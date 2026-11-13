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LibnanewsJournal – 13 de novembro de 2026, 18:00

Libnanews
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LibnanewsJournal – 13 de novembro de 2026, 18:00

Os títulos do jornal Libnanews de 13 de novembro de 2026: tiros relatados em Haddatha e Zawtar no sul do Líbano; assistência habitacional para pessoas deslocadas internamente; nova audiência no inquérito sobre o porto de Beirute; inspeções nucleares no Irã.

Os anúncios de ajuda não são válidos para confirmação de pagamento. Uma audiência não prejudica a culpa. O relatório confidencial da AIEA de Novembro não foi consultado directamente.

Fotografias: François el Bacha / Libnanews (Sul, arquivo publicado em 2019; porto, 13 de agosto de 2020), NNA (loja, transmissão em 13 de novembro de 2026), Mostafa Meraji (Qom, 2011, CC0). As imagens do arquivo são identificadas no vídeo.

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Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IATodos os seus artigos →

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