos padrões dos EUA, definido e conciliado com as medidas contabilísticas da empresa. Não representa o dinheiro restante, depois de todos os investimentos. Nem o capex trimestral deve ser tratado como um encargo que seria totalmente deduzido do resultado do mesmo trimestre.

Por conseguinte, o crescimento do volume de negócios pode coexistir com um elevado consumo de recursos financeiros. Isto não prova que os investimentos serão improdutivos. Isso requer a revisão de seus horários, compromissos do cliente e recursos disponíveis. Um data center construído hoje deve ser usado e faturado amanhã; entre estas duas etapas, a empresa financia o equipamento e assume o risco de execução.

Óleo: não confundir previsão e citação

O relatório de novembro da Agência Internacional de Energia, divulgado nesta sexta-feira, descreve uma recuperação da oferta mais rápida do que a demanda. A produção mundial atingiu 105,4 milhões de barris por dia em outubro. A previsão média de consumo para 2026 é de 102,3 milhões, baixando 2,7 milhões em um ano. Estes dois números não abrangem o mesmo período, pelo que não devem ser subtraídos para calcular um excedente mensal.

A agência observou um aumento de 52 milhões de barris em estoques mundiais em outubro, mas os volumes do mar aumentaram 86 milhões. As existências de terrenos continuam a diminuir. Um estoque em trânsito não garante disponibilidade imediata para uma refinaria ou distribuidor.

O preço de aproximadamente $93 do Mar do Norte Dated citado no relatório corresponde à sua redação. Este não é o Brent em sessão na sexta-feira. As cotações acessíveis de diferentes produtos, em diferentes momentos, não são montadas artificialmente em um único curso. As restrições ao risco marítimo e à refinação mantêm-se distintas da única quantidade global produzida em bruto.

A troca acrescenta uma segunda fatura

A referência do Banco Central Europeu para 13 de Novembro é de $1.1052 por euro. Também mostra 176,83 ienes, 0,83559 libras esterlinas e 0,9266 Francos suíços por euro. Estes valores são informativos e o BCE não recomenda a sua utilização como preço de transacção.

A consulta geralmente ocorre por volta das 14:10 na Europa Central, ou seja, 13:10 UTC. A publicação acontece normalmente às 16 horas, ou às 15 horas UTC. Estes horários descrevem o procedimento habitual, não uma certificação para o segundo do depoimento do dia.

Uma fatura fictícia de €100.000 representa $110.520 nesta referência, excluindo custos e margem de câmbio. Para uma empresa que desconta em dólares, o montante a ser previsto também depende da data de pagamento. A taxa finalmente obtida de um intermediário pode ser diferente.

Este mecanismo diz directamente respeito aos importadores: o preço do fornecedor e o câmbio podem evoluir em direcções opostas. Uma redução do preço do euro pode ser parcialmente cancelada por uma apreciação do euro. Por outro lado, um movimento cambial favorável pode facilitar uma compra cujo preço de catálogo não tenha sido alterado. É necessário conhecer a moeda da facturação antes de concluir que as importações se tornam mais baratas.

Os próximos testes são datados

A pintura de sexta-feira reúne vários horizontes. A inflação dos EUA cobre outubro, contas de Nebius para o trimestre terminou em setembro e os índices dos EUA para o encerramento do dia anterior. As previsões de petróleo estendem-se a 2027. Uni-los ilumina as tensões econômicas, mas não as transforma em dados contemporâneos pelo mesmo minuto.

A próxima nomeação confirmada da Nvidia é em 17 de Novembro. As contas e comentários de gestão nos permitirão então examinar o caminho do negócio além da única transição de governança. Para os índices de 13 de novembro, os valores de fechamento permanecem a ser determinados após o final da sessão.

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